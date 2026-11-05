Sam Altman se retracta sobre la RAM en las PC: “Quiero que el mundo tenga toneladas de memoria”

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, intentó aclarar sus dichos sobre el uso de memoria RAM en computadoras personales. (Reuters)

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Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, salió a matizar sus declaraciones sobre el uso de memoria RAM en las computadoras personales luego de que generaran un fuerte rechazo entre usuarios y especialistas del sector tecnológico. “Quiero que el mundo tenga toneladas de memoria y que la gente ponga tanta como quiera en sus ordenadores”, escribió el ejecutivo en la red social X, en un intento por suavizar el impacto de sus palabras originales.

La controversia se originó en una entrevista de Altman en el podcast Cheeky Pint, donde el ejecutivo calificó como “bastante terrible” que los usuarios comunes mantengan memoria DRAM instalada en sus propias computadoras mientras la oferta global del componente atraviesa una escasez crítica. Según explicó, esa memoria se utiliza apenas el 5% del tiempo en los equipos domésticos, lo que representa, a su juicio, una asignación ineficiente de un recurso limitado.

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El empresario cambió temporalmente su nombre en X a "Ram Altman" tras la ola de críticas y memes. (Europa Press)

Las declaraciones originales que desataron la polémica

En la entrevista, Altman se refirió específicamente a quienes ejecutan modelos de inteligencia artificial de forma local en sus computadoras, bajo la premisa de que esta práctica vuelve innecesaria la infraestructura de los centros de datos. Fue en ese contexto que el ejecutivo de OpenAI introdujo su crítica:

“Desde una perspectiva de asignación global, en realidad es bastante terrible que todo el mundo tenga su propio ordenador con una DRAM que se utiliza apenas el 5% del tiempo cuando estamos en un momento en el que este es un recurso tan limitado”, declaró Altman, según el registro del podcast. El empresario añadió que, en un escenario de oferta restringida, resulta preferible concentrar el uso de memoria en la nube, donde el hardware opera de manera casi continua.

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La frase generó una ola de memes y críticas en redes sociales. Incluso Elon Musk, dueño de X, intervino en la conversación con un comentario breve: “la gente merece tener su propia RAM”.

OpenAI es uno de los principales impulsores de la demanda global de memoria para centros de datos de inteligencia artificial. (Europa Press)

La respuesta de Altman y el cambio de nombre en redes

Ante la repercusión negativa, un usuario le propuso a Altman cambiar su nombre de usuario en X a “Ram Altman”, en referencia directa a la polémica. El ejecutivo aceptó la sugerencia y modificó temporalmente su perfil. Acompañó el gesto con una explicación: dijo que haría el cambio “pero solo porque en realidad sí quiero que el mundo tenga toneladas de memoria y que la gente ponga tanta como quiera en sus ordenadores”, y calificó como “jodidamente molesto” que sus declaraciones originales se hubieran “sacado de contexto”.

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A otro usuario que le preguntó directamente por qué quería su RAM, Altman respondió: “Quiero que tengas tanta RAM”.

Un problema que involucra a la propia OpenAI

Las explicaciones posteriores de Altman contrastan con la transcripción original del podcast, donde el contexto de sus comentarios apunta de manera explícita a cuestionar que los usuarios domésticos mantengan memoria en sus equipos. La escasez global de DRAM que menciona el propio Altman está impulsada en gran medida por la demanda de los centros de datos dedicados a inteligencia artificial, un sector en el que OpenAI ocupa un lugar central.

Antes de la aclaración de Altman, Elon Musk respondió a la polémica con un mensaje breve a favor del derecho de los usuarios a tener su propia RAM. (Reuters)

En sus mensajes más recientes, Altman trasladó el foco del problema hacia los fabricantes de memoria y afirmó: “Llevo mucho tiempo argumentando que el mundo debería aumentar la producción de memoria”. Sin embargo, esa solución depende de la construcción de nuevas plantas de fabricación, un proceso que, según estimaciones de analistas del sector, podría demandar varios años antes de aliviar la actual escasez de componentes.

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