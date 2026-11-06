TikTok enfrenta una posible multa millonaria de la UE: le acusan de atrapar a sus usuarios en “madrigueras” de contenido dañino

Ilustración fotográfica con la bandera de la UE y el logotipo de TikTok. 2 junio 2023. REUTERS/Dado Ruvic

Guardar

La Comisión Europea concluyó de forma preliminar que el feed “Para ti” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales por empujar a los usuarios a “madrigueras” de contenido dañino para la salud mental. El hallazgo puede terminar en una multa de hasta el 6 por ciento de la facturación anual mundial de la empresa.

Bruselas presentó el 6 de noviembre sus conclusiones sobre el sistema de recomendaciones de la aplicación. Según el comunicado, cuanto más interactúa una persona con un tipo de contenido, más videos parecidos le muestra el algoritmo, incluso cuando tratan sobre tristeza, aislamiento o imagen corporal.

PUBLICIDAD

La Comisión sostiene que ese diseño puede perjudicar la salud mental, en especial la de menores y adultos vulnerables. Entre los efectos que menciona figuran mayor ansiedad, insatisfacción con el propio cuerpo, menor autoestima y el empeoramiento de trastornos alimentarios ya existentes.

La Comisión Europea determinó que TikTok incumplió la Ley de Servicios Digitales. EFE/ Stephanie Lecocq

Los hallazgos abarcan dos fallas: TikTok no evaluó de forma adecuada los riesgos de su feed y las medidas que tomó para reducirlos no son eficaces. Según la Comisión, las herramientas para diversificar el contenido apenas reducen la repetición y el botón “No me interesa” puede no alcanzar para cambiar lo que aparece.

Qué le pide Bruselas a TikTok

La Comisión propone cambios concretos en el diseño. TikTok debería dar más peso a lo que los usuarios piden de forma expresa, dejar de usar el tiempo de visualización como señal de recomendación, facilitar los controles y probar su algoritmo con regularidad.

PUBLICIDAD

Un funcionario europeo explicó a Politico que “No me interesa” debe tener un efecto real y no ser un detalle que el sistema ignore después. El mismo funcionario indicó que solo el 0,2% de los usuarios de TikTok elige la opción de un feed no personalizado, que la ley europea obliga a ofrecer.

La Comisión Europe solicita cambios concretos en la plataforma TikTok, especial en su feed "Para ti". REUTERS/Jana Rodenbusch

La investigación se apoyó en documentos internos y datos que la empresa entregó. Funcionarios dijeron a The Record que analizaron unos 20.000 videos con ayuda de psicólogos, psiquiatras y expertos en diseño de sistemas, y que desarrollaron durante dos años y medio la infraestructura de pruebas.

Contenido legal que daña por repetición

Los funcionarios aclararon que el caso no trata de eliminar videos. Eligieron a propósito contenido que no es ilegal ni infringe las reglas de TikTok, y citaron tendencias como “qué como en un día” y SkinnyTok, que parecen inofensivas por separado pero perjudican cuando se repiten, sobre todo en jóvenes.

PUBLICIDAD

Politico informó que es la primera vez que la Comisión señala como infracción de la ley el sistema de recomendaciones de una red social. “Es la primera vez que atacamos de frente el modelo de recomendación basado en el engagement”, dijo un funcionario que pidió no ser identificado. Engagement es el nivel de interacción de los usuarios con los contenidos.

Bruselas acusa a TikTok de crear "madrigueras" dañinas para los usuarios con su algoritmo. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Para otro funcionario, citado por The Record, el caso apunta a un modelo de negocio construido sobre la interacción de los usuarios. La Comisión eligió la salud mental como eje porque, según dijo, ahí “la evidencia era más sólida”.

El quinto señalamiento a TikTok, sin multas todavía

Según Politico, es el quinto caso en que el Ejecutivo europeo acusa a la plataforma, propiedad de la china ByteDance, de incumplir normas de la Unión Europea, y hasta ahora no le impuso ninguna multa. The Record contó que es el tercer hallazgo preliminar del año: en febrero la Comisión cuestionó el diseño adictivo de la aplicación y en julio, la protección de las cuentas de menores.

PUBLICIDAD

Ante el hallazgo de febrero, un vocero de TikTok lo calificó de “categóricamente falso y sin ningún mérito” y prometió impugnarlo por todos los medios. Sobre las conclusiones de este viernes, las fuentes consultadas no recogieron una respuesta de la empresa.

TikTok rechazó los cargos de la Comisión Europea y señaló que apelaría la decisión que tomaron.

TikTok puede ahora examinar el expediente y responder por escrito antes de que la Comisión decida. Ya cerró una investigación por transparencia publicitaria, que terminó en diciembre de 2025 con compromisos vinculantes de la plataforma.