Tecno

Japón lanzó un plan de emergencia con IA y equipos de élite contra la ola de filtraciones de datos

El Gobierno gastará unos USD 63 millones de su reserva y podrá entrar a los servidores de los atacantes para neutralizarlos

Dos figuras encapuchadas manipulan una proyección holográfica de una base de datos con emails, nombres, DNIs y números de tarjeta de crédito en una sala de servidores
Japón lanzó un plan con IA para contener la ola de filtración de datos que sufre. (Imagen ilustrativa / Infobae / Gemini)
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El Gobierno de Japón presentó el 6 de noviembre un paquete de medidas de emergencia contra la ola de ciberataques que expuso datos personales en el país. La primera ministra, Sanae Takaichi, y sus ministros aprobaron el uso de IA para detectar fallas en sistemas, la creación de equipos de expertos y un gasto inicial de 10.000 millones de yenes.

La cifra equivale a unos USD 63 millones y saldrá de la reserva presupuestaria del año fiscal 2026, según Kyodo. El Gobierno la aprobó antes de presentar el paquete. Es un monto de partida para financiar las primeras acciones, no el costo total del plan.

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Según Jiji Press, unos 2.000 millones de yenes servirán para revisar con IA las vulnerabilidades de los sistemas del Estado. Otros 4.100 millones irán a equipos y entrenamiento de la policía para investigar ataques, y 3.800 millones al refuerzo de la seguridad informática de la Agencia Digital.

Una persona con capucha y rostro en sombras teclea frente a un monitor encendido sobre un escritorio en un cuarto oscuro.
Japón se apoyará en la IA para formar un grupo de élite que combata las filtraciones masivas de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detonante fue una serie de filtraciones de datos personales por accesos no autorizados. Kyodo citó como ejemplo el ataque contra el proveedor de internet GMO Internet Group, a cuyos responsables se les atribuye haber exigido un rescate.

Equipos de élite y acceso a servidores atacantes

El paquete se apoya en cuatro ejes: reforzar la seguridad básica con IA, mejorar la recolección y el análisis de información, responder a los ataques con una estrategia y apoyar a las víctimas para limitar el daño, según Kyodo.

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Un equipo de especialistas de primer nivel, al que el Gobierno llama top gun, hará pruebas de penetración (ataques simulados) y reforzará las defensas. The Japan Times informó que ese grupo quedará constituido a fines de noviembre.

Otro equipo de expertos, con funcionarios y personal del sector privado, irá a asistir a las empresas que sufran un ataque. Un tercer grupo asesorará a las compañías en riesgo antes de que las ataquen, según Kyodo.

Varios analistas sentados en escritorios frente a monitores de computadora y una gran pantalla mural con gráficos y mapas mundiales.
Japón plantea que su equipo de élite asista a empresas que sufran ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno también quiere neutralizar amenazas entrando de forma preventiva en los servidores de los atacantes, una práctica que Kyodo describe como “defensa cibernética activa”. Una ley vigente desde octubre lo permite, según el diario The Asahi Shimbun, que precisó que la policía y las Fuerzas de Autodefensa podrán acceder a esas computadoras para inutilizarlas.

Si un incidente puede afectar gravemente la seguridad nacional, se enviará un equipo con integrantes de la Oficina Nacional de Ciberseguridad, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, entre otros organismos.

Cooperación con las empresas de IA

El plan prevé trabajar con empresas informáticas extranjeras y desarrolladores de IA avanzada para mantener actualizada la información sobre vulnerabilidades, según Kyodo. NHK agregó que se pedirá a las empresas que manejan datos personales que borren los que no necesiten.

Takaichi había convocado el 26 de octubre la primera reunión ministerial sobre ciberseguridad. Entonces dijo que la situación “se ha vuelto grave” y ordenó acelerar el análisis de vulnerabilidades en los ministerios con apoyo del Instituto de Seguridad de la IA, además de ampliar la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, según el texto oficial de la Oficina del Primer Ministro.

Perfil de una persona con capucha oscura sentada frente a una computadora portátil sobre una mesa en un entorno oscuro.
Japón buscará alianzas con empresas de IA para mejorar su seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa reunión también pidió una red para vigilar ataques en cadenas de suministro completas y que se pusiera al servicio de las empresas la experiencia técnica del sector privado. Y fijó un plazo: el paquete debía estar listo hacia fines de la semana siguiente.

El Gobierno busca, según el documento citado por Kyodo, alcanzar “uno de los niveles de ciberseguridad más altos del mundo”. El primer paso verificable es el equipo de especialistas, previsto para fines de este mes.

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