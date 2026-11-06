Newman y Hindú definirán al campeón del URBA Top 14 en la Catedral de San Isidro

Felipe Ezcurra, capitán de Hindú (Crédito: prensa URBA)

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Newman e Hindú jugarán este sábado 7 de noviembre la final del URBA Top 14 Copa Macro presentada por Zurich, en la cancha del CASI, con inicio previsto para las 17:10. El partido se podrá ver desde las 16:30 por Disney+ Plan Premium y ESPN 3 Argentina.

El Bordó llega a la definición como campeón defensor y líder de la etapa regular. Hindú, que regresó a una final tras dos años, buscará sumar una nueva corona en el torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

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El equipo de Benavídez alcanzó su segunda final consecutiva luego de superar a Alumni por 25 a 20 en una semifinal que tuvo un desarrollo cambiante. El conjunto de Tortuguitas sacó una ventaja de 20 a 10 antes del descanso, pero Newman reaccionó en la segunda parte y selló el triunfo con un try de Fermín Perkins.

La campaña del Bordó incluyó 24 partidos sin derrotas desde su única caída en el certamen. Fue en la tercera fecha, frente al SIC, por 37 a 10.

La Copa Macro se disputará en La (CatedralCrédito: prensa URBA)

Newman intentará retener el título que conquistó en 2025, cuando venció al SIC por 15 a 3 en la final. Será su tercera definición desde que se juega el actual formato del torneo: perdió ante Hindú en 2008 y se consagró la temporada pasada.

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Por su parte, el equipo de Don Torcuato se instaló en el partido decisivo después de derrotar al CASI por 16 a 12 en La Catedral. Hindú sostuvo la ventaja en un encuentro cerrado y dejó afuera al local para volver a la definición, una instancia que no disputaba desde 2022.

El Elefante buscará su duodécimo título en la máxima categoría de la URBA. La formación cuenta con jugadores de recorrido internacional, entre ellos el medio scrum y capitán Felipe Ezcurra, el primera línea Ramiro Herrera y los backs Sebastián Cancelliere y Martín Cancelliere.

La final también pondrá frente a frente a dos equipos que se conocen de la etapa regular. Newman ganó los dos cruces de esta temporada: se impuso por 40 a 20 en Benavídez y por 26 a 25 en Don Torcuato. El Bordó, además, acumula tres triunfos consecutivos ante Hindú.

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Pablo Deluca será el árbitro del partido (Crédito: prensa URBA)

Será la segunda final entre Newman e Hindú en URBA

El antecedente entre ambos en una definición se remonta a 2008. Aquella vez, Hindú derrotó a Newman por 22 a 10 y obtuvo el título.

El equipo comandado por Gonzalo Gutiérrez Taboada tendrá en su alineación inicial a Lucas Marguery como medio scrum y al propio apertura como conductor. En Hindú, Ezcurra compartirá la conducción con Ramón Fernández Miranda.

Alejandro Urtubey, capitán de Newman (Crédito: prensa URBA)

Las formaciones para la final del URBA Top 14

Newman: Miguel Prince; Beltrán Salese, Bautista Bosch, Francisco Lascombes, Alejandro Urtubey, Faustino Santarelli, Pablo Cardinal y Rodrigo Díaz de Vivar; Lucas Marguery y Gonzalo Gutiérrez Taboada; Jerónimo Ulloa, Benjamín Lanfranco, Simón Prince, Santiago Marolda y Juan B. Daireaux.

Suplentes: Fermín Perkins, Isidro Bosch, Manuel Lozano, Jerónimo Ureta, Bautista Bonasso, Lucas Nava, Florencio Llerena y Justo Ortiz Basualdo.

Hindú: Franco Diviesti; Agustín Capurro, Nicolás Leiva, Carlos Repetto, Elías Banach, Santino Amaya, Lautaro Bávaro y Nicolás Amaya; Felipe Ezcurra y Ramón Fernández Miranda; Martín Cancelliere, Bautista Farisé, Santino Trivellini, Sebastián Cancelliere y Pascal Senillosa.

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Suplentes: Facundo Gattas, Juan Martínez Sosa, Ramiro Herrera, Juan Comolli, Tomás Scallan, Lucas Fernández Miranda, Lisandro Rodríguez y Tomás Amher.