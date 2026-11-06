Denuncian que los hermanos Arévalo llevan más de cuatro meses detenidos por protestar contra los apagones en Cuba

Yoan y Yosvan Arévalo Álvarez permanecen bajo custodia en prisiones de La Habana más de cuatro meses después de su detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los hermanos Yoan y Yosvan Arévalo Álvarez continúan bajo custodia en centros penitenciarios de La Habana, más de cuatro meses después de su detención tras una protesta contra los apagones en el barrio Barbosa. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) alertó este jueves sobre la falta de información respecto de Yoan y el deterioro de la salud de ambos, quienes todavía no tienen petición fiscal ni fecha de juicio, según sus familiares.

De acuerdo con la información recopilada por el CDPC, los dos fueron arrestados el 18 de junio de 2026 luego de participar en una manifestación pacífica en Barbosa, municipio Playa. La protesta se produjo después de más de 30 horas sin electricidad en la zona. Martí Noticias informó entonces que vecinos del lugar salieron a las calles bajo consignas contra los cortes del servicio y que las fuerzas de seguridad dispersaron la concentración.

PUBLICIDAD

El hermano mayor, Yoan, fue trasladado al Combinado del Este, una de las principales prisiones de la capital cubana. Su madre, Estrella Álvarez, afirmó que no tiene noticias de él desde el 7 de octubre. Según relató a ADN Cuba, las autoridades penitenciarias tampoco aceptaron los alimentos que llevó durante un intento de visita.

La situación genera preocupación por sus antecedentes médicos de Yoan. Su familia indicó que fue sometido a una operación a corazón abierto, que le falta un pulmón y que requiere atención especializada. En septiembre, allegados denunciaron que presentaba vómitos y deposiciones con sangre sin haber recibido, según esa versión, los medicamentos ni la asistencia médica necesaria.

PUBLICIDAD

La manifestación pacífica en Barbosa ocurrió después de más de 30 horas sin electricidad y fue dispersada por fuerzas de seguridad. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

La falta de comunicación con Yoan constituye uno de los puntos centrales de la denuncia. Su madre sostuvo que el último contacto ocurrió hace casi un mes y que, desde entonces, desconoce su estado, las condiciones de reclusión y si recibe tratamiento médico.

ADN Cuba publicó el 4 de noviembre que Yoan había sido trasladado desde la prisión Jóvenes del Cotorro, conocida como Ivanov, al Combinado del Este. El medio vinculó el traslado con un cartel de protesta que el detenido habría colocado dentro del penal.

La familia también denunció que Yoan sufrió golpes durante el arresto. Un reporte de Martí Noticias sobre las protestas de junio señaló que vecinos identificaron a los hermanos Arévalo entre los detenidos durante el operativo.

PUBLICIDAD

Yosvan Arévalo está recluido en el campamento Toledo I

El menor de los hermanos, Yosvan, permanece en el campamento Toledo I, también en La Habana. Según el CDPC, su estado de salud se ha deteriorado debido a una pérdida progresiva de visión.

Su progenitora afirmó que ya no puede ver de noche y que la dificultad visual aumenta con el paso de los días. El joven, de 36 años, tenía problemas congénitos de visión antes de su encarcelamiento, de acuerdo con el testimonio. La familia sostiene que no ha tenido acceso a la atención especializada que requiere.

Los dos hermanos siguen en prisión preventiva y no tienen acusación formal conocida ni una fecha fijada para el juicio, según la información divulgada por el CDPC y medios independientes cubanos.

PUBLICIDAD

El CDPC pidió al régimen que garanticen la vida, salud e integridad de los hermanos Arévalo, quienes no tienen acusación formal conocida ni fecha de juicio. (Cortesía: Centro de Documentación de Prisiones Cubanas)

El caso plantea cuestionamientos sobre las condiciones de detención y el acceso a derechos básicos de las personas privadas de libertad. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela, establecen que la atención sanitaria en prisión debe tener un estándar equivalente al disponible fuera de los centros penitenciarios

El CDPC pidió al régimen garantizar la vida, la salud y la integridad de los hermanos Arévalo, además de permitir a sus familiares conocer su situación y entregarles alimentos.