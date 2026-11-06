Crimen y Justicia

Crimen de Lucio Dupuy: le negaron la posibilidad a una de las asesinas de pedir libertad condicional

La defensa de Abigail Páez había solicitado que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal y que fijara en el cómputo de pena la fecha en que estaría en condiciones de solicitar el beneficio

Confesión Lucio Dupuy
Abigail Paéz, una de las condenada por el crimen de Lucio Dupuy
Guardar

Abigail Páez, una de las dos condenadas por el crimen de Lucio Dupuy, el niño que fue asesinado en La Pampa en noviembre de 2021, sufrió un nuevo revés judicial: la Justicia le negó la posibilidad de pedir la libertad condicional cuando cumpla el mínimo de la condena que pesa en su contra, que es de 35 años.

La decisión fue tomada por la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal, que confirmó un fallo anterior del juez de Ejecución Penal, Edgardo Javier Trombicki.

PUBLICIDAD

Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, la abogada de la condenada, María Silvina Blanco Gómez, apuntaba a dos cuestiones previas: que se fijara en el cómputo de pena el momento en que se cumplirían 35 años de prisión efectiva y que se declarara inconstitucional el artículo 14 del Código Penal, que excluye del beneficio a condenados por ciertos delitos, entre los que se encuentra justamente los cometidos por Páez.

La defensa de Páez presentó el pedido en junio ante el juez de Ejecución. Solicitó que se estableciera el plazo temporal previsto en el artículo 13 del Código Penal para las condenas a prisión perpetua y que se removiera el impedimento legal contemplado en el artículo 14.

PUBLICIDAD

El Tribunal de Impugnación confirmó el rechazo del magistrado y sostuvo que el caso de Abigail Páez se encuentra alcanzado por dos supuestos de exclusión de la libertad condicional: el homicidio agravado y los delitos sexuales por los que recibió condena a perpetua.

La resolución señaló que la pena de prisión perpetua absorbió las sanciones de los otros delitos, pero aclaró que esa circunstancia no elimina las consecuencias legales que surgen de cada una de las figuras penales del caso.

De acuerdo con la fuentes judiciales consultadas por este medio, el artículo 14 del Código Penal impide conceder la libertad condicional a personas condenadas por determinados delitos. La defensa buscaba que esa norma fuera declarada inconstitucional para que Páez pudiera, en el futuro, presentar una solicitud cuando cumpliera el requisito temporal de 35 años de prisión efectiva.

Sin esa declaración, el vencimiento de ese plazo no le permitiría acceder al beneficio. La defensa también pretendía que se incorporara esa fecha al cómputo de la condena.

Veredicto Juicio Crimen Lucio Dupuy La Pampa
Lucio fue asesinado en 2021 (Gastón Taylor)

El pedido y la resolución de la defensa generó cierta confusión, ya que trascendió en un primero momento que le habían negado la libertad condicional. Sin embargo -explicaron las fuentes judiciales- ese beneficio no fue analizado ni podía tratarse en esta etapa.

Páez no reúne todavía el requisito temporal para solicitar la libertad condicional. En las condenas a prisión perpetua, el artículo 13 del Código Penal exige cumplir 35 años de pena efectiva antes de formular ese pedido.

“El Tribunal de Impugnación recordó que la declaración de inconstitucionalidad constituye una medida de suma gravedad institucional y debe utilizarse como última alternativa, ante una incompatibilidad manifiesta e insuperable con la Constitución Nacional. Concluyó que la defensa no aportó fundamentos suficientes para justificarla”, indica el fallo.

La discusión se centró, en cambio, en si correspondía anticipar la fijación de esa fecha y resolver ahora la constitucionalidad del artículo 14. Según la postura expuesta por el Ministerio Público Fiscal, definir ese último punto resulta prematuro cuando faltan décadas para que la la asesina de Lucio pueda cumplir el requisito temporal.

En ese sentido, señalaron que la defensa tiene disponible la vía del recurso de Casación. Finalmente las fuentes señalaron el pedido de Páez no es el único que se tramita en la Justicia y cuyo objetivo es obtener este beneficio a presos con penas a prisión perpetua. “La fiscalía se opone a la inconstitucionalidad”, aclararon las fuentes respecto a esos casos.

Temas Relacionados

Lucio DupuyCrimen de Lucio DupuyAbigail PáezÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El millonario robo de “los cinco de la General Paz”: así marcaron y entregaron desde adentro al empresario del Mercado Central

Un empleado de seguridad dedicado a monitorear cámaras fue la clave para que la banda hoy presa y procesada tras una investigación del fiscal Andrés Madrea se alce con un botín de $25 millones

El millonario robo de “los cinco de la General Paz”: así marcaron y entregaron desde adentro al empresario del Mercado Central

Corrientes: renunció una funcionaria clave del área de Educación en medio de la conmoción por el crimen de Nancy Godoy

Se trata de Silvina Rollet, presidenta del Consejo General de Educación. Se acogió al beneficio de la jubilación ordinaria y dejó la conducción del organismo

Corrientes: renunció una funcionaria clave del área de Educación en medio de la conmoción por el crimen de Nancy Godoy

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: el fiscal Abraldes pidió investigar quién le suministró cocaína al músico

La presentación buscará determinar cómo accedió el cantante a la droga durante su paso por el tribunal y si hubo participación de personas de su entorno familiar o profesional

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: el fiscal Abraldes pidió investigar quién le suministró cocaína al músico

Quién es el acusado de cortarle el dedo a la víctima del triple crimen en el video de las torturas

José Miguel Lozano Cerrón se encuentra prófugo de la Justicia federal por su participación en los aberrantes tormentos en la casa de Florencio Varela. El abogado de “Pequeño J” denuncia amenazas en prisión

Quién es el acusado de cortarle el dedo a la víctima del triple crimen en el video de las torturas

Atacó a puñaladas a su ex pareja en una plaza de Catamarca y fue detenido horas después

Efectivos policiales localizaron al sospechoso poco después del episodio denunciado por una joven de 29 años, quien recibió asistencia médica y fue trasladada al hospital

Atacó a puñaladas a su ex pareja en una plaza de Catamarca y fue detenido horas después

DEPORTES

Franco Colapinto quedó 9° en la primera práctica del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Franco Colapinto quedó 9° en la primera práctica del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

La tajante respuesta del entrenador de Portugal sobre su pelea con Cristiano Ronaldo tras el retiro del seleccionado

Jorge Macri se reunió con el jefe de la Fórmula 1 en Brasil para negociar el regreso del Gran Premio de Argentina: “Vinimos a reconfirmar el compromiso”

Con Boca Juniors y River Plate ya clasificados, así está el cuadro de los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura

Newman y Hindú definirán al campeón del URBA Top 14 en la Catedral de San Isidro

TELESHOW

Moria Casán se midió la fuerza muscular en vivo y se sorprendió con el resultado: “No puedo creer que tenga 80 años”

Moria Casán se midió la fuerza muscular en vivo y se sorprendió con el resultado: “No puedo creer que tenga 80 años”

De Cecilia Roth a Eva De Dominici: en fotos, quiénes fueron los famosos que caminaron la alfombra roja del Festival de Cine de Mar del Plata

Quién es la figura internacional que Guido Kaczka quiere para su programa: “Sería el fichaje del año”

Entre globos, piscina y familia: así fue el íntimo cumpleaños de Darío Barassi

Charly García volvió a sonar en Nueva York a tres años de conquistar su propia esquina

INFOBAE AMÉRICA

¿Qué hacer ante un accidente vial? Estas son las recomendaciones de Cruz Roja Salvadoreña

¿Qué hacer ante un accidente vial? Estas son las recomendaciones de Cruz Roja Salvadoreña

Denuncian que los hermanos Arévalo llevan más de cuatro meses detenidos por protestar contra los apagones en Cuba

Panamá busca digitalizar un millón de planos de agrimensura para modernizar sus registros de tierras

El vicepresidente de El Salvador admite que persisten las causas del régimen de excepción y evita prever su levantamiento

Guatemala obtiene el segundo puesto mundial entre los destinos emergentes más deseados de Wanderlust