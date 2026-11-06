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“Asumir riesgos durante mucho tiempo sin resultados visibles”: la aventura de innovar según Jensen Huang, CEO de Nvidia

La historia de Nvidia demuestra cómo una apuesta por los gráficos de videojuegos terminó convirtiéndose en una pieza clave para el desarrollo de la IA

Jensen Huang, CEO de Nvidia, explicó por qué innovar no es nada fácil.  REUTERS/Manuel Orbegozo
Jensen Huang, CEO de Nvidia, explicó por qué innovar no es nada fácil.  REUTERS/Manuel Orbegozo
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La innovación tecnológica no siempre produce resultados inmediatos. En ocasiones, las empresas deben invertir durante años en proyectos cuyo éxito todavía no está asegurado. Esa es una de las principales lecciones que deja la trayectoria de Jensen Huang, cofundador y presidente ejecutivo de Nvidia, quien considera que desarrollar nuevas tecnologías exige mantener apuestas a largo plazo incluso cuando no existen señales claras de que funcionarán.

“La innovación requiere asumir riesgos durante mucho tiempo sin resultados visibles”, es la idea que resume su visión sobre el desarrollo empresarial y tecnológico. Su experiencia al frente de Nvidia permite entender por qué esta estrategia fue determinante para que la compañía pasara de competir en el mercado de tarjetas gráficas para videojuegos a convertirse en uno de los actores centrales de la industria de la inteligencia artificial.

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La historia de la empresa también muestra que su crecimiento no fue lineal. Durante sus primeros años, Nvidia atravesó dificultades financieras y tuvo que tomar decisiones que podían determinar su continuidad. Sin embargo, mantuvo su apuesta por desarrollar procesadores especializados para mejorar los gráficos de los videojuegos, un mercado que todavía estaba en expansión.

Jensen Huang fundó Nvidia en 1993. REUTERS/Annegret Hilse
Jensen Huang fundó Nvidia en 1993. REUTERS/Annegret Hilse

Jensen Huang y los primeros años de Nvidia

Huang fundó Nvidia en 1993 junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem. Antes de iniciar este proyecto, había trabajado en compañías tecnológicas como AMD y LSI Logic, donde adquirió experiencia en el desarrollo de semiconductores y procesadores.

La empresa nació con una apuesta concreta: anticipar que los videojuegos evolucionarían hacia gráficos tridimensionales cada vez más complejos y que necesitarían componentes capaces de procesar grandes cantidades de información visual.

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En ese momento, el mercado todavía no tenía la dimensión que alcanzaría posteriormente. Apostar por procesadores gráficos especializados implicaba asumir riesgos financieros y tecnológicos, debido a que no existía certeza sobre la velocidad con la que los consumidores y los desarrolladores adoptarían estas soluciones.

Jensen Huang fundó Nvidia para crear y mejorar las tarjetas gráficas y luego dio el paso hacia la IA. REUTERS/Annegret Hilse
Jensen Huang fundó Nvidia para crear y mejorar las tarjetas gráficas y luego dio el paso hacia la IA. REUTERS/Annegret Hilse

Uno de los momentos más complicados llegó en 1995, cuando Nvidia atravesó una crisis que puso en peligro su continuidad. La compañía necesitaba recursos para seguir desarrollando sus productos y encontró un respaldo importante en Sega, que aportó cinco millones de dólares para ayudarla a mantenerse en funcionamiento.

Ese episodio reflejó las dificultades que puede enfrentar una empresa cuando intenta desarrollar una tecnología antes de que exista una demanda consolidada.

De los videojuegos a la inteligencia artificial

La apuesta por los procesadores gráficos terminó convirtiéndose en una de las principales fortalezas de Nvidia. Sus unidades de procesamiento gráfico, conocidas como GPU, fueron diseñadas inicialmente para acelerar tareas visuales, especialmente en videojuegos y aplicaciones que requerían representar imágenes complejas.

Con el tiempo, investigadores y desarrolladores descubrieron que estos componentes también podían utilizarse para realizar cálculos científicos y procesar grandes volúmenes de información en paralelo.

La apuesta de Jensen Huang por las tarjetas gráficas ayudó a que Nvidia se una de las empresas más valoradas en el mundo. REUTERS/Kylie Cooper
La apuesta de Jensen Huang por las tarjetas gráficas ayudó a que Nvidia se una de las empresas más valoradas en el mundo. REUTERS/Kylie Cooper

Esta capacidad resultó especialmente importante para el desarrollo de la inteligencia artificial. El entrenamiento de modelos requiere ejecutar enormes cantidades de operaciones matemáticas, una tarea en la que las GPU pueden ofrecer ventajas frente a los procesadores tradicionales.

Nvidia aprovechó esa evolución para ampliar su negocio. Actualmente, sus chips y plataformas de computación son utilizados por empresas tecnológicas, centros de datos y organizaciones que desarrollan sistemas de inteligencia artificial generativa.

La expansión de esta industria convirtió a la compañía en uno de los proveedores más importantes de infraestructura para entrenar y ejecutar modelos de IA.

Por qué la innovación necesita tiempo y riesgos

La reflexión de Huang plantea una diferencia entre desarrollar una tecnología y conseguir que tenga éxito comercial. Una empresa puede identificar una oportunidad, invertir recursos y trabajar durante años en un producto sin saber si finalmente encontrará compradores o resolverá un problema de manera eficiente.

Por eso, innovar no consiste únicamente en tener una idea novedosa. También implica sostener una estrategia, aceptar posibles pérdidas y mantener equipos de investigación y desarrollo durante periodos prolongados.

Jensen Huang relató que la innovación no siempre lleva al éxito, ya que no se sabe si el producto funcionará o no. REUTERS/Lisi Niesner
Jensen Huang relató que la innovación no siempre lleva al éxito, ya que no se sabe si el producto funcionará o no. REUTERS/Lisi Niesner

El caso de Nvidia muestra cómo una decisión tecnológica puede tardar años en alcanzar todo su potencial. Los procesadores gráficos que inicialmente respondían a las necesidades de los videojuegos terminaron convirtiéndose en herramientas fundamentales para una industria que no tenía el mismo protagonismo cuando la compañía comenzó sus operaciones.

La trayectoria de Huang también permite entender por qué las grandes transformaciones tecnológicas no suelen surgir de un único lanzamiento. Detrás de ellas existen inversiones, pruebas, errores y decisiones empresariales cuyos resultados pueden tardar mucho tiempo en hacerse visibles.

Su mensaje es especialmente relevante en un momento en que la inteligencia artificial concentra inversiones millonarias y despierta expectativas sobre el futuro de la tecnología. Para el presidente de Nvidia, asumir riesgos durante años forma parte del proceso necesario para desarrollar innovaciones capaces de transformar industrias completas.

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