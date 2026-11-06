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Tensión en MasterChef entre Lizy Tagliani y la China Ansa: “¿Tenemos que esperar a que vos termines?”

La discusión por un utensilio de cocina entre las participantes dejó uno de los momentos más comentados de la gala

Lizy Tagliani le hizo una pregunta a la China Ansa y recibió una tajante respuesta en MasterChef
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Un intercambio breve entre Lizy Tagliani y China Ansa alteró por unos segundos el clima de competencia en la última emisión de MasterChef Celebrity. La humorista buscaba una picadora de carne para continuar con su preparación cuando se acercó a su compañera y recibió una respuesta directa que terminó con una observación al aire: “Qué carácter”.

La situación ocurrió durante una consigna que exigía a los participantes organizarse con los elementos disponibles en las cocinas del reality de Telefe. La intervención de Ansa, concentrada en su plato y bajo la presión del tiempo, provocó risas en el estudio y dejó uno de los pasajes del programa.

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El episodio comenzó luego de que Germán Martitegui advirtiera que había una única picadora de carne disponible para todos los concursantes que debían elaborar hamburguesas. Con varios platos en marcha y los minutos avanzando, Lizy intentó averiguar dónde estaba el aparato para poder usarlo.

Lizy y La China filosas
Lizy Tagliani y la China Ansa protagonizaron un breve cruce durante un desafío de MasterChef Celebrity

La conductora consultó a sus compañeros hasta que Damián Betular le señaló la estación de trabajo de China Ansa. “Lizy, la que la tiene es la China”, le indicó el chef. Tagliani se acercó entonces a la periodista con una pregunta formulada en su habitual tono de broma: “¿La tuya? ¿Tenemos que esperar que vos termines?”.

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La respuesta de Ansa fue inmediata. “No, boluda, la tenés ahí abajo. ¿Cómo la mía?”, contestó, mientras seguía enfocada en la preparación. El tono de la devolución sorprendió a Lizy, que prefirió no profundizar el cruce y respondió con una frase que descomprimió la escena: “Qué carácter”.

Lizy y La China filosas
La China Ansa estaba enfocada en su preparación cuando Lizy Tagliani se acercó a consultarle por un utensilio

El momento quedó integrado a la dinámica de una jornada atravesada por la exigencia de la prueba y por la necesidad de compartir utensilios entre varios participantes. La tensión de la competencia y la cercanía entre las estaciones de cocina suelen generar este tipo de roces ante las cámaras.

En MasterChef Celebrity, los concursantes deben resolver consignas culinarias con tiempos acotados y bajo la evaluación de Martitegui, Betular y Maru Botana. En ese contexto, la disponibilidad de un electrodoméstico puede modificar la planificación de un plato y obligar a los participantes a reorganizarse sobre la marcha.

Ansa se encontraba en plena elaboración cuando Lizy llegó a preguntarle por la picadora. La aclaración de que el aparato estaba debajo de la mesa resolvió la duda de inmediato, aunque la forma de la respuesta provocó la reacción de la humorista. La escena mostró dos formas distintas de afrontar el apuro: la concentración de la periodista y la búsqueda de alivio cómico de parte de Tagliani.

Lizy y La China filosas
La presión por terminar los platos derivó en un inesperado intercambio entre las participantes

La presencia de Lizy también aportó un elemento adicional a la emisión. Acostumbrada a trabajar con la improvisación y a responder desde el humor, la participante convirtió la contestación de su compañera en un remate breve. El cruce terminó sin conflicto y con risas en el estudio, pese al desconcierto inicial.

El programa conducido por Wanda Nara mantiene así una fórmula en la que las preparaciones conviven con las reacciones de los famosos ante los imprevistos de cada desafío. Las dificultades técnicas, las devoluciones del jurado y la convivencia entre los participantes forman parte del atractivo de cada gala.

14 puntos de rating y primero en su franja

Un hombre calvo y barbado, con traje oscuro, se inclina sobre un plato con dos hamburguesas
Germán Martitegui observa atento una de las hamburguesas de la noche

La emisión del jueves 5 de noviembre de 2026 también tuvo una buena respuesta en las mediciones de audiencia. De acuerdo con los datos difundidos tras la jornada, MasterChef Celebrity alcanzó un pico de 14 puntos de rating y se ubicó al frente de su franja en la televisión abierta.

A medida que la competencia avance, la organización de las estaciones y el reparto de utensilios seguirán siendo parte de la estrategia de cada participante. En la última gala, una picadora de carne fue suficiente para dejar al descubierto el contraste entre el apuro de China Ansa y la reacción humorística de Lizy Tagliani.

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