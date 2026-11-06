La tajante respuesta del entrenador de Portugal sobre su pelea con Cristiano Ronaldo tras el retiro del seleccionado

En la conferencia de prensa en la que confirmó el listado de futbolistas convocados para la próxima fecha FIFA en la que Portugal competirá por Nations League, Jorge Jesus abordó el retiro definitivo de Cristiano Ronaldo con respuestas tajantes. Fue el tópico recurrente para los periodistas presentes, pese a cierta resistencia del seleccionador de dar rodeos al mismo. “Si pudiera volver el tiempo atrás, no cambiaría nada. Cero. Porque tomé una decisión como entrenador. Una decisión pensando en mi equipo y en el equipo portugués. No hice nada para que esto sucediera”, sentenció.
Respecto a responsabilidades sobre su salida, puntualizó: “Quizás me precipité, pero no fue por mi culpa. Él ya sabía que, con más o menos convocatorias, esto iba a suceder. Siempre estuvo previsto que ocurriera durante mi mandato. No me siento culpable de nada con respecto a su partida. Respeto su decisión y, por lo tanto, su trayectoria no puede ignorarse. Jamás lo haré. Porque siempre será un símbolo, y he forjado una gran amistad con él durante este año y medio. En el plano deportivo, ahora ha tomado otra decisión, y la respeto enormemente”. Y añadió: “El hecho de que Cris ya no esté en la selección no nos traerá ni más ni menos responsabilidad. Será la misma”.
PUBLICIDAD
Jorge Jesus comentó que no habló con Cristiano, aunque pensó en llamarlo, y aclaró: “Si dije que estaba pensando en convocarlo, fue porque creía que iba a continuar con este proyecto de la Liga de Naciones. No hay resentimientos. ¿Por qué? Porque todas mis decisiones las tomé pensando en el equipo. Como entrenador, siempre defendí lo mejor para el equipo. Estoy tranquilo con mi decisión". Al mismo tiempo, explicó que se enteró de su retiro “al mismo tiempo que todos”. En cuanto a la herencia de la cinta de capitán, informó: “Se eligen en función de sus apariciones internacionales. Hoy el que más tiene es Bernardo Silva. Luego Rúben Dias, Joao Cancelo, Rúben Neves y Bruno Fernandes. No en orden, pero estos serán los cinco”.
“El tema de Ronaldo ahora mismo... Lo que pasó en el pasado no me interesa. Claro que pensé que volvería, pensé en llamarlo, en hablar con él. Pero tengo que respetarlo. Decidió que era hora de dejar la selección. Tarde o temprano tenía que suceder. Sintió que este era el mejor momento para irse. Tengo que respetarlo, sin olvidar jamás lo que significó para Portugal, lo que sigue significando para Portugal. El símbolo que representa para los jugadores jóvenes que están comenzando sus carreras. Son dos cosas completamente distintas”, insistió el estratega de 72 años.
PUBLICIDAD
Con algo de impaciencia, respondió cuando le preguntaron si a partir de ahora no habría interferencias en su trabajo: “Volvemos al mismo tema. No voy a hablar más de eso. Si quieren preguntar por qué Cristiano no está aquí, si pensaba que lo iban a convocar, pues así era. Lo que dije ya no viene al caso. El tema son estos 28 jugadores y la decisión de Cristiano, que todos debemos respetar. Es un símbolo. Ya hablé de esto ayer, no voy a repetir lo que ya dije”. En tanto, trató de no dar opiniones respecto al presidente de la federación portuguesa de fútbol, Pedro Proença: “Obviamente, como seleccionador nacional, no voy a opinar sobre lo que el presidente puede o debe hacer. Eso está fuera de toda discusión”.
También aprovechó la ocasión para rememorar que juntos trabajaron en Al Nassr de Arabia Saudita y consiguieron un título. “Sé con absoluta certeza que Cris trabajó conmigo durante un año. Éramos felices en el club donde estábamos, éramos campeones. Respeto su decisión en este momento. Siempre habría estado conmigo durante todos estos años que íbamos a trabajar juntos. Él era quien iba a decidir. No sé por qué tomó esa decisión. Lo que sí sé es que sabía que su momento llegaría, él era quien iba a elegir. Y eligió. Solo él puede responder a eso mejor que yo”.
PUBLICIDAD
Para muchos, ahora la presión crecerá sobre la figura del entrenador que directa o indirectamente prescindió de CR7. “Los entrenadores siempre están bajo presión por los resultados. En estos cuatro partidos, Portugal se clasificó para los cuartos de final (de la Nations League). Solo Portugal y España lo lograron. Cuando estás en un equipo de esta calidad, sientes que puedes ganar títulos, y la presión siempre será la misma”, remarcó al respecto.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD