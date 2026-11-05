La Legislatura porteña aprobó un repudio al ataque a las mujeres trans en Palermo: el encendido discurso de Emmanuel Ferrario

El cuerpo legislativo aprobó el reclamo y los pedidos de informes al Gobierno de la Ciudad presentados por el presidente del bloque Confianza y Desarrollo y Delfina Velázquez, entre otros

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La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves, por unanimidad, una declaración de repudio al ataque transfóbico perpetrado contra mujeres trans y trabajadoras sexuales en los Bosques de Palermo durante la madrugada del pasado domingo. La votación unificó distintos proyectos presentados en los últimos días por legisladores de diversas bancadas y coronó una sesión marcada por el peso de las imágenes que, horas antes, habían circulado sin restricciones en las redes sociales.

El hecho que motivó la sesión ocurrió en la madrugada del pasado domingo, cuando un grupo de entre 50 y 60 adolescentes y jóvenes adultos, la mayoría movilizados en bicicleta, irrumpió en los Bosques de Palermo para agredir físicamente a las mujeres que se encontraban en el parque. Los atacantes utilizaron palos, piedras y elementos de señalización urbana —entre ellos, un cono de tránsito naranja con el que golpearon a una de las víctimas en plena avenida— y filmaron la agresión, que luego difundieron acompañada de expresiones discriminatorias. La investigación quedó a cargo de la fiscal especializada en discriminación Andrea Scanga, quien tomó como punto de partida los propios videos publicados por los agresores y las imágenes del Centro de Monitoreo Urbano.

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Junto con el repudio, el cuerpo legislativo aprobó un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad sobre el incidente. Las iniciativas fueron impulsadas por el presidente del bloque Confianza y Desarrollo (CyD), Emmanuel Ferrario, y la diputada Delfina Velázquez, entre otros. Las organizaciones de la comunidad LGBT y varios de los propios legisladores reclamaron además que, al momento de imputar a los responsables, la Justicia aplique el agravante por odio a la identidad de género, que endurece las penas previstas.

Fue Ferrario quien pronunció el discurso de mayor carga emocional de la jornada. El legislador rechazó desde el inicio cualquier lectura que redujera lo ocurrido a un episodio de violencia urbana inespecífica. “Esto no fue un hecho de violencia urbana, claramente acá hay una intención muy clara. Fue un crimen de odio. Y esto no es un hecho aislado, esto es parte de una tendencia”, afirmó ante sus pares. Para sostener ese argumento, recurrió a cifras del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTIQ+: el organismo registró 227 crímenes de odio en 2025, lo que representa un aumento de más del 60% con respecto al año anterior. Uno de cada dos casos ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires.

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En el tramo más personal de su intervención, Ferrario describió la experiencia de crecer como parte de la comunidad LGBT: aprender la vergüenza, cruzar de vereda, escuchar insultos, ver cómo esas palabras se normalizan entre amigos. “Los miembros de la comunidad LGBT aprendemos cosas de chicos que no está bueno que aprendamos, pero las aprendemos. Es nuestra historia”, dijo.

El cuerpo legislativo aprobó el reclamo y los pedidos de informes al Gobierno de la Ciudad presentados por el presidente del bloque Confianza y Desarrollo y Delfina Velázquez, entre otros

También reconoció el rol de la Educación Sexual Integral (ESI) como herramienta que permite a nuevas generaciones entender que la diversidad no es un defecto, y el de las marchas del orgullo como espacio de construcción colectiva de derechos. Desde ese lugar, respondió a quienes cuestionan la vigencia de esas movilizaciones: “¿Por qué seguimos marchando treinta años después? Por esto, por lo del domingo. Para ser, para existir, para recuperar una Argentina en la que todos podamos ser libres y una Ciudad de Buenos Aires que sea emblema de eso”.

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El legislador también apuntó contra la lógica que llevó a los agresores no solo a atacar, sino a registrar y publicar la agresión. “¿Qué llevó a que quieran hacer una cacería en los Bosques de Palermo y mostrarlo en las redes? Porque cuando vos querés mostrar algo, querés mostrar un trofeo, querés mostrar algo que te enorgullece”, planteó.

Y subrayó que la violencia física no surge en el vacío: “Ningún crimen de odio arranca con un golpe: arranca con una palabra, arranca con un tuit”, señaló, para luego interpelar directamente a sus colegas sobre la responsabilidad que les cabe a los dirigentes políticos en la construcción del clima social.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había anticipado su posición antes de la sesión: “Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad y no vamos a permitir que estos delitos queden impunes. Los ministros de Justicia y de Seguridad ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes. Les vamos a caer con todo el peso de la ley”, escribió.

Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno, también repudió categóricamente los hechos de violencia ocurridos en Palermo y dejó en claro que nunca va a justificar ni defender ninguna agresión. Al mismo tiempo, rechazó que se intente vincular estos episodios con los discursos de Javier Milei o con sus propias posiciones sobre cuestiones biológicas. Considera que defender determinadas ideas o convicciones no implica, bajo ningún punto de vista, avalar hechos de violencia.

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La jefa del bloque Vamos por Más (VxM), Silvia Lospennato, expresó en sus redes sociales su “repudio absoluto” a la agresión y advirtió que los atacantes no podían creerse impunes. Sus compañeras de bancada Patricia Glize y Rocío Figueroa también se pronunciaron: la primera extendió su solidaridad a todas las mujeres trans y descartó cualquier lugar para la violencia en la Ciudad; la segunda se preguntó en qué cabeza cabe “ir a cazar a otra persona” y reclamó que la Justicia actúe con todo su peso.

Desde Fuerza por Buenos Aires (FxBA), Claudia Negri calificó el ataque como “absolutamente repudiable” y exigió identificar a los responsables, aunque cuestionó las prioridades del Gobierno porteño. Alejandro Salvatierra, del mismo bloque, vinculó el hecho con lo que describió como un clima de violencia alimentado desde la política, y reclamó que la Justicia investigue el caso aplicando el agravante por odio a la identidad de género. Matías Barroetaveña coincidió en que la Justicia debe actuar con rapidez y sostuvo que la normalización de los discursos de odio tiene consecuencias concretas.

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La representante de la Unión Cívica Radical (UCR), Aldana Crucitta, sintetizó una posición que atravesó varias bancadas: “Primero se construye el odio, después se habilita la violencia”. Señaló que lo ocurrido en los Bosques de Palermo es una señal de alarma frente a una sociedad en la que algunos creen poder agredir a otros por su identidad de género, y subrayó que “el respeto a la diversidad y la defensa de los derechos humanos no son negociables”.

Por su parte, la legisladora de CyD Graciela Ocaña rechazó la posibilidad de considerar el episodio como un hecho aislado: “Es el resultado directo de los discursos de odio que circulan con total impunidad y deshumanizan a las mujeres trans, legitimando la agresión física”, afirmó.

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Horacio Rodríguez Larreta fue más escueto pero directo: “Los discursos de odio solo generan más odio”.

Desde La Libertad Avanza (LLA), Juan Pablo Arenaza se limitó a pedir que se busque a los culpables y se haga justicia.

La sesión se desarrolló con una protesta en las puertas del edificio legislativo. La Marcha del Orgullo, prevista para el próximo sábado en la Ciudad de Buenos Aires, se perfila como el primer escenario público masivo en el que la comunidad LGBT podrá expresar su posición frente a lo ocurrido, tal como anticipó Ferrario al cerrar su intervención.