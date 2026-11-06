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Jorge Macri se reunió con el jefe de la Fórmula 1 en Brasil para negociar el regreso del Gran Premio de Argentina: “Vinimos a reconfirmar el compromiso”

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantuvo un cónclave con Stefano Domenicali este viernes antes del inicio de la actividad de la Máxima en Interlagos

Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se reunió con el CEO de la Fórmula 1 Stefano Domenicali en Brasil
Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se reunió con el CEO de la Fórmula 1 Stefano Domenicali en Brasil
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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se reunió en Brasil este viernes con Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, en el autódromo de Interlagos, antes del inicio de la actividad formal del Gran Premio de San Pablo. El encuentro tuvo como objetivo reafirmar el compromiso de Buenos Aires para recuperar una fecha en el calendario de la máxima categoría del automovilismo y definir los próximos pasos del proceso de negociación.

Vinimos a reconfirmar el compromiso y la voluntad que tiene la ciudad de Buenos Aires de recuperar a la Fórmula 1. Estamos trabajando en cada paso necesario para estar listos y para nosotros era importante poder tener una conversación con Stefano Domenicali directamente, transmitirle este compromiso, cómo estamos avanzando y establecer los pasos que siguen para poder llevar de nuevo la Fórmula 1 a Argentina”, afirmó Macri ante la prensa.

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Entre los distintos temas que tocó, adelantó que se negocia un contrato por cinco años que entraría en vigencia en 2029 o 2030. Sin embargo, sigue latente la chance de una fecha antes si se baja alguna carrera del calendario en 2027 o 2028. El funcionario subrayó que el encuentro con Domenicali sirvió para transmitir de manera directa el avance de las obras en el Autódromo Oscar Gálvez y para establecer la hoja de ruta que seguirá la negociación.

Macri detalló que, aunque la Ciudad firmó inicialmente un contrato con el MotoGP, la decisión de rediseñar la infraestructura para los estándares de la Fórmula 1 se tomó hace varios meses. Para eso, se incorporó a la firma de ingeniería Tilke —especializada en trazados de la categoría— con el fin de adaptar el diseño de la pista, los paddocks y los sistemas de seguridad. “Hicimos ese upgrade”, indicó el jefe de Gobierno, que además señaló que las obras marchan “levemente adelantadas” respecto del cronograma previsto, un dato que cobra relevancia ante las condiciones climáticas del verano, agravadas según Macri por el fenómeno de El Niño.

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El primer objetivo concreto es terminar la obra. El segundo, según explicó el propio funcionario, es alcanzar antes de marzo un acuerdo que brinde certezas sobre una fecha futura para Buenos Aires con la mirada puesta formalmente en la temporada 2029 o 2030. Sobre la chance de recibir una carrera el año que viene ante la baja de algun Gran Premio de ùltimo momento, Macri fue cauteloso: aclaró que “se habló muy por arriba” del tema porque ese tipo de decisiones “son prerrogativas que tiene la Fórmula 1” y que la Ciudad “va a estar lista, siempre digo eso”.

Consultado sobre el plazo concreto para el regreso, Macri apuntó hacia el período 2029-2030, aunque con reservas. “Por ahí está la ventana, pero quiero ser muy cuidadoso porque hay mucha gente que vende expectativas y acá lo importante es tener certezas”, advirtió. En ese sentido, el funcionario insistió en que cada paso dado hasta ahora se acordó en detalle con los distintos equipos técnicos, financieros y legales involucrados, y que esa metodología es la que, según él, llevó el proceso “a buen puerto”.

Respecto del canon que debería pagar la Ciudad para acceder al calendario —un valor que varía según el país organizador—, Macri no dio cifras pero reconoció que competir con naciones de mayor poder financiero representa un desafío aunque dejó en claro que está sólida la estructura financiera. “Creo que estamos en condiciones de darle a la Fórmula 1 la certeza que necesita para un contrato de largo plazo”, afirmó. En esa línea, precisó que la intención es negociar un acuerdo de mínimo cinco años.

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Domenicali reconoció la pasión argentina por el automovilismo

Según relató Macri, Domenicali —quien estuvo presente en el último Gran Premio disputado en Buenos Aires en 1998— mostró conocimiento y valoración del vínculo histórico de Argentina con el automovilismo. “Sabe de la pasión fierrera, sabe que hay hinchas de Red Bull, de Ferrari, de Franco, de Mercedes por la historia y por el presente”, describió el jefe de Gobierno. La receptividad del CEO de la categoría, agregó, quedó evidenciada en el tiempo que dedicó al encuentro dadas sus múltiples responsabilidades.

Sobre el rol de Franco Colapinto en la negociación, subrayó: “Una relación con la Fórmula 1 va más allá de un corredor o no”, dijo, aunque aclaró: “Obviamente ayuda a que haya un corredor, sin ninguna duda. Franco es una figura relevante. Pero yo hoy estoy en el cargo, puedo no estarlo después. Y es más allá de las personas. Estructuras como estas se definen más allá de las personas”. En cuanto a los próximos pasos formales, el jefe de Gobierno señaló que los equipos de trabajo continuarán avanzando y que un posible acuerdo de firma podría materializarse antes de que el autódromo esté completamente terminado.

Con elecciones en 2025 y Macri en carrera por la reelección al frente de la Ciudad, el mandatario subrayó que la apuesta por la Fórmula 1 excede los tiempos electorales. “Una inversión como la que estamos haciendo en el Autódromo es una cuestión de Estado”, aseguró. En esa misma línea, remarcó que el MotoGP, organizado por la misma empresa que gestiona la Fórmula 1, será el primer examen real de la capacidad operativa del autódromo renovado y un factor de peso en la negociación con la categoría.

Macri estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes
Macri estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes

“Como dijo el Jefe de Gobierno, Buenos Aires va a estar lista. Vinimos a asumir ese compromiso y dejar eso en claro. La reunión fue muy positiva. Los avances de la obra del Gálvez son una muestra de que estamos cumpliendo y eso nos pone indudablemente más cerca de lograr el objetivo. Si bien esto va más allá de los nombres, no es menor que este encuentro se dé en este marco, cerca de casa y con tantos argentinos alentando a Franco”, dijo el secretario de Deportes, Fabián Chino Turnes. La reforma del Autódromo espera ampliar la capacidad a 125 mil espectadores: recibirá en abril del 2027 el MotoGP.

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