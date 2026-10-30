Amazon cayó en bolsa por ventas previstas bajo lo esperado y un gasto en IA que consume su caja

Las acciones de Amazon cayeron más de 5% fuera del horario habitual tras presentar ventas y beneficios inferiores a las previsiones de Wall Street. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Las acciones de Amazon cayeron más de 5% fuera del horario de operaciones el 29 de octubre de 2026, después de que la empresa informó ganancias y ventas trimestrales inferiores a lo previsto, una proyección de ingresos para fin de año algo menor a la esperada y un flujo de caja negativo por el gasto en inteligencia artificial.

En el tercer trimestre, que terminó el 30 de septiembre de 2026, las ventas netas subieron 12%, hasta USD 201.900 millones.

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Jassy proyectó un crecimiento de la empresa. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Los analistas consultados por LSEG esperaban USD 202.310 millones. La ganancia por acción fue de USD 1,89, frente a los USD 1,96 que preveía el mercado, según CNBC.

La ganancia neta bajó a USD 20.700 millones desde USD 21.200 millones un año antes. Amazon explicó que en 2025 había registrado ganancias antes de impuestos por USD 9.500 millones por su inversión en la empresa de IA Anthropic, un efecto que no se repitió.

El flujo de caja libre de Amazon registró un saldo negativo de USD 42.400 millones debido a las inversiones en inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La caída llegó tras una jornada ya negativa: la acción cerró con una baja de 4,25%, a USD 243,79, mientras el índice Nasdaq retrocedía 1,38%, según Motley Fool. Después del cierre, AP informó una baja de más de 5% y CNBC, de más de 7%.

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USD 42.400 millones negativos en flujo de caja

El flujo de caja libre, el dinero que queda después de pagar las inversiones, fue negativo en USD 42.400 millones en los últimos 12 meses. Un año antes había sido positivo en USD 14.800 millones. Amazon atribuyó el cambio a las compras de equipos e infraestructura, que aumentaron USD 94.800 millones, sobre todo por la IA.

Es el segundo trimestre consecutivo con flujo negativo. En el anterior, el saldo había sido de USD 7.600 millones negativos, según CNBC. La empresa mantuvo su previsión de gasto de inversión para 2026 en unos USD 220.000 millones.

Los ingresos del negocio de publicidad sumaron USD 19.640 millones y quedaron por debajo de las expectativas de los analistas. (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

El director ejecutivo, Andy Jassy, dijo en la llamada con inversores que Amazon gastará “significativamente más” en 2027, según CNBC. También afirmó que la empresa ve “una línea de visión clara” hacia retornos financieros atractivos.

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Otros gigantes tecnológicos mostraron cursos distintos. Microsoft redujo su previsión de gasto del año a USD 170.000 millones, desde USD 175.000 millones, y Alphabet mantuvo la suya entre USD 195.000 y USD 205.000 millones, según CNBC.

La nube acelera; la publicidad y el cierre de año decepcionan

Amazon Web Services, la división de computación en la nube, facturó USD 46.000 millones, 39% más que un año antes y su mayor ritmo de crecimiento en casi cinco años. Su ganancia operativa fue de USD 17.800 millones. Jassy proyectó crecimientos superiores a 40% en 2027 y 2028.

En la llamada, según GeekWire, Jassy dijo que la división tiene contratos por USD 578.000 millones en ingresos futuros, más del doble que un año antes. En el comunicado, el ejecutivo habló de que Amazon podría tener dos negocios de un billón de dólares en ingresos en los próximos cinco a 10 años.

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Andy Jassy proyectó un incremento significativo en el gasto de capital para 2027 con retornos financieros a largo plazo. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Sus ingresos llegaron a USD 19.640 millones, frente a los USD 20.820 millones que esperaba el mercado, según StreetAccount. Amazon atribuyó parte de la diferencia al cambio de fecha del Prime Day, que este año cayó en el segundo trimestre. Sin ese efecto, el crecimiento de las ventas habría sido unos cuatro puntos porcentuales mayor.

Para el cuarto trimestre, que incluye las compras de fin de año, Amazon prevé ventas de entre USD 240.000 y USD 247.000 millones, un alza de 12% a 16%. El punto medio queda por debajo de los USD 244.500 millones que esperaba el mercado, según LSEG.

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La ganancia operativa estimada para ese período es de entre USD 28.500 y USD 33.500 millones. La empresa prevé que los ingresos publicitarios crezcan por encima de 15% anual en esos meses.