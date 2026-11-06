Quién es la figura internacional que Guido Kaczka quiere para su programa: “Sería el fichaje del año”

La figura internacional que Guido Kaczka quiere para su programa (Infobae en Vivo)

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La televisión argentina ya mueve sus fichas de cara a 2027. Con la temporada actual todavía en curso, el mercado televisivo local comenzó a tantear nombres y negociaciones para el año que viene. Entre los rumores que circulan en el ambiente, uno llama especialmente la atención por la magnitud de la figura involucrada, una de las artistas más queridas por el público local y un nombre que atraviesa generaciones.

En ese panorama, Guido Kaczka tiene un objetivo claro para la tercera temporada de Es mi sueño: sumar al jurado a una estrella de alcance internacional. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Infobae a las Nueve, la figura en cuestión es Xuxa, la icónica animadora brasileña que supo marcar a generaciones en toda América Latina y que se encuentra realizando un ambicioso tour de despedida.

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No es la primera vez que el nombre de La Reina de los Bajitos aparece en las conversaciones de la productora Kuarzo. Este año ya se exploraron posibilidades para incorporarla al ciclo, pero las gestiones no prosperaron por una combinación de factores: incompatibilidad de agendas y un caché que Etchegoyen describió como millonario en el contexto de la televisión argentina actual. “Si Guido lo logra, si Kuarzo lo logra, estamos hablando del fichaje del año, posiblemente en la tele argentina”, sostuvo Etchegoyen.

Es mi sueño atravesó distintas etapas desde su estreno. En su primera temporada convocó a participantes anónimos y cosechó buenos índices de audiencia; en la actual, el programa apuesta por figuras conocidas del mundo del espectáculo. Para 2027, la idea sería dar un salto de escala con la incorporación de Xuxa al panel de jurados que actualmente integran Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón, entre otras figuras.

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El contexto juega a favor de la negociación: Xuxa se encuentra en plena gira de despedida, El último vuelo de la nave, que recorre Brasil ante estadios colmados —su debut en San Pablo convocó a unas 50.000 personas— y cuyo cierre está previsto justamente en la Argentina, como reconocimiento al vínculo histórico que la artista construyó con el público local. Si bien todavía no hay información confirmada sobre esta presentación Esa visita podría ser complementar su hipotética participación en Es mi sueño.

El look de Xuxa en el primer concierto de su tour despedida

La animadora tiene una agenda exigente que complica cualquier negociación. “Es difícil la misión. Estás hablando de un caché millonario en la tele de hoy”, advirtió el periodista. Aun así, desde el entorno del conductor la consideran una prioridad para el año que viene.

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No es casualidad que el nombre de Xuxa despierte semejante entusiasmo en la televisión local. A comienzos de los años 90, la animadora fue un fenómeno cultural sin precedentes en el país: su programa se emitió primero por Telefe y luego por Canal 13, y sus canciones sonaban en cada rincón, con un nivel de masividad que pocas figuras extranjeras lograron igualar. Las Paquitas, la nave espacial y temas como “Ilariê” o “Dulce miel” forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de argentinos. Volver a tenerla, aunque sea unos días, significaría mucho más que un golpe de rating.

La llegada de Xuxa marcó una revolución en la televisión argentina de los 90

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