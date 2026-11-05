Flor Vigna habló de la gran deuda económica por la que comenzó a vender contenido para adultos: “Perdí fuerte”

La bailarina contó que sus videoclips le generaron una millonaria deuda (Video: X)

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Flor Vigna regresó a la Argentina después de su paso por La Casa de los Famosos México y, en una de sus pocas apariciones públicas recientes, visitó el programa de streaming de Martín Cirio, donde se abrió con llamativa franqueza sobre su presente económico y profesional. Entre confesiones inesperadas, explicó por qué decidió abrir una cuenta en una plataforma de contenido para adultos y reveló los motivos financieros que, según ella, la empujaron a dar ese paso.

La bailarina y cantante precisó que la deuda surgió a raíz de un anticipo que recibió de una discográfica, del cual una parte fue retenida por un mánager. “Me cagaron. De una discográfica me dieron un adelanto, una parte se la quedó un manager. Pasaron esas cosas que en la música pasa muchísimo y nunca me termino de recuperar de esa deuda”, explicó.

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El monto que arrastra asciende a USD 130.000. Aclaró que sus videoclips no le generan ingresos directos, sino que el dinero que producen se destina a saldar ese pasivo. “Por favor, sigan viendo los videoclips”, bromeó.

Flor Vigna posó como policía en su Only Fans

En ese contexto de búsqueda de independencia económica, Vigna contó que comenzó a indagar en la plataforma de contenido para adultos luego de cruzarse con colegas que ya la usaban. “Me iba cruzando con muchas colegas y yo les decía: ‘¿Y qué onda vos? ¿Cómo es la cosa? Yo no te juzgo de nada’”, recordó. Lo que más la convenció fue el modelo de vínculo directo con los seguidores: “Lo que hace la diferencia es que vos hables con tus fans, que sepas su cumpleaños, cómo se llama su mamá, su color favorito”, le dijeron. Esa lógica la motivó a probarlo bajo sus propias condiciones.

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Vigna fue enfática en aclarar que el contenido que produce no es explícito y que en ningún momento cruzó sus propios límites. “Desde ahí siempre respeté mis límites”, dijo. También subrayó que no busca erigirse en modelo a seguir ni hacer apología de la plataforma: “Yo no soy ejemplo de nada, no hago apología. Les estoy contando lo que a mí me pasa. Por ahí el próximo año vengo y les digo: ‘Mirá, me equivoqué’”. Se describió a sí misma como alguien que aprendió a distinguir entre la libertad corporal que siempre exhibió en escena —proveniente del mundo del baile y los programas de competencia— y su vida íntima, donde se identifica como demisexual. “Es raro que te cuente que sea demisexual y que en una cita no me animo a coger”, reconoció entre risas.

La artista también enmarcó la decisión en un deseo más amplio de dejar de depender de terceros. “Quiero dejar de depender de un otro”, afirmó, y remarcó que su experiencia previa invirtiendo en su carrera musical —con resultados negativos— la dejó más cautelosa. “El que no arriesga no gana... y al final sí, perdí fuerte”, sintetizó. Hoy se define como empresaria y ve la gestión de su cuenta como un negocio propio: conoce la vida de sus suscriptores más activos, les manda saludos y mantiene conversaciones personalizadas. “Yo sé toda la vida de ellos”, aseguró.

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El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans (X)

Durante la charla también surgió un momento liviano: Vigna le reveló a Cirio que, en un momento de duda, le había mandado un mensaje consultándole si debía entrar a Gran Hermano Argentina, pero nunca recibió respuesta. Cirio aseguró no recordar el mensaje. “Igual, no entraste, menos mal”, le dijo, y Vigna lo tomó con humor.

La aparición dejó en claro que Vigna atraviesa un momento de replanteo profesional en el que la prioridad es recuperar el control sobre su carrera y sus finanzas. Sin agenda de victimización ni promesas de redención, habló de sus decisiones como lo que son para ella: salidas pragmáticas a un presente que, admite, todavía le pesa.

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