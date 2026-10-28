“Trabajar tres días a la semana y mantener a la familia”: el pronóstico de Jeff Bezos sobre la IA

Jeff Bezos imagina una semana laboral de tres días gracias a la inteligencia artificial - REUTERS/Remo Casilli/File Photo

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Jeff Bezos sostiene que la inteligencia artificial podría permitir que parte de la población trabaje tres días a la semana y mantenga a su familia gracias al aumento de productividad. El fundador de Amazon plantea un escenario en el que la automatización no obligaría a competir con las máquinas mediante jornadas más largas, sino que abriría la posibilidad de producir más con menos esfuerzo humano.

La previsión importa porque el avance de la IA mantiene abierto el debate sobre el futuro del empleo. Mientras algunas voces alertan sobre la pérdida de puestos en actividades administrativas y físicas, Bezos considera que el efecto principal podría ser una reducción del tiempo necesario para generar ingresos suficientes.

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Bezos vincula la productividad con jornadas más cortas

Durante una entrevista con Bret Baier en Fox News, Jeff Bezos explicó que algunas personas podrían decidir que ya no necesitan trabajar cinco días a la semana. “Algunas personas también decidirán: ‘¿Sabes qué? Puedo mantener a mi familia trabajando tres días a la semana’”, afirmó.

La inteligencia artificial enfrenta dos visiones sobre el futuro del empleo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para el empresario, esa posibilidad representa el sentido económico de una mayor productividad. Si las herramientas de IA permiten producir más bienes y servicios con una menor cantidad de trabajo, parte de la población podría optar por dedicar más tiempo a otras actividades.

Bezos fue más allá al mencionar a los hogares con dos fuentes de ingresos. Según su visión, uno de los integrantes podría dejar su empleo si la familia concluye que ya no necesita ese segundo salario.

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El pronóstico de Bezos depende de que los beneficios de productividad se traduzcan en capacidad adquisitiva y tiempo libre para los trabajadores. Esa transferencia no está garantizada por la tecnología y constituye una de las cuestiones centrales en la discusión sobre la automatización.

El fundador de Amazon discrepa con los temores sobre el desempleo

La visión de Bezos se distancia de los pronósticos que anticipan una destrucción masiva de empleos. A su juicio, la disponibilidad de trabajo podría seguir siendo relevante, pero las empresas podrían tener dificultades para encontrar personal dispuesto a mantener jornadas extensas.

Jeff Bezos prevé una economía con más tiempo libre para los trabajadores - REUTERS/Abdul Saboor

“Va a ser realmente difícil contratar gente”, afirmó. El argumento parte de la idea de que una productividad muy superior permitiría a más personas prescindir de un segundo empleo o de una semana laboral completa.

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El contexto de estas declaraciones incluye los recortes de personal de Amazon. Durante la entrevista, Baier recordó que la compañía eliminó alrededor de 30.000 puestos corporativos desde finales de 2025. Bezos respondió que la empresa atravesaba una situación particular después de expandir de forma considerable su plantilla durante la pandemia.

La reducción de puestos en Amazon añade un contrapunto a la predicción optimista sobre la jornada laboral. La empresa representa uno de los ejemplos más visibles de cómo las compañías tecnológicas ajustan sus estructuras mientras incorporan nuevas herramientas.

Bill Gates advierte sobre cambios más profundos en el mercado laboral

El diagnóstico de Bill Gates, cofundador de Microsoft, apunta a un escenario diferente. En una entrevista con The Verge, advirtió que la inteligencia artificial y la robótica podrían transformar el mercado laboral durante los próximos 20 años.

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Mientras el fundador de Amazon anticipa jornadas reducidas, Bill Gates advierte sobre transformaciones profundas en oficinas, fábricas, hospitales, campos y obras de construcción durante las próximas décadas - REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Gates señaló que los empleos administrativos podrían sufrir los primeros cambios. Las tareas de análisis, gestión, soporte y organización de información ya conviven con sistemas capaces de resolver actividades repetitivas con rapidez y menor coste.

Su planteamiento no se limita al trabajo de oficina. También prevé robots capaces de desplazarse, reconocer entornos, manipular herramientas y adaptarse a espacios variables. Según su visión, estas máquinas podrían asumir labores en fábricas, campos, hospitales y obras de construcción.

Gates mencionó actividades como construir casas, cultivar alimentos y realizar cirugías como ejemplos de tareas que podrían automatizarse. Ese escenario exigiría normas de seguridad, reglas sobre responsabilidad ante errores y protección para las personas afectadas por los cambios laborales.

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Las dos posturas coinciden en que la IA aumentará la productividad y modificará el trabajo. La diferencia está en el resultado que prevén: Bezos imagina una reducción voluntaria de la jornada, mientras Gates pone el foco en la posible pérdida o transformación de puestos.

Gates ha planteado que algunas actividades podrían mantenerse en manos humanas, aunque las máquinas sean capaces de ejecutarlas con eficiencia. Entre ellas citó el cuidado de niños, la preparación de alimentos, el arte y los deportes.