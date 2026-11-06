Moria Casán se midió la fuerza muscular en vivo y se sorprendió con el resultado: “No puedo creer que tenga 80 años”

En el programa La mañana con Moria, Moria Casán realiza una prueba de fuerza de agarre con un dinamómetro junto al Dr. Capuya. Otros integrantes del estudio también participan de la prueba.

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Moria Casán se sometió a una prueba de fuerza de prensión manual durante una emisión de La mañana con Moria y convirtió una explicación médica sobre el envejecimiento saludable en una secuencia con humor, desafíos entre compañeros y elogios para ella misma. Con un dinamómetro en la mano, la diva obtuvo una medición de 20,4, dentro del rango normal para su edad, según explicó el doctor Guillermo Capuya en el estudio.

Lejos de esquivar el tema de la edad, la conductora hizo de ese dato uno de los ejes de la charla. “No puedo creer que tenga 80 años”, lanzó entre risas cuando el médico configuró el aparato antes de comenzar la prueba. El dinamómetro, sin embargo, no parecía dispuesto a acompañar el momento: presentó algunas dificultades al cargar los datos y quedó marcado en 25 años.

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“Ni esto quiere que tenga 80”, bromeó Moria, que atribuyó el desperfecto a su energía. “Rompo todas las máquinas”, insistió, mientras en el estudio recordaban otros episodios con dispositivos que habían fallado durante el programa.

El doctor Capuya explicó que el objetivo de la dinámica era conocer el nivel de fuerza de prensión, un indicador que puede aportar información sobre el estado muscular. Antes del test con el aparato, el especialista recordó que ya habían evaluado el tren inferior de Moria con ejercicios de pararse y sentarse, similares a una sentadilla.

“Siempre tener músculo significa tener años de vida”, afirmó el médico. Luego detalló que la prueba consistía en apretar con fuerza el dinamómetro durante algunos segundos. La conductora tomó el dispositivo, siguió las indicaciones y encaró el desafío sin ocultar sus expectativas.

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Moria Casán sostiene un dinamómetro durante una medición de fuerza muscular en vivo en el programa La mañana con Moria

“Fuerte, fuerte, fuerte”, le pidió Capuya mientras contaba el tiempo. La panelista Nazarena Di Serio acompañó desde un costado con arengas y aplausos. Tras completar el ejercicio, el aparato arrojó una marca de 20,4, que el médico ubicó dentro de los parámetros normales para una mujer de la edad de la conductora.

La respuesta de Moria fue inmediata. “Ah, entonces si es normal no me sirve”, dijo, con una mezcla de ironía y exigencia personal. Ella esperaba una marca todavía más alta, aunque Capuya le remarcó que el resultado era positivo: “Estás bien”.

“Gente, estoy divina”, festejó la figura televisiva. El especialista añadió que el promedio de referencia provenía de un trabajo con más de 25 mil personas y que, para una evaluación completa, suelen realizarse tres intentos para tomar el registro más alto.

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Durante la conversación, el médico señaló que la medición no se utiliza sólo para estimar la potencia de la mano. Según indicó al aire, puede funcionar como un elemento de referencia en rehabilitación y en el seguimiento de la masa muscular a medida que pasan los años.

Incluso advirtió que los resultados bajos merecen atención. “Esto es predictivo, no solamente del músculo, también tiene que ver con muerte prematura”, sostuvo. En ese marco, mencionó que una marca menor de 16 en una persona de la edad de Moria podría ser una señal para evaluar con un profesional.

Naza Di Serio se mide la fuerza muscular en vivo junto a Moria Casán y el doctor Capuya

La conductora escuchó la explicación y volvió a reforzar el costado lúdico de la demostración. “Ahora empiezo con las cosas de todo”, comentó, antes de convocar a Di Serio para que hiciera su propia prueba.

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La panelista, de 33 años, admitió que en una medición anterior le había dado un resultado bajo. “El otro día me dio débil”, recordó. Esta vez, el registro fue de 26 y Capuya le informó que se encontraba en un rango normal. “¿Baja?”, preguntó ella, todavía sorprendida por el resultado.

El momento más celebrado llegó cuando César Carozza aceptó medirse con el dinamómetro. Moria lo presentó con entusiasmo y anticipó que podía romper el aparato por su fuerza. “Carozza entrena, va a romper la máquina”, dijo.

El abogado, de 62 años, comenzó el test con saco puesto, aunque el clima de competencia llevó a que el resto del panel le pidiera que se lo sacara. “Sacate el saco, Carozza”, le reclamaron entre risas, mientras Capuya lo alentaba a realizar un nuevo intento.

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En la primera medición, el médico consideró que el número estaba dentro de lo normal, pero esperaba una marca superior. El segundo intento alcanzó 41,6 y elevó el entusiasmo en el estudio. “Ahí mejoró”, señaló Capuya. Moria celebró el resultado y lo definió como una prueba de “graso músculo”, en referencia al estado físico de su compañero.

El Dr. César Carozza se somete a una medición de la fuerza muscular

Carozza volvió a intentarlo y logró 45,2. Aunque no ingresó en el rango que el aparato identificaba como “strong”, el panel lo recibió con aplausos, bromas sobre su espalda y pedidos para que también mostrara los abdominales.

La conductora mantuvo el tono provocador que atravesó toda la secuencia. “Qué animal”, comentó al observar la potencia de su compañero, mientras Naza sumaba elogios desde su lugar.

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La dinámica siguió con la participación de otras figuras del programa, entre ellas Valentina Salezzi, que reconoció que hacía tiempo no entrenaba y quiso conocer su nivel de fuerza. “Hace un montón que no entreno y quiero ver cómo ando”, expresó antes de tomar el aparato.

Tras algunos segundos de presión, Capuya le informó que su resultado también estaba dentro de los valores normales. La cocinera celebró la devolución y se sumó a las risas que dominaron el segmento.

La prueba dejó una conclusión clara para Moria: los valores dependen de la edad y del sexo de cada persona, por lo que una cifra aislada no alcanza para comparar desempeños entre integrantes del panel. Aun así, la conductora se quedó con su propio balance. “Yo quería más”, admitió, aunque el médico le confirmó que sus 20,4 puntos reflejaban una condición muscular acorde a los parámetros previstos.

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