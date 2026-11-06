Panamá busca digitalizar un millón de planos de agrimensura para modernizar sus registros de tierras

El proyecto permitirá transformar archivos históricos en información geoespacial, agilizar las consultas y fortalecer la gestión territorial mediante una plataforma tecnológica de alcance nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) prepara una contratación para digitalizar aproximadamente un millón de planos de agrimensura que actualmente forman parte de sus archivos físicos, mediante la creación de un Sistema Nacional de Mapoteca Digital que permitirá organizar, preservar y consultar información territorial utilizada en los procesos de administración y regularización de propiedades en Panamá.

El proyecto contempla la digitalización, indexación y generación de información geoespacial, con el propósito de transformar documentos acumulados durante varias décadas en registros electrónicos accesibles.

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La iniciativa busca reducir la dependencia de los archivos en papel y facilitar la localización de planos necesarios para consultas técnicas, verificaciones catastrales y procedimientos administrativos relacionados con la tenencia de tierras.

Según la documentación del proceso, la ANATI enfrenta limitaciones para acceder simultáneamente a los expedientes, dificultades para integrar sus registros con otros sistemas institucionales y riesgos de deterioro de documentos históricos.

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras proyecta digitalizar aproximadamente un millón de planos de agrimensura conservados en sus archivos físicos para facilitar su consulta y preservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas condiciones pueden afectar los tiempos de respuesta y la eficiencia administrativa, especialmente cuando se requiere recuperar información conservada en distintas dependencias del país.

La importancia del proyecto radica en que los planos de agrimensura contienen información fundamental sobre la delimitación de terrenos, indispensable para la gestión catastral y territorial. Su transformación digital permitiría mejorar la trazabilidad documental y la disponibilidad de los registros, además de fortalecer los procesos vinculados con la seguridad jurídica de la propiedad.

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La contratación no se limitará al escaneo. El alcance incluye inventariar, clasificar y organizar los documentos originales, establecer controles de calidad y asociar cada archivo digital con datos que faciliten su identificación.

También contempla la generación de capas geográficas y la georreferenciación de planos, de manera que puedan vincularse con herramientas de análisis territorial.

Otro componente será el desarrollo de una plataforma tecnológica para administrar la mapoteca, con funciones de búsqueda avanzada, visualización de documentos, control de usuarios y registro de modificaciones.

El Sistema Nacional de Mapoteca Digital permitirá organizar documentos históricos, incorporar información geoespacial y desarrollar herramientas de búsqueda para los procesos de administración territorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema deberá permitir consultas seguras y futuras integraciones institucionales, utilizando mecanismos que garanticen la conservación de la información y el seguimiento de cada expediente.

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Antes de estructurar la licitación, la ANATI elaboró un estudio de mercado dirigido a identificar proveedores especializados, conocer sus capacidades técnicas y obtener información sobre los precios de servicios similares.

La consulta también buscó determinar condiciones competitivas para la contratación, considerando la experiencia de las empresas y las tecnologías disponibles para desarrollar el proyecto.

El documento de mercado contempló preguntas sobre experiencia empresarial, logística, capacidad financiera y soporte técnico, además de requerimientos asociados con digitalización masiva, automatización y sistemas de información geográfica.

La ANATI abrió un proceso de licitación por mejor valor para desarrollar su mapoteca digital, con un precio de referencia de $1.75 millones y recepción de propuestas prevista para el 15 de diciembre de 2026. Tomada de Internet

Posteriormente, el Consejo Nacional de Tierras aprobó la Resolución C.N.T. No. 03 del 17 de agosto de 2026, mediante la cual autorizó al administrador general de la ANATI a tramitar el proyecto.

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La decisión consideró la modernización de la gestión documental y territorial como parte del fortalecimiento institucional y permitió avanzar hacia el procedimiento de contratación pública.

El organismo señaló que la transformación del archivo permitirá mejorar la organización, consulta y aprovechamiento de información estratégica, así como optimizar los procedimientos técnicos y administrativos de la institución.

Para participar en la licitación, los interesados deberán acreditar experiencia en proyectos tecnológicos de características similares, incluyendo al menos cinco implementaciones de sistemas institucionales durante los últimos diez años.

También se exige experiencia en el sector público, automatización de procesos e integración de plataformas, además de capacidad operativa y personal especializado.

Los planos de agrimensura contienen información sobre la delimitación y ubicación de terrenos, utilizada en procedimientos de titulación, segregación y regularización de propiedades en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los proponentes deberán presentar documentación legal, certificaciones y paz y salvos correspondientes, junto con una fianza equivalente al 10% de su oferta. La evaluación contempla 40 puntos para aspectos técnicos, 40 para la propuesta económica, 15 para experiencia administrativa y cinco para capacidad financiera, bajo la modalidad de licitación por mejor valor.

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El acto público, identificado como 2026-1-07-01-08-LV-000003, tiene programada una reunión de homologación para el 24 de noviembre y la presentación de ofertas el 15 de diciembre de 2026. La ANATI estableció un precio de referencia de USD 1,750,000.