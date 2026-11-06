Con Boca Juniors y River Plate ya clasificados, así está el cuadro de los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura

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Este viernes se disputarán partidos claves que clasificarán y eliminarán a equipos del Torneo Clausura que tendrá su final el próximo sábado 12 de diciembre en el estadio Único Ciudad de La Plata. Mientras varios elencos de arriba ya tienen asegurada su clasificación, como los casos de Boca, que mañana además definirá el título de la Tabla Anual, y River, que selló su boleto luego de ganarle ayer a Aldosivi, otros aspiran a conseguir ese objetivo en la fecha 16 que se llevará a cabo este fin de semana.

Entre los partidos destacados, River venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata y quedó en el cuarto puesto de la Zona B, una ubicación que le permitiría comenzar la fase eliminatoria como local. Gimnasia también enfrentaba a Belgrano en un encuentro relevante para la conformación definitiva de la tabla y los cruces.

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A la espera de resultados que posiblemente modificarán los duelos de los octavos de final, instancia en las que definirán a partido único como locales los clubes que terminen del 1° al 4° puesto en su zona (sin ventaja deportiva ni tiempo suplementario), por ahora los 8 cruces serían: Instituto-Sarmiento, River-Lanús, Argentinos Juniors-Gimnasia de Mendoza, Vélez-Barracas Central, Rosario Central-Independiente, Defensa y Justicia-Belgrano, Boca-Independiente Rivadavia y Gimnasia La Plata-Newell’s.

En tanto, San Lorenzo buscará ganarle a Platense esta tarde noche en el Nuevo Gasómetro para mantener la ilusión de luchar por el título. Los otros conjuntos que figuran fuera de la línea de octavos, pero matemáticamente pueden entrar son Platense, Unión y Huracán. El grande que ya quedó eliminado es Racing, que visitará a Barracas Central y ya sabe que tampoco tiene posibilidades de clasificarse a las copas internacionales de 2027.

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ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE PLAYOFFS ANTES DEL INICIO DE LOS PARTIDOS DEL VIERNES

LA AGENDA COMPLETA DE LA FECHA 16

ALDOSIVI 0-2 RIVER PLATE

GIMNASIA (LP) 2-1 BELGRANO

Viernes 6 de noviembre

15:00 - Barracas Central vs. Racing

19:15 - San Lorenzo vs. Platense

19:15 - Independiente vs. Deportivo Riestra

19:15 - Unión vs. Vélez

22:00 - Tigre vs. Sarmiento

22:00 - Banfield vs. Atlético Tucumán

Sábado 7 de noviembre

15:00 - Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

15:00 - Talleres vs. Estudiantes

17:30 Argentinos Juniors vs. Huracán

17:30 Rosario Central vs. Estudiantes (Río Cuarto)

17:30 - Boca vs. Defensa y Justicia

22:00 - Instituto vs. Newell’s

Domingo 8 de noviembre

19:30 - Central Córdoba vs. Lanús

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual