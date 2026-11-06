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De Cecilia Roth a Eva De Dominici: en fotos, quiénes fueron los famosos que caminaron la alfombra roja del Festival de Cine de Mar del Plata

Con la presencia de celebridades, la 41ª edición dio comienzo con una gala conducida por Teté Coustarot y Guido Záffora en el teatro Auditorium de la ciudad balnearia

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La apertura de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata tuvo a la alfombra roja como una de las postales centrales de la jornada. Cecilia Roth, Eva de Dominici, Andrea Rincón y Esmeralda Mitre fueron algunas de las figuras que llegaron al Teatro Auditorium con estilos diferentes antes de la ceremonia inaugural.

La gala se realizó en una Sala Astor Piazzolla colmada y estuvo conducida por Teté Coustarot y Guido Zaffora. Actores, directores, productores y personalidades de la televisión se reunieron para el inicio formal del encuentro, que tendrá diez días de proyecciones y actividades en la ciudad.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guido Záffora y Teté Coustarot fueron los conductores de la gala de apertura del Festival de Cine de Mar del Plata

La gala reunió a figuras del cine, la televisión y la cultura

Además de las protagonistas de la alfombra roja, participaron de la apertura Malena Sánchez, Maite Lanata, Benjamín Alfonso, Azul Fernández, Carla Moure, Antonia Bengoechea, Romina Ricci, Nai Awada, Eial Moldavsky, Juanita Molina, Gastón Dalmau y Edda Bustamante, entre otros invitados.

Los directores artísticos Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman presentaron saludos especiales del realizador británico Martin McDonagh y de la actriz chilena Mariana Di Girolamo. La noche cerró con la proyección de Caballo Salvaje Nueve, la película elegida para inaugurar el festival.

La programación incluye más de 180 títulos, con la región nórdica como Invitada de Honor. También se anunció la incorporación de Ventana Sur Tech, una propuesta vinculada con la tecnología y la industria creativa, y el programa de aceleración INCAA Impulsa.

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Cecilia Roth fue una de las figuras centrales de la apertura

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cecilia Roth eligió un look descontracturado para caminar la alfombra roja del Festival de Cine de Mar del Plata

Cecilia Roth concentró buena parte de la atención a su llegada al Teatro Auditorium. La actriz, una de las presencias más reconocidas de la jornada, eligió un look descontracturado: remera roja, blazer azul de rayas finas y jeans oxford. Completó el conjunto con collar de eslabones, aros dorados, anteojos de sol y zapatos oscuros.

También asistió Andrea Rincón, quien llegó a la alfombra roja junto a su pareja, Mauricio Corrado. Siempre sonriente, posó para la prensa y se mostró súper cercana a su novio, quien también aceptó tomarse una foto.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Andrea Rincón asistió al Festival de Cine de Mar del Plata con su pareja, Mauricio Corrado

Eva de Dominici fue otra de las figuras que acaparó miradas durante la apertura. En su caso, la actriz que vive en los Estados Unidos pero pasa parte del año en la Argentina, se convirtió en el centro de la noche por el vestido largo rojo, de escote recto y falda amplia, que eligió para la ocasión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
De Dominici deslumbró con un vestido rojo en el festival de Cine de Mar del Plata

En la lista de invitadas también estuvo Esmeralda Mitre, que posó ante las cámaras con un vestido negro de transparencias y una capa de mangas amplias. El diseño incorporó bordados en dorado y verde sobre el torso, además de detalles brillantes en la falda.

Con cine, invitados internacionales y una amplia presencia de figuras argentinas, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata inició una nueva edición en el Teatro Auditorium.

Todas las fotos del Festival de Cine de Mar del Plata

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Esmeralda Mitre, presente en el Festival de Cine de Mar del Plata
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La española Marta Etura, actriz principal de la película "Los Relatos"
Maite Lanata junto a Naiara Awada en el Festival de Cine de Mar del Plata
Maite Lanata junto a Naiara Awada en el Festival de Cine de Mar del Plata
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Victoria Onetto junto a Marcelo Marán, director provincial de Artes del Instituto Cultural, y Pedro Delheye, exdirector de patrimonio cultural de Buenos Aires.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Martín Slipak y Malena Sánchez en la alfombra roja del Festival de Cine de Mar del Plata junto a sus acompañantes

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