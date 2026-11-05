Claude podrá leer las cuentas bancarias de sus usuarios en Estados Unidos para explicarles en qué gastan

Claude suma una función para analizar gastos bancarios a partir de esta semana en Estados Unidos. (Europa Press)

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Anthropic anunció que Claude podrá conectarse a las cuentas bancarias y tarjetas de sus usuarios en Estados Unidos para responder preguntas sobre su dinero. La función, llamada Personal Finance, empieza a desplegarse en versión de prueba esta semana, solo para suscriptores de los planes de pago Pro, Max y Ultra.

El usuario inicia sesión en su banco a través de Plaid, un servicio que conecta aplicaciones con entidades financieras. Según Anthropic, Claude no pide ni ve la contraseña bancaria, y su acceso es de solo lectura: no puede mover, administrar ni invertir dinero.

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Para las cuentas que el usuario elija, Claude ve el nombre del banco, el nombre y tipo de cada cuenta, los últimos cuatro dígitos, los saldos, los límites de crédito y hasta dos años de movimientos. El usuario puede desvincular una cuenta cuando quiera.

La nueva función está disponible solo para suscriptores de los planes Pro, Max y Ultra. (Europa Press)

Con esos datos, el chatbot responde preguntas como “¿en qué se me fue el dinero este mes?”, suma los gastos por categoría y compara con meses anteriores. En el ejemplo de Anthropic, el gasto mensual suma USD 4.309,37, y más de la mitad corresponde a alquiler y servicios.

También detecta cobros duplicados, comisiones inesperadas o facturas que subieron durante el año, y puede explicar términos como la tasa anual de un crédito y calcular cuánto pagó el usuario en intereses. A pedido, arma gráficos semanales, calendarios de vencimientos y paneles con las cifras que se elijan.

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Qué datos ve Claude y qué promete Anthropic

La empresa afirma que las conversaciones dentro de la sección de finanzas no se usan para entrenar sus modelos. Lo que el usuario comparta fuera de esa sección queda sujeto a su configuración general de privacidad.

Anthropic asegura que las conversaciones sobre finanzas no se usan para entrenar sus modelos. (Reuters)

Anthropic advierte que la herramienta no está pensada para dar consejos de inversión y que Claude puede equivocarse. Recomienda pedirle qué movimientos están detrás de cada cifra y confirmar los datos importantes con el banco.

Personal Finance no tiene anuncios ni recomendaciones patrocinadas, y la empresa no ofrece tarjetas, préstamos ni cuentas de ahorro propios, según su comunicado. El texto contrasta ese punto con otros servicios de IA, aunque no nombra a ninguno.

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Otra empresa de IA entra en las finanzas personales

El medio tecnológico Engadget señaló que OpenAI presentó en mayo una función similar en ChatGPT, también con Plaid, cuya plataforma se conecta con más de 12.000 instituciones financieras, entre ellas Citi y Chase. La diferencia que destaca es la privacidad: en ChatGPT rige la configuración de datos habitual del usuario, que por defecto permite el entrenamiento del modelo.

OpenAI presentó en mayo una función similar en ChatGPT, también a través de Plaid. (Reuters)

The Verge, por su parte, recordó que dar a una IA visibilidad sobre las finanzas personales puede generar dudas. Plaid sostuvo en su comunicado que el 69% de los consumidores estadounidenses acepta compartir información personal con IA en servicios financieros cuando ve un beneficio claro, según su propia investigación.

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Anthropic indicó que explora cómo Claude podría trabajar junto a profesionales con licencia y empresas reguladas para ofrecer asesoramiento financiero, y pidió que bancos y administradores de patrimonio se pongan en contacto. Engadget añadió que el momento del anuncio coincide con la salida a bolsa que se espera para las próximas semanas.

La compañía no informó cuándo llegará Personal Finance a otros países ni a otros planes de Claude.

Anthropic no precisó cuándo Personal Finance llegará a otros países o planes de Claude. (Reuters)

Empresas que usan Claude ya pueden leer chats de sus empleados

Recientemente, Anthropic habilitó para los clientes del plan empresarial de Claude una función de “informes inteligentes” que permite a los administradores generar reportes sobre cómo usan el chatbot sus equipos. El sistema analiza una muestra de las conversaciones de los empleados, las agrupa por tipo de tarea y calcula el costo de cada grupo, con datos como sesiones ordenadas por gasto, resúmenes de un párrafo y fecha de uso.

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Cada organización puede crear hasta diez informes mensuales sin costo adicional, y la herramienta viene desactivada por defecto: debe habilitarla el propietario de la cuenta, mientras que administradores y jefes de equipo con permisos pueden generar los reportes, estos últimos limitados a los grupos que se les asignen.