El vicepresidente de El Salvador admite que persisten las causas del régimen de excepción y evita prever su levantamiento

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, (i) a su llegada a la inauguración oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.- EFE/Daniel González

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Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, reconoció que las condiciones que llevaron a decretar el régimen de excepción en marzo de 2022 “no se han superado todavía” y evitó fijar una fecha para su eventual levantamiento, en una entrevista con la agencia EFE.

La medida, que suspende dos garantías constitucionales desde hace más de cuatro años, se renueva cada 30 días por decisión del Poder Legislativo salvadoreño.

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Elementos de seguridad verifican a sujetos que entran y salen del cerco instalado en Chalatenango Sur. (Foto: Ministerio de Seguridad)

Renovación mes a mes sin fecha de salida

Ulloa concedió la entrevista en Casa de América, en Madrid, y rechazó la idea de que el mecanismo represente un retroceso en materia de derechos. Según explicó a EFE, su vigencia solo alcanza a “las personas que están vinculadas a las pandillas”.

“Si tú no estás vinculado a las pandillas y en un momento mataste a tu vecino, no se te aplica el régimen de excepción. Se aplica el derecho común”, afirmó el vicepresidente.

El régimen de excepción ha sido prolongado treinta días más, medida vigente desde marzo de 2022 para enfrentar a las pandillas en todo el territorio salvadoreño./(Asamblea Legislativa)

El régimen de excepción, vigente en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022, suspende garantías constitucionales individuales para combatir a las pandillas. Permite capturas sin orden judicial y prolonga la detención preventiva. El Gobierno lo ha renovado mes a mes sin anunciar una fecha de finalización.

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Ulloa sostuvo que el respaldo popular avala la continuidad del esquema. “El pueblo, cuando se le consulta, el 94% apoya al presidente y el 97% quiere que el régimen de excepción continúe (...) porque siente el temor de que, si se llegara a quitar, las pandillas pueden volver de nuevo, está en el imaginario colectivo”, agregó a EFE.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva prórroga de treinta días al régimen de excepción impulsado por Nayib Bukele para combatir a las pandillas. (Cortesía: René Francis Merino Monroy)

Proyecciones económicas y turismo como argumento

El vicepresidente pidió poner el foco en los indicadores económicos antes que en las críticas sobre derechos humanos. Citó proyecciones del Banco Mundial, que estima un crecimiento del 4,5% para la economía salvadoreña en 2027.

También destacó el repunte del turismo: el país recibió cuatro millones de visitas el año pasado, una cifra que, según Ulloa, ya se igualó en lo transcurrido de 2026.

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Los mismos datos, un día antes en la Cumbre Iberoamericana

El funcionario había expuesto los mismos datos económicos el día anterior ante los líderes reunidos en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada también en Madrid. En ese foro resaltó, además, la inversión en educación y el impulso a la inteligencia artificial en campos como la enseñanza y la medicina.

En sus dos intervenciones —la entrevista con EFE y su participación en la cumbre—, Ulloa defendió la continuidad del régimen de excepción con el argumento de la seguridad lograda y desplazó la atención hacia los resultados macroeconómicos que su Gobierno atribuye a esa política.

AME1824. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 31/10/2026.- Un integrante del Ejército de El Salvador habla con un ciudadano en una estación de combustibles este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

Durante una de sus participaciones en la cumbre, el vicemandatario también se refirió a la participación de un contingente militar en Haití, que busca rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños.

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El vicepresidente de El Salvador, defendió la operación militar que están llevando a cabo en ese país para rescatar a cuatro de sus ciudadanos retenidos por las pandillas. “No es una fuerza de ocupación, es un arreglo bilateral”, afirmó.

Ulloa dijo que la región tiene una “deuda” con Haití y lamentó que haya sido necesaria esa explosión de inseguridad y que las pandilla controlen ya gran parte del territorio para que “la atención de la comunidad internacional se centrara nuevamente en el país” y Naciones Unidas desplegara una misión.