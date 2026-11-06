Un diputado libertario pidió no hacer una lectura partidaria de los discursos del papa

Un diputado de La Libertad Avanza habló sobre la visita de León XIV y cuestionó el uso político del encuentro con el Papa

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La eventual llegada de León XIV a la Argentina, prevista en una agenda de cuatro días con reuniones políticas, religiosas y sociales, volvió a poner en discusión el lugar que ocupará el viaje en un país atravesado por tensiones partidarias. En ese escenario, Nahuel Sotelo, diputado bonaerense y ex secretario de Culto, sostuvo, en Infobae Al Mediodía, la importancia de que la visita del papa no sea utilizada en clave electoral.

De acuerdo con el especialista, el mensaje del pontífice debe quedar por encima de los gobiernos, la oposición y las diferencias de fe. “Hay que recibirlo con madurez”, planteó.

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Para Sotelo, católico practicante, el viaje tiene además una dimensión personal y religiosa. Recordó que, si se concreta, la Argentina volverá a recibir a un papa después de 39 años, un hecho que consideró relevante más allá de la coyuntura. “Me moviliza como católico”, expresó al referirse a la llegada de León XIV.

El legislador de La Libertad Avanza advirtió que la dirigencia, los medios y la ciudadanía tendrán un papel en la forma en que se interpreten las palabras del pontífice. Según señaló, el riesgo está en trasladar cada intervención a la disputa política doméstica. “No hay que buscarle una lectura partidaria a cada discurso”, afirmó.

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Nahuel Sotelo pidió evitar lecturas partidarias y recibir con madurez la eventual visita del papa León XIV a la Argentina (Captura de video)

Lecturas partidarias sobre el papa León XIV

Sotelo sostuvo que el papa llegará con una prédica fundada en el Evangelio y no con una posición sobre la política argentina. Por eso, dijo, cada asistente deberá escuchar el mensaje desde su propia perspectiva, sin adjudicarle destinatarios políticos definidos. “Va a hablar desde el Evangelio, no desde la interna argentina”, señaló.

En esa línea, entendió que la visita podría dejar una convocatoria a la unidad en una sociedad marcada por años de confrontación. Sin embargo, evitó ubicar al pontífice como un actor destinado a intervenir en una contienda electoral o a saldar diferencias entre sectores. “El mensaje puede servir para encontrarnos, aun cuando pensemos distinto”, sostuvo.

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El diputado insistió en que las palabras de León XIV no deberían leerse como una advertencia dirigida únicamente al presidente Javier Milei ni a un espacio político en particular. “Va a ser para personas que transitoriamente están en el Gobierno o en la oposición”, afirmó Sotelo, al remarcar el carácter general que, a su juicio, tendrá la prédica papal.

También cuestionó que sindicatos, agrupaciones o partidos procuren llevar sus propias banderas a las actividades previstas. Aunque reconoció el derecho de los trabajadores a movilizarse, diferenció esa participación de una expresión partidaria dentro de una visita religiosa. “Yo no acompañaría una utilización política de ese momento”, dijo.

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Entre las actividades contempladas figura un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín. Para el ex secretario de Culto, la convivencia entre comunidades de diferentes credos es uno de los aspectos que la Argentina puede mostrar durante la visita. “Tenemos un ejemplo de convivencia pacífica entre religiones”, expresó.

La agenda del pontífice incluye una reunión oficial con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y un acto institucional en el Palacio Libertad

Sotelo sostuvo que el alcance del mensaje de León XIV podría incluir a católicos, creyentes de otras religiones, ateos y agnósticos. En su planteo, la figura papal tiene la posibilidad de convocar a una conversación amplia, sin que las diferencias de fe impidan una búsqueda de acuerdos. “Puede interpelar incluso a quienes no comparten una religión”, indicó.

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Reuniones políticas, sociales y religiosas

El primer día, León XIV tendría una reunión con Milei en la Casa Rosada y luego participaría de una actividad en el Palacio Libertad junto a diplomáticos, legisladores, gobernadores y representantes de la sociedad civil. Para Sotelo, esa instancia institucional no debería alterar el sentido central del viaje. “La recepción oficial forma parte del protocolo, pero la visita es mucho más amplia”, afirmó.

El legislador confirmó que participará de esa actividad como representante de La Libertad Avanza y que también prevé asistir a la misa en la Basílica de Luján. Allí se esperan dirigentes de distintos espacios, aunque Sotelo volvió a pedir que la presencia política no desplace el carácter religioso de la convocatoria. “Voy a estar como legislador, pero también como fiel”, dijo.

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Consultado sobre la eventual presencia de expresidentes, consideró que la representación institucional no exige que asistan todos. Argumentó que la capacidad de los actos es limitada y que diputados, senadores y gobernadores ya reflejan una diversidad de posiciones políticas. “No hace falta que estén todos los expresidentes para que haya representación”, planteó.

El itinerario papal contempla visitas al Cotolengo Don Orione y a la cárcel de Devoto, junto con misas en Córdoba y Luján (Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VATICAN MEDIA" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

La agenda también contempla una visita al Cotolengo Don Orione de Claypole, una actividad con trabajadores y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina y una reunión interreligiosa. Además, León XIV tendría encuentros con jóvenes en Buenos Aires y celebraría una misa en Córdoba. “Cada escala tiene un destinatario y un sentido propio”, afirmó Sotelo.

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El último día incluiría una visita a la cárcel de Devoto y una misa en Luján. Para el diputado, el cierre del recorrido puede ofrecer una pausa en medio de la discusión cotidiana y abrir un espacio de reflexión individual. “Ojalá podamos escuchar el mensaje antes de salir a interpretarlo”, expresó.

Inseguridad, armas y críticas a la gestión bonaerense

Fuera del tema de la visita papal, Sotelo cuestionó la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y ubicó a la inseguridad entre sus principales preocupaciones. Relató que toma recaudos al llegar o salir de su casa en Quilmes, una situación que vinculó con el deterioro de las condiciones de seguridad. “La inseguridad condiciona la vida cotidiana de los bonaerenses”, sostuvo.

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Sotelo dijo que cuenta con portación de armas y que utiliza ese permiso por razones de seguridad, aunque aclaró que no llevó un arma al estudio donde fue entrevistado. También señaló que espera no tener que recurrir nunca a ese recurso. “Tenerla no significa querer usarla”, afirmó.

El legislador se pronunció a favor de flexibilizar la portación para civiles que puedan acreditar los requisitos legales exigidos. Mencionó el certificado de legítimo usuario, los exámenes psicofísicos y psicotécnicos y las pruebas de tiro como condiciones indispensables antes de cualquier autorización. “No estoy hablando de armas sin controles”, remarcó.

Aclaró, de todos modos, que se trata de una posición personal y que no presentó un proyecto para ampliar la portación civil. También descartó un esquema que habilite la compra de armas sin verificaciones previas. “La discusión tiene que darse dentro de la ley y con requisitos estrictos”, señaló.

Para Sotelo, un ciudadano que decide armarse lo hace frente a una falla del Estado en materia de seguridad, aunque consideró que la obligación primaria sigue siendo estatal. En ese punto, remarcó la responsabilidad de las fuerzas policiales en la prevención del delito. “El Estado tiene que garantizar que nadie sienta que debe defenderse solo”, dijo.

El diputado indicó que presentó proyectos para habilitar armas no letales para la Policía bonaerense. Según explicó, ese tipo de herramientas podría ofrecer una alternativa antes de utilizar un arma de fuego en un enfrentamiento. “La idea es dar una instancia previa al uso de fuerza letal”, explicó.

Sotelo también rechazó una eventual habilitación de reelecciones para intendentes bonaerenses. Anticipó que La Libertad Avanza no acompañará esa iniciativa y cuestionó que la Legislatura provincial coloque ese debate por delante de otros problemas. “No puede ser la prioridad mientras la provincia tiene problemas urgentes”, cuestionó.

Sobre la economía, defendió el rumbo del Gobierno nacional y mencionó el equilibrio fiscal, la estabilidad del dólar y la baja del riesgo país. Aun así, admitió que persisten dificultades y que el crecimiento no avanzó a la velocidad esperada. “Hay problemas pendientes, pero el rumbo económico es el correcto”, concluyó.

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