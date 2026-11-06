Por qué no funcionan los bancos hoy, 6 de noviembre

Los bancos de todo el país cerrarán sus sucursales el viernes 6 de noviembre por el Día del Bancario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Este viernes 6 de noviembre, los bancos de todo el país no abrirán sus puertas al público. La jornada de hoy está reservada para el Día del Bancario, una fecha que el sector financiero conmemora desde hace más de un siglo y que tiene el mismo tratamiento que un feriado nacional para los trabajadores comprendidos por el convenio colectivo de la actividad. Las sucursales, tanto públicas como privadas, no prestarán atención presencial en ningún punto del territorio.

Lo que hace particular al cierre de este viernes es que no se trata de una interrupción aislada. La jornada sectorial se encadena con el fin de semana y con una serie de feriados vinculados a la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, que comenzará el domingo 8 de noviembre. El resultado es una interrupción de la actividad bancaria presencial que abarcará varios días hábiles consecutivos en la mayor parte del país.

PUBLICIDAD

Durante ese lapso, las gestiones que requieran presencia física en una sucursal —trámites por ventanilla, operaciones cambiarias o bursátiles, consultas comerciales— quedarán postergadas hasta la reapertura. El cierre tampoco modifica los vencimientos vigentes de los usuarios, por lo que conviene prever con anticipación cualquier trámite pendiente.

¿Es feriado el viernes 6 de noviembre?

El 6 de noviembre no es un feriado nacional en el sentido estricto del término. Se trata de una jornada no laborable sectorial, contemplada en el convenio colectivo de la actividad financiera, que aplica exclusivamente a los trabajadores bancarios. Para el resto de los sectores de la economía, el viernes es un día hábil normal.

PUBLICIDAD

No obstante, el impacto práctico para los usuarios del sistema financiero es equivalente al de un feriado: las sucursales permanecerán cerradas, no habrá atención presencial y determinadas operaciones quedarán sujetas al procesamiento del siguiente día hábil. Los clientes podrán recurrir al homebanking, las aplicaciones móviles de cada entidad, los cajeros automáticos y los comercios adheridos al sistema de retiro de efectivo con tarjeta de débito.

El 6 de noviembre es una jornada no laborable sectorial para los trabajadores bancarios, pero no un feriado nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Día del Bancario: por qué se celebra hoy

El Día del Bancario conmemora la fundación de la Asociación Bancaria, el sindicato que agrupa a los trabajadores del sistema financiero argentino, ocurrida el 6 de noviembre de 1924. La fecha forma parte del convenio colectivo de la actividad y, cada año, habilita el descanso de los empleados del sector y la suspensión de la atención presencial en todas las entidades del país.

PUBLICIDAD

Además del asueto, la jornada implica el pago de un adicional anual para los trabajadores comprendidos por el convenio. El importe mínimo vigente es de $ 2.275.519,25, cuyo plazo de acreditación vence hoy, junto con la liquidación que corresponda en cada entidad. La cifra es un piso: puede ser superior según la categoría, la antigüedad y otros adicionales propios de cada empleado. El valor actual incorpora la actualización salarial del 1,9% correspondiente a septiembre, que modificó la escala del sector.

Hasta cuándo no funcionarán los bancos por la visita del papa León XIV

La interrupción de la actividad bancaria presencial se prolongará más allá del fin de semana por la agenda oficial del papa León XIV en territorio argentino. El Gobierno nacional dispuso el lunes 9 de noviembre como feriado nacional en las 24 jurisdicciones del país mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, en el marco de la visita pontificia.

PUBLICIDAD

El martes 10, el feriado alcanzará únicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba, dos de los distritos incluidos en la agenda del pontífice. Sin embargo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso para esa fecha la suspensión de la actividad bancaria y de las cámaras electrónicas de compensación en todo el país, lo que extiende el cierre de las entidades financieras a nivel nacional, independientemente de si hay feriado civil en cada jurisdicción.

Los usuarios podrán realizar pagos y transferencias mediante homebanking, billeteras virtuales, tarjetas de débito y aplicaciones móviles durante el cierre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa oficial de la visita contempla la llegada del Papa el domingo 8 a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, proveniente de Montevideo. El lunes 9 incluye actividades en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una misa en el Monumento de los Españoles de Palermo y un encuentro en la Universidad Católica Argentina. El martes 10, el pontífice viajará a Córdoba para oficiar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y regresará a la capital para encabezar una vigilia con jóvenes.

PUBLICIDAD

Con este cronograma, la atención presencial en sucursales se reanudará el miércoles 11 de noviembre en la mayor parte del territorio nacional. La excepción es la provincia de Buenos Aires, donde ese día habrá un feriado adicional por la misa que el pontífice celebrará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján: en ese distrito, los bancos volverán a operar recién el jueves 12.

La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos Especializados (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) recordaron que durante los días de cierre “todos los usuarios del sistema podrán realizar pagos y transferencias con tarjeta de débito, home-banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil”.

PUBLICIDAD