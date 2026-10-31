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Anthropic cambia el nombre de sus planes Claude Max 5x y 20x por Max y Ultra

La empresa de inteligencia artificial conservará las tarifas mensuales de USD 100 y USD 200 para sus dos planes

Anthropic simplificó los nombres de sus planes de Claude: Max 5x será Max y Max 20x pasará a llamarse Ultra. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Anthropic simplificó los nombres de sus planes de Claude: Max 5x será Max y Max 20x pasará a llamarse Ultra. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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Anthropic renombró sus planes de suscripción de Claude: Claude Max 5x pasará a llamarse Max, mientras que Claude Max 20x adoptará el nombre Ultra. La compañía mantendrá los precios de USD 100 y USD 200 mensuales, respectivamente.

Los suscriptores actuales no deberán realizar ningún cambio en sus cuentas. Anthropic indicó además que eliminará el límite de uso de cinco horas para las cuentas verificadas de Ultra, inicialmente para la mayoría de los usuarios ya suscriptos.

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Las cuentas más nuevas conservarán de forma temporal ese límite hasta completar la verificación, una medida que la empresa atribuyó a la prevención de fraude y abuso. Los límites semanales, en tanto, no tendrán modificaciones.

Los valores mensuales seguirán siendo de USD 100 para Max y USD 200 para Ultra. EUROPA PRESS
Los valores mensuales seguirán siendo de USD 100 para Max y USD 200 para Ultra. EUROPA PRESS

Qué incluyen los planes de Claude

El plan Max, de USD 100 mensuales, incorpora todo lo disponible en Pro y ofrece cinco veces su uso cada cinco horas y cada semana.

Asimismo, incluye Fable hasta la mitad del límite semanal, USD 100 mensuales en créditos de API para desarrollar en la plataforma de Claude, acceso anticipado a funciones avanzadas y prioridad durante los momentos de alto tráfico.

El plan Ultra, de USD 200 mensuales, suma todas las prestaciones de Max y elimina el límite de cinco horas para las cuentas verificadas. Además, ofrece 10 veces el uso de Pro cada semana y USD 200 mensuales en créditos de API.

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La oferta de Claude también contempla un plan gratuito con uso limitado cada cinco horas y cada semana, además de acceso desde la web, escritorio y dispositivos móviles. Pro, por su parte, cuesta USD 17 mensuales con suscripción anual o USD 20 con facturación mensual.

La empresa quitará la restricción de cinco horas a los usuarios de Ultra que hayan verificado sus cuentas. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
La empresa quitará la restricción de cinco horas a los usuarios de Ultra que hayan verificado sus cuentas. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Anthropic entra a la medicina

Anthropic adquirió Mithril Medicine, una empresa de biotecnología de una sola persona con sede en Cambridge, Massachusetts, que utilizaba Claude para coordinar experimentos y datos con 11 laboratorios externos. La operación se concretó en julio y fue anunciada el 27 de octubre.

Tras la compra, los programas de Mithril para dos formas raras de distrofia muscular se convirtieron en los primeros proyectos internos de desarrollo de fármacos de Anthropic. Uno apunta a la distrofia muscular congénita vinculada con LAMA2; el otro, a la alfa-distroglicanopatía.

La compañía busca incorporar Claude a todas las etapas del desarrollo de medicamentos, desde identificar dianas terapéuticas y diseñar moléculas hasta la fabricación, la documentación regulatoria y la planificación de ensayos clínicos.

Mithril llamó “Pipeline-in-a-Person” al sistema basado en Claude. En una semana, la herramienta sintetizó un informe de producción de 341 páginas sobre 113 construcciones de anticuerpos en menos de ocho minutos y revisó 89 moléculas en cuatro minutos.

Una persona con bata, mascarilla y cofia sostiene un frasco transparente frente a un panel de luz junto a tubos de ensayo en un laboratorio.
Anthropic pretende utilizar Claude durante todo el proceso de creación de tratamientos farmacológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de IA también generó errores: el equipo identificó seis fallas y al menos tres llegaron a laboratorios externos en correos enviados por personas. El informe técnico, pendiente de revisión por pares, reportó resultados en ratones, pero recomendó repetir estos experimentos simultáneamente y a ciegas.

Google y Anthropic detectaron una falla que afecta a la mayoría de los centros de datos

Investigadores de Anthropic y Google detectaron una vulnerabilidad crítica en TianoCore EDK II, código abierto utilizado para crear firmware UEFI en servidores y centros de datos. Identificada como CVE-2026-97631, recibió una calificación de 9,5 sobre 10.

La falla afecta al controlador PXE-Base Code, que permite iniciar equipos desde una red local.

Especialistas de Anthropic y Google hallaron una falla grave en TianoCore EDK II, un software abierto empleado para desarrollar firmware UEFI en servidores y centros de datos. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo
Especialistas de Anthropic y Google hallaron una falla grave en TianoCore EDK II, un software abierto empleado para desarrollar firmware UEFI en servidores y centros de datos. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

Un error en el manejo de mensajes ICMP puede provocar una corrupción de memoria y permitir que un atacante ejecute código malicioso antes de que se activen defensas como Secure Boot.

El ataque requiere acceso de bajo nivel a una red local y debe realizarse durante la secuencia de arranque PXE. Aunque el código ejecutado no logra persistencia por sí solo, puede facilitar la instalación posterior de programas maliciosos permanentes.

El problema existe desde hace 16 años. Su corrección resulta compleja porque involucra a millones de dispositivos y a numerosos fabricantes de hardware y proveedores de nube.

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