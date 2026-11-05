Una familia que viajaba en la Ruta 3 chocó de frente contra un camión: un hombre y un niño de 8 años murieron

Una familia de González Chaves viajaba en una camioneta 4x4 cuando chocó contra un camión de cargas en el kilómetro 429 de la Ruta 3

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La Ruta Nacional N° 3 fue escenario, en la madrugada del jueves, de un accidente fatal que cobró la vida de dos personas: un hombre adulto y un niño de apenas 8 años. Ocurrió cerca del kilómetro 429, en jurisdicción de Benito Juárez, cuando el silencio de la madrugada fue interrumpido por una colisión que enlutó a una familia entera.

Alrededor de la 1:00, una camioneta 4x4 de color gris en la que viajaba un grupo familiar —que, según los primeros reportes policiales, residía en la localidad bonaerense de Adolfo Gonzales Chaves— chocó violentamente contra un camión de cargas generales de la empresa Andreani. El impacto fue devastador: dos de los ocupantes de la camioneta, el adulto y el menor de 8 años, murieron en el lugar.

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Los demás integrantes de la familia que viajaban en el vehículo menor sufrieron heridas de diversa consideración y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Municipal de Benito Juárez para recibir atención médica. El conductor del camión de Andreani también fue derivado al mismo centro asistencial.

En el lugar del siniestro trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Estación de Policía Comunal y agentes del área de Seguridad municipal, entre ellos el secretario de Seguridad Gustavo Infantino.

Durante las primeras horas de la mañana, el tránsito sobre la Ruta Nacional N° 3 permaneció con circulación asistida e interrupciones intermitentes, mientras peritos viales realizaban las mediciones de rigor para establecer las circunstancias del choque. Las causas del hecho son materia de investigación.

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Al menos nueve accidentes de tránsito en Buenos Aires: hubo heridos y cortes en distintos barrios

Una mujer de 22 años fue derivada al Hospital Álvarez por politraumatismos

Un auto chocó contra vehículos estacionados a las 6 de este martes en Bahía Blanca, entre las calles Aranguren y Morón, en el barrio porteño de Floresta. El incidente generó el corte total de la zona al tránsito.

El aviso fue emitido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Desde el servicio de emergencias detallaron a Infobae que asistieron y trasladaron a una mujer de 22 años al Hospital Álvarez por politraumatismos. Policía de la Ciudad trabaja en el lugar de los hechos para dar con las circunstancias que derivaron en el impacto.

Sin embargo, no fue el único incidente en lo que va de la mañana. En este sentido, al menos nueve siniestros viales fueron informados por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) durante estas horas y en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Los hechos involucraron autos, motos, un colectivo, una camioneta y un ciclista.

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El episodio con heridos confirmados ocurrió a las 0.30 en el viaducto Carranza, en la intersección de la avenida Cabildo y Matienzo. Allí chocaron un interno de la línea 68 y una moto. El SAME trasladó al motociclista, un hombre de 31 años con politraumatismos, al Hospital Pirovano. Cerca de las 0.50, personal de la Comisaría Comunal 14 quedó a cargo de las pericias.

A las 6.14 se registró otro choque entre un auto y una moto en avenida Iriarte al 3100, entre Chubut y Lafayette. Minutos después, a las 6.20, una camioneta y un auto colisionaron en la esquina de avenida Directorio y Azul.

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También se informó que un ciclista fue atropellado por un automóvil en avenida Entre Ríos 171 e Hipólito Yrigoyen. En avenida Puan y Gregorio de Laferrere, en tanto, se produjo una colisión entre un vehículo y una moto, donde el SAME asistió a dos pacientes (un hombre de 32 años y una mujer de 18 años), que fueron trasladados al Hospital Piñero por politraumatismos.

En Lope de Vega al 251, entre la autopista Perito Moreno y Bacacay, se reportó la caída de un motociclista. Por último, una persona fue atropellada por una moto en avenida del Libertador al 3552, entre avenida Colombia y Fray Justo Santa María de Oro.

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A las 5.34, se reportó un accidente que involucró el choque entre un auto y una formación de trenes de la línea Sarmiento, y que genera demoras en el ingreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este punto, el servicio circula con demoras entre Once y Merlo, luego del incidente que ocurrió en el paso a nivel 25 de Mayo de dicha localidad bonaerense. Según detallaron desde Trenes Argentinos a este medio, el hecho dejó una persona herida, que finalmente fue trasladada.