Dos argentinos sufrieron un grave accidente mientras viajaban en moto por Indonesia: uno quedó en coma

Federico Domínguez y Paz Lupo sufrieron un accidente en moto durante sus vacaciones en Bali, Indonesia

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Federico Domínguez y su pareja, Paz Lupo, disfrutaban de unas vacaciones en el sudeste asiático cuando sufrieron un accidente mientras circulaban en moto. El joven permanece internado en terapia intensiva, en estado crítico, mientras que su pareja sufrió fracturas en ambas piernas. Los dos debieron ser intervenidos quirúrgicamente.

Los jóvenes son deportistas y habían participado de una competencia de trail running. Luego de la prueba, decidieron prolongar el viaje para conocer otros destinos turísticos de la región. Sin embargo, el martes por la noche sufrieron un grave accidente vial en Bali, Indonesia, que cambió por completo sus planes.

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Todavía hay pocos detalles sobre cómo ocurrió el siniestro. Según explicó la familia, ambos perdieron el conocimiento como consecuencia del impacto y no pudieron aportar información sobre las circunstancias en las que se produjo.

De acuerdo con los datos que brindaron sus familiares, residentes en Bariloche, los dos permanecen internados en el Kasih Ibu Hospital, un centro asistencial privado de Bali, una isla perteneciente a la República de Indonesia.

Los jóvenes deportistas habían participado de una competencia de trail running antes de prolongar su viaje por el sudeste asiático

Domínguez se encuentra en estado crítico, en coma y bajo cuidados intensivos. Sufrió múltiples fracturas de gravedad y, debido a las lesiones que comprometieron su sistema respiratorio, debió ser sometido a una traqueotomía.

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Su pareja también sufrió heridas de consideración. Este jueves fue intervenida quirúrgicamente por las fracturas que sufrió en ambas piernas.

Ante la complejidad del cuadro clínico y los elevados costos de la atención médica en el exterior, las familias iniciaron una campaña solidaria para reunir el dinero necesario para afrontar las internaciones, las intervenciones quirúrgicas, los medicamentos y otros insumos médicos.

El seguro de viaje que habían contratado cubrirá solo una parte de los gastos. Guadalupe Urriza, hermana de Paz Lupo, explicó a Infobae que la operación a la que fue sometida su hermana tiene un costo de 25.000 dólares, de los cuales la cobertura contempla únicamente 10.000.

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La familia informó que hay poca información sobre el accidente porque ambos perdieron el conocimiento tras el impacto

La situación de Domínguez también es delicada desde el punto de vista económico. Según relató Urriza, la intervención que necesita tiene un costo de 30.000 dólares y las autoridades del hospital informaron que no avanzarán con el procedimiento hasta que la familia reúna ese dinero.

Además, los familiares recibieron una intimación para reunir los fondos correspondientes a la atención médica en las próximas 48 horas, una exigencia que profundizó la preocupación de quienes siguen la evolución de los jóvenes desde Argentina.

“Hay muy poca información sobre el accidente porque los dos perdieron el conocimiento y no pudieron contar qué pasó”, explicó Urriza.

Las familias de Bariloche iniciaron una campaña solidaria para cubrir internaciones, cirugías, medicamentos e insumos médicos

Cómo colaborar

A miles de kilómetros de distancia y frente a la exigencia de pagos anticipados por parte del centro médico, las familias apelaron a la solidaridad de Bariloche y de toda la región para reunir los fondos que permitan garantizar la continuidad de los tratamientos.

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Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de las siguientes cuentas de Mercado Pago:

Alias: mirta.alma.mía

Titular: Mirta Graciela Domínguez

Alias: rito.bates.agarre.mp

Titular: Sol Ailín Lupo