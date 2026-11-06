Guatemala obtiene el segundo puesto mundial entre los destinos emergentes más deseados de Wanderlust

Guatemala obtuvo el segundo puesto entre los destinos emergentes más deseados en los premios Wanderlust de 2026. (Inguat)

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Guatemala obtuvo el segundo puesto mundial entre los destinos emergentes más deseados en los premios de Wanderlust de 2026, un resultado que la ubicó detrás de Belice y tres posiciones por encima de su desempeño del año anterior. La distinción fue entregada el 4 de noviembre en Londres, durante la vigésimo quinta edición de los Wanderlust Reader Travel Awards, celebrada en el Old Royal Naval College de Greenwich en el marco de la World Travel Market.

La categoría Most Desirable Emerging Destination Worldwide reunió una votación de 8,2 millones de votos emitidos por 251.461 personas. Guatemala había sido incluida entre los finalistas desde julio, cuando se difundió la nómina de candidatos.

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El podio fue completado por Armenia, que recibió la medalla de bronce. Bosnia y Herzegovina ocupó el cuarto lugar, seguida por Angola, Omán, Mongolia, Panamá, Camboya y Kazajistán, según el recuento publicado por la agencia estatal Qazinform.

Guatemala obtuvo el segundo puesto entre los destinos emergentes más deseados en los premios Wanderlust de 2026. (Inguat)

Un ascenso de tres lugares frente a la edición anterior

El país centroamericano había alcanzado la quinta posición en la edición de 2025 y ahora consiguió su mejor resultado histórico en esta categoría. Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo, recibió la medalla de plata en representación de Guatemala durante la ceremonia, junto al editor en jefe de Wanderlust, George Kipouros.

Los votantes destacaron la oferta cultural, natural, histórica y gastronómica guatemalteca, de acuerdo con el comunicado del Instituto Guatemalteco de Turismo. El organismo sostuvo que el reconocimiento refleja un aumento del interés internacional por el país como destino de experiencias auténticas.

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La gala tuvo como orador principal al príncipe Harry, duque de Sussex y fundador de Travalyst, una organización dedicada al turismo sostenible. América Latina también obtuvo otros resultados: Costa Rica ganó el premio al país más deseado del mundo, Buenos Aires logró la plata entre las ciudades más deseadas y Cartagena quedó sexta en esa clasificación, según la Latin America Travel Association.

La distinción coincidió con la presentación de una edición especial de Wanderlust dedicada íntegramente a Guatemala. La publicación recorre su oferta arqueológica, natural, gastronómica y comunitaria, con referencias a las ciudades mayas, los volcanes activos y las tradiciones ancestrales.

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“Aparecer como protagonista de una edición monográfica coloca a Guatemala ante miles de potenciales visitantes precisamente en mercados emisores que valoran el turismo responsable y de calidad”, afirmó Whitbeck.

Guatemala obtuvo el segundo puesto entre los destinos emergentes más deseados en los premios Wanderlust de 2026. (Inguat)

Un plan turístico hasta 2036 y nuevos desafíos de conectividad

El Inguat trabaja en una planificación para el período 2026-2036, orientada a reforzar la cooperación con las comunidades locales y a sostener los proyectos turísticos más allá de los cambios de gobierno. Whitbeck planteó un modelo basado en una menor cantidad de visitantes con mayor impacto económico: “No soy partidario de que recibamos millones de turistas como hacen otros destinos, sino probablemente recibir una menor cantidad que tenga mayor impacto económico”.

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El funcionario proyectó que el sector aporte el 5,6% del producto interno bruto de Guatemala durante 2026. También señaló como pendientes la ampliación de la conectividad aérea con Europa, mejoras en la infraestructura aeroportuaria y hotelera y la aprobación de una nueva Ley de Turismo que actualice la gobernanza del Inguat.

Guatemala recibió 3,36 millones de visitantes no residentes en 2025, un aumento del 11% respecto del año previo, y obtuvo USD 1.390 millones en divisas, de acuerdo con cifras del Inguat. Entre enero y septiembre de 2026, el país contabilizó 2,44 millones de visitantes no residentes, un alza del 2% frente al mismo período de 2025.

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Whitbeck adelantó que se esperan nuevos vuelos europeos hacia Guatemala durante el próximo año. El reconocimiento se suma al premio a Mejor Destino Internacional 2025 concedido por Condé Nast Traveler y a la distinción de la Organización Mundial del Turismo para Uaxactún y San Juan del Obispo, en Sacatepéquez, como Best Tourism Villages 2024.