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Bizarrap y Nathy Peluso, la presencia argentina entre las actuaciones del Latin GRAMMY 2026

La ceremonia de Las Vegas incorporó nuevos intérpretes a su cartel y preparó un reconocimiento a Willie Colón junto con miembros de su histórica orquesta

Bizarrap y Nathy Peluso tendrán su show en vivo en Las Vegas
Bizarrap y Nathy Peluso tendrán su show en vivo en Las Vegas
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La Academia Latina de la Grabación acaba de anunciar nuevas actuaciones para la 27 Entrega Anual del Latin GRAMMY, que se celebrará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

La lista de incorporaciones incluye a los argentinos Bizarrap y Nathy Peluso. También se subirán a escena KAROL G, Bad Gyal, Baby Ranks, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, Lil Supa, Luis Enrique y Ángel “Cucco” Peña. Varios de ellos competirán además en las categorías de esta edición.

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Entre los nominados, la presencia argentina estará representada por CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J, Bizarrap, Fito Páez, Babasónicos y otros artistas y profesionales repartidos en categorías generales y de género.

Bizarrap, una de las actuaciones argentina confirmadas para los próximos Latin Grammy
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El dúo CA7RIEL & Paco Amoroso obtuvo siete candidaturas, una de las cifras más altas de la edición. Compite por Álbum del Año con FREE SPIRITS, por Grabación del Año con “Ha Ha” y por Canción del Año con “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, junto a Sting. También figura en Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Interpretación de Música Electrónica y Mejor Video Musical Versión Larga.

Nathy Peluso, la argentina criada en España también estará presente en Las Vegas
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Milo J sumó cinco nominaciones. La Vida Era Más Corta participa en Álbum del Año, Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque; “Niño” fue seleccionada para Grabación del Año y “Solifican12”, para Canción del Año. Además, comparte con Trueno la candidatura a Mejor Interpretación Urbana por “Gil”.

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La categoría de Álbum del Año reúne diez discos de artistas de Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, México, Venezuela y España. CA7RIEL & Paco Amoroso y Milo J son los únicos proyectos argentinos que ingresaron en ese rubro, junto con Anitta, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Karol G, Mon Laferte, Carín León, Rawayana y Rosalía.

CA7RIEL & Paco Amoroso, el dúo aparece entre los nominados favoritos (EFE/ Juanjo Martín)
CA7RIEL & Paco Amoroso, el dúo aparece entre los nominados favoritos (EFE/ Juanjo Martín)

En Grabación del Año, “Ha Ha” y “Niño” quedaron frente a producciones de Drexler, Estrada, Karol G, Mon Laferte y Rosalía, entre otros. Las dos propuestas argentinas también aparecen en Canción del Año: CA7RIEL & Paco Amoroso como intérpretes y autores junto a Sting, y Milo J por “Solifican12”, cuyos créditos incluyen a Santiago Alvarado y Santiago Ruiz “Tatool”.

En las categorías de rock, 1915 fue nominado por Ceremonia; Fito Páez, por Shine y “Las Fuerzas Armadas Del Amor”; y Dillom, por “Rojo Profundo”. Emmanuel Horvilleur y Usted Señalemelo compiten en Mejor Álbum Pop/Rock, mientras que Babasónicos aparece en Mejor Álbum de Música Alternativa por CUERPOS, Vol. 1. Dante Spinetta fue incluido entre los autores de “El Reset”, nominada a Mejor Canción Alternativa.

Milo J también aspira a ganar un Latin Grammy (Foto: Virginia García)
Milo J también aspira a ganar un Latin Grammy (Foto: Virginia García)

Bizarrap y Daddy Yankee aspiran a Mejor Interpretación Urbana y Mejor Canción Urbana por “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”. En otros rubros, Yami Safdie participa por Querida Yo en Mejor Álbum Pop Tradicional; Nathy Peluso, por Malportada en Mejor Álbum de Salsa; y Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla aparecen en las nominaciones de tango.

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La nómina también incluye a profesionales argentinos en los créditos: Rafa Arcaute, Federico Vindver, Santiago Alvarado y Santiago Ruiz “Tatool”. Vindver compite por Productor del Año, entre otros trabajos, por FREE SPIRITS; Tatool figura por sus aportes a La Vida Era Más Corta y Turr4zo, de Trueno.

Tributo a Willie Colón

La gala incluirá un homenaje a Willie Colón, trombonista, cantante, compositor, productor y director de orquesta neorriqueño, identificado como una de las figuras pioneras de la salsa.

El director musical Ennio Gatti, quien trabajó con Colón y lideró su agrupación, convocará a los 13 integrantes originales de la banda para la presentación. Colón recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación en 2004 y participó en el traslado de los Latin GRAMMY a Nueva York en 2006.

KAROL G será otra de las artistas que se presentará en vivo
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La ceremonia también tendrá un tributo a José Alfredo Jiménez, cuya producción musical estará a cargo de Edgar Barrera.

La actriz y productora puertorriqueña Roselyn Sánchez volverá como conductora de la gala, que tendrá una duración de tres horas.

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