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Super Mario Odyssey llega a PC con un port que permite jugar en 4K y 60 FPS

La adaptación utiliza una técnica llamada retrocompilación y requiere que los jugadores tengan una copia original del videojuego de Nintendo Switch

Super Mario Odyssey ya cuenta con un port nativo para PC.
Super Mario Odyssey ya cuenta con un port nativo para PC. (Nintendo)
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Los usuarios de PC ya cuentan con una alternativa para disfrutar de Super Mario Odyssey, uno de los videojuegos más reconocidos de Nintendo Switch. Un proyecto independiente desarrolló un port nativo que permite ejecutar la aventura directamente en computadoras con Windows, macOS y Linux, sin necesidad de utilizar un emulador.

La iniciativa, denominada Power Moon Recomp, permite completar el videojuego de principio a fin con una resolución de hasta 4K y una tasa de 60 fotogramas por segundo (FPS). De esta manera, los jugadores pueden recorrer los distintos escenarios de la aventura con una mayor resolución y fluidez, siempre que cuenten con un equipo compatible.

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El proyecto no es una adaptación oficial de Nintendo y requiere que el usuario tenga una copia original de Super Mario Odyssey. Además, por el momento, es compatible únicamente con la versión 1.0.0 del videojuego, por lo que no funciona con todas las ediciones disponibles.

Super Mario Odyssey ya puede ser jugado desde una PC. (Nintendo)
Super Mario Odyssey ya puede ser jugado desde una PC. (Nintendo)

Cómo funciona el port de Super Mario Odyssey para PC

La principal diferencia de Power Moon Recomp frente a otras alternativas es que no utiliza un emulador para ejecutar el videojuego. En su lugar, recurre a una técnica conocida como retrocompilación, que permite transformar el código original para que pueda funcionar directamente en los sistemas operativos de una computadora.

En términos sencillos, un emulador reproduce el funcionamiento de una consola dentro de otro dispositivo. Para conseguirlo, debe interpretar las instrucciones del hardware original y adaptarlas al equipo donde se ejecuta el juego.

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La retrocompilación sigue un camino diferente: convierte el código del videojuego para que pueda ejecutarse de manera nativa en otra plataforma. Esto permite aprovechar los recursos del ordenador sin tener que reproducir el funcionamiento completo de la Nintendo Switch.

Super Mario Odyssey fue el primer juego de Mario lanzado para la Nintendo Switch.
Super Mario Odyssey fue el primer juego de Mario lanzado para la Nintendo Switch.

El resultado es una experiencia que alcanza los 60 FPS y permite jugar en resolución 4K. Sin embargo, el rendimiento final también depende de las características del equipo utilizado.

Qué características ofrece la versión para computadoras

Power Moon Recomp está disponible para Windows, macOS y Linux, lo que amplía las posibilidades para quienes quieren jugar Super Mario Odyssey fuera de una consola Nintendo.

Entre sus características también destaca la compatibilidad con distintos métodos de control. Los usuarios pueden utilizar mandos tradicionales, teclado y ratón, según sus preferencias.

Otra posibilidad es instalar modificaciones o mods, que permiten alterar determinados elementos del videojuego. Entre las opciones mencionadas se encuentran cambios en los trajes de Mario, la música y las texturas, lo que ofrece alternativas para personalizar la experiencia.

Super Mario Odyssey, de Nintendo.
Super Mario Odyssey, de Nintendo.

No obstante, hay una condición importante para utilizar el proyecto: se necesita contar con los archivos originales de la versión 1.0.0 de Super Mario Odyssey. Power Moon Recomp no incluye una copia del videojuego ni reemplaza la necesidad de adquirirlo legalmente.

Esta característica también marca una diferencia respecto de otras iniciativas que distribuyen archivos protegidos por derechos de autor. En este caso, el proyecto requiere que cada jugador aporte su propia copia.

Por qué el rendimiento está limitado a 60 FPS

Aunque jugar en 4K representa una mejora visual importante para quienes utilizan monitores de alta resolución, la tasa de imágenes por segundo también tiene un papel relevante.

Los 60 FPS permiten que los movimientos de Mario y las animaciones del entorno se perciban con mayor fluidez. Sin embargo, alcanzar una frecuencia superior no necesariamente mejoraría la experiencia, debido a que la lógica interna del videojuego está vinculada a ese límite.

Por ese motivo, el proyecto mantiene los 60 FPS como referencia de funcionamiento, en lugar de ofrecer una tasa de imágenes ilimitada.

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