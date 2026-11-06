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Entre globos, piscina y familia: así fue el íntimo cumpleaños de Darío Barassi

El conductor compartió fotos de la celebración de sus 43 años y recibió comentarios afectuosos de sus colegas

Darío Barassi posa con tres personas en una mesa con platos y bebidas
Darío Barassi comparte una comida de cumpleaños con sus hija sy su mujer
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Darío Barassi celebró sus 43 años junto a su familia y compartió una serie de postales de la intimidad del festejo, entre globos celestes, una tarde de pileta y un almuerzo en el que reunió a las personas más cercanas de su vida. El conductor eligió sus redes sociales para mostrar el detrás de escena de una fecha que atravesó con afecto, humor y un mensaje dedicado a sus hijas y a su mujer.

¡43 pirulos! Se cruzó el charco para estar con ellas que son el mejor regalo del mundo”, escribió Barassi al pie de la publicación. Luego, el actor profundizó en el tono personal de sus palabras: “Las amo tanto a las 3. Soy un afortunado y un agradecido de la vida que tengo. ¡Feliz cumple, gordo! A seguir metiéndole a la vida con alegría, pasión, intensidad y entrañas”.

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Las imágenes muestran una celebración de perfil familiar. En una de las fotos, Barassi aparece sonriente junto a varios globos en tonos celeste y plateado. Uno de ellos lleva una inscripción de cumpleaños, mientras que otro incluye el número 43, en referencia a la edad que alcanzó el conductor. Con una camisa azul abierta sobre una remera blanca y una gorra oscura, posó frente a cámara en una escena atravesada por los detalles de la decoración.

Un hombre con barba y gorra aparece junto a varios globos azules y una esfera transparente decorada
Darío Barassi posa junto a globos azules y una decoración alusiva a su cumpleaños.

Otra de las postales que compartió el conductor lo muestra dentro de una pileta junto a sus hijas. Para resguardar la intimidad de las niñas, sus rostros aparecen cubiertos con emojis de corazón. Barassi se ve en el agua junto a una de ellas, mientras la otra se acerca al borde con antiparras violetas y levanta la mano en señal de saludo.

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La escena transcurrió bajo el sol, en el patio de una casa con grandes ventanales, un espacio verde y una fuente. La imagen funcionó como una síntesis del mensaje que eligió dejar el actor para su cumpleaños: el deseo de estar cerca de su familia en una fecha especial.

Un hombre y dos niños están dentro de una piscina frente a un edificio; uno de los niños usa gafas de natación
Darío Barassi comparte una postal de su cumpleaños en una piscina junto a dos niños de su círculo cercano.

En la tercera fotografía, en blanco y negro, se ve al conductor durante una comida compartida. Sentado junto a una mesa repleta de platos, vasos y botellas, posa para una selfie junto a tres personas. Allí también aparecen sus hijas, con sus caras tapadas por corazones blancos, y su mujer que sonríe a cámara.

El posteo condensó una celebración sin grandes despliegues públicos, centrada en su círculo íntimo. “Soy un afortunado y un agradecido de la vida que tengo”, expresó Barassi en el texto que acompañó las imágenes, donde destacó la presencia de “ellas”, a quienes definió como “el mejor regalo del mundo”.

La publicación reunió rápidamente mensajes de compañeros de trabajo, amigos del medio y seguidores del conductor. Entre los primeros en dejar su comentario estuvo Vero Lozano, quien recurrió a la confianza y al humor que los une desde hace años: “Feliz cumple, Cheto”.

También se sumó Benjamín Vicuña, quien escribió: “Feliz cumple, compadre”. La actriz Sabrina Garciarena optó por un saludo breve: “Feliz cumple”, mientras que Dalia Gutmann dejó un mensaje afectuoso para el conductor: “Feliz cumple, querido”.

El vínculo entre Barassi, Lozano y Gutmann remite a una etapa central de su recorrido televisivo. Ambas formaron parte de AM, el programa en el que él dio sus primeros pasos en la pantalla chica y construyó una relación con el público que luego amplió en otros formatos.

Los comentarios de los usuarios siguieron la misma línea afectuosa, con referencias a su estilo frente a cámara y al acompañamiento diario que mantiene con quienes siguen sus programas. “Feliz cumpleaños al señor que nos alegra las tardes. Hermosa tu familia”, escribió una seguidora.

Otro mensaje sintetizó el tono de la publicación y la cercanía que el conductor suele construir en sus redes: “Larga vida al gordo, Dios salve al gordo, te amamos”. También aparecieron saludos que destacaron su humor y su trabajo cotidiano: “Mil gracias por toda la alegría que nos brindás” y “Todas las tardes solo espero tu programa, gracias por alegrar mis tardes”.

A los 43 años, Barassi eligió celebrar con su familia, con una secuencia de fotos que alternó momentos de juego, una comida compartida y el mensaje de gratitud que dejó ante sus seguidores. “Feliz cumple, gordo”, se escribió a sí mismo, fiel al tono espontáneo que suele desplegar en sus publicaciones.

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Darío Barassi

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