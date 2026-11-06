¿Qué hacer ante un accidente vial? Estas son las recomendaciones de Cruz Roja Salvadoreña

El Salvador registra 18,651 accidentes de tránsito en 2026, con 13,406 lesionados y 1,241 fallecidos. /(Foto cortesía )

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El Salvador registra 18,651 accidentes de tránsito en lo que va de 2026, con 13,406 personas lesionadas y 1,241 fallecidas, según las cifras expuestas durante la entrevista AM de Canal 10. Ante ese escenario, Cruz Roja Salvadoreña pidió a conductores y testigos priorizar la seguridad de la escena, llamar a los servicios de emergencia y evitar maniobras que puedan agravar las lesiones de las víctimas.

“Lo primero que se tiene que hacer al llegar al lugar es asegurar la escena”, explicó Enos Mayen Salmerón, jefe de la Unidad Motorizada de Cruz Roja Salvadoreña. Antes de acercarse a una persona lesionada, recomendó identificar riesgos como cables eléctricos energizados, vehículos inestables, derrames o la circulación de otros automotores.

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Mayen señaló que una persona que presencia un accidente debe activar de inmediato el sistema de emergencias. Para ello, debe comunicarse con Cruz Roja Salvadoreña u otro cuerpo de socorro y facilitar una ubicación exacta que permita reducir el tiempo de respuesta.

La institución indicó que puede recibir llamadas de emergencia en el número 2239-5551. También recomendó mantener despejado el acceso para ambulancias y motocicletas de primera respuesta. “Estamos hablando de minutos, de segundos que pueden salvarle la vida a una persona”, afirmó Brenda Córdova, jefa de Movilización de Recursos de Cruz Roja Salvadoreña.

Durante la entrevista, los voceros de Cruz Roja Salvadoreña recomendaron asegurar la escena vial e identificar riesgos antes de auxiliar a una víctima de accidente./ (Entrevista AM)

En lo que va del año, Cruz Roja ha atendido 873 siniestros viales en el país. De ese total, 630 involucraron a motociclistas, un grupo que concentra más de la mitad de las emergencias atendidas por la entidad.

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Ante ese escenario, los voceros insisten en que los testigos no deben tomar fotografías, videos ni transmisiones en vivo del hecho. En cambio, pueden colaborar al advertir a otros conductores sobre el accidente y establecer un perímetro seguro, sin exponerse a nuevos riesgos.

Entre las recomendaciones principales, Cruz Roja Salvadoreña advirtió que no se debe retirar el casco a un motociclista accidentado, pues la persona podría tener lesiones en la zona cervical, correspondiente a la parte superior de la columna vertebral.

“Por ayudarle lo podemos perjudicar, hasta dejar inválida a la persona”, dijo Mayen. Tampoco se recomienda mover al lesionado, debido a la posibilidad de fracturas internas o expuestas. La excepción surge si existe un riesgo inmediato para la vida, como un incendio o una situación que ponga en peligro a la víctima y a quienes intentan asistirla.

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Los profesionales también pidieron no suministrar agua, alimentos, medicamentos u otros líquidos. “Nada por boca”, remarcó el jefe de la Unidad Motorizada, ya que se desconocen las lesiones internas que puede presentar una persona.

Los representantes de la Cruz Roja Salvadoreña recomendaron a los testigos de un accidente de tránsito activar el sistema de emergencias y proporcionar una ubicación exacta. /(Cuerpos de Socorro El Salvador)

Quienes cuenten con capacitación en primeros auxilios pueden brindar apoyo básico, como controlar una hemorragia con un apósito o material limpio. Sin embargo, la recomendación es no realizar procedimientos para los que no se tiene formación. La prioridad consiste en pedir ayuda especializada y no convertirse en otra víctima.

Distracción, imprudencia e invasión de carril entre las causas

Córdova y Mayen atribuyeron buena parte de los siniestros a la distracción al volante, el uso del teléfono celular, el exceso de velocidad, la imprudencia y la invasión de carril. También alertaron sobre conductores de motocicletas que circulan sin la preparación necesaria.

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La representante de Cruz Roja Salvadoreña recomendó recibir formación en escuelas de manejo y conocer las normas de tránsito. La institución ofrece cursos de conducción defensiva y capacitaciones de primeros auxilios para empresas, comunidades y centros educativos.

La Unidad Motorizada de Cruz Roja Salvadoreña fue creada en 2017 para acortar los tiempos de llegada a las emergencias en zonas urbanas. Está integrada por 13 miembros capacitados en primeros auxilios, rescate vehicular y rescate vertical, y cuenta con nueve motocicletas equipadas. Según Mayen, sus equipos pueden llegar a un incidente en un lapso de tres a siete minutos en el área metropolitana, mientras una ambulancia puede demorar unos 15 minutos a causa del tráfico.

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Cruz Roja Salvadoreña pide no tomar fotos ni transmitir en vivo y mantener despejado el acceso para las ambulancias.

La Rodada Humanitaria será el 6 de diciembre hacia el lago Suchitlán

Cruz Roja Salvadoreña también anunció la Rodada Humanitaria 2026, una actividad para motociclistas que se realizará el domingo 6 de diciembre. La concentración comenzará a las 06:00 a.m. y la salida está prevista para las 07:00 a.m.

El recorrido partirá rumbo a Poza Verde, por el sector de Ilopango y la ruta Panorámica. Después habrá una parada de hidratación en Poza Verde y otra parada técnica en una gasolinera Puma de Cojutepeque. La caravana continuará por San Pedro Perulapán hasta llegar al lago Suchitlán. La organización no precisó durante la entrevista el punto exacto de concentración inicial.

La inscripción cuesta $15 e incluye bandana, escarapela, hidratación, cobertura durante la actividad, asistencia prehospitalaria y participación en rifas de cascos, lubricantes y combustible. Pueden inscribirse motociclistas individuales y clubes, siempre que sean mayores de edad, tengan licencia, documentación en regla y una motocicleta en condiciones adecuadas.

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Los grupos que inscriban al menos 25 participantes recibirán posteriormente un taller de primeros auxilios y conducción defensiva. Los interesados pueden solicitar información en los teléfonos 2239-4967 y 2239-4963.