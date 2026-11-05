“Sí quiero que el mundo tenga toneladas de memoria”: Sam Altman responde a la polémica por sus críticas a la IA local

El directivo fue más allá al referirse específicamente al uso de la memoria DRAM en los dispositivos personales. REUTERS/Carlos Barria

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Sam Altman volvió a hablar. El director ejecutivo de OpenAI encendió las redes sociales el fin de semana pasado con unas declaraciones en el pódcast Cheeky Pint sobre la inferencia local de inteligencia artificial, a la que calificó de “terrible asignación de recursos escasos”. Tras una ola de críticas y memes, Altman salió a matizar su postura en X.

Qué dijo Sam Altman sobre la IA local y la memoria RAM

Todo comenzó con una frase concreta pronunciada en el pódcast Cheeky Pint. Altman explicó que correr modelos de inteligencia artificial en ordenadores personales, en lugar de en la nube, representa un desperdicio de recursos en un contexto de escasez de componentes.

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Según sus palabras textuales: “La inferencia local es una terrible asignación de recursos escasos. Mucha gente quiere inferencia local y, de algún modo, asume que el problema está resuelto porque tenemos modelos de código abierto que podemos ejecutar en nuestros ordenadores y, así, no necesitar todas esas cosas que permiten los centros de datos”.

El director ejecutivo de OpenAI encendió las redes sociales el fin de semana pasado con unas declaraciones sobre la IA local. REUTERS/Carlos Barria

El directivo fue más allá al referirse específicamente al uso de la memoria DRAM en los dispositivos personales: “Desde una perspectiva de asignación global, en realidad es bastante terrible que todo el mundo tenga su propio ordenador con una DRAM que se utiliza apenas el 5% del tiempo cuando estamos en un momento en el que este es un recurso tan limitado”.

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Altman cerró la idea proponiendo una solución centralizada: “En ese entorno en el que ese suministro crítico es tan restringido, quieres la máxima concentración en la nube. Pero, de algún modo, la idea de la gente es la contraria”.

En síntesis, Altman defiende que, ante la escasez actual de memoria DRAM, resulta más eficiente concentrar su uso en centros de datos que funcionan casi sin interrupción, en lugar de repartirla entre millones de ordenadores personales que, según él, solo aprovechan ese componente el 5% del tiempo.

La memoria DRAM es el tipo de memoria principal o de trabajo que utilizan los ordenadores, teléfonos móviles, tabletas y servidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción en redes sociales y los memes contra el CEO de OpenAI

La declaración sobre el 5% de uso de la DRAM se viralizó de inmediato y generó una oleada de memes. El comentario tocó una fibra sensible entre los usuarios que defienden la posibilidad de ejecutar modelos de inteligencia artificial en sus propios equipos sin depender de servidores externos.

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Entre las reacciones destacó la de Elon Musk, quien resumió el malestar generalizado con una frase que circuló ampliamente: “La gente merece tener su propia RAM”.

La polémica escaló hasta un terreno casi absurdo cuando Altman respondió a uno de los memes que circulaban sobre el tema. Un usuario le propuso cambiar su nombre a “Ram Altman”.

La defensa de Sam Altman en X tras la polémica

Lejos de dejar pasar el episodio, Altman decidió volver sobre el asunto en X para intentar despejar las críticas recibidas. En esa intervención matizó el alcance de sus declaraciones originales en el pódcast.

Entre las reacciones destacó la de Elon Musk, quien resumió el malestar generalizado con una frase que circuló ampliamente: “La gente merece tener su propia RAM”. REUTERS/Carlos Barria

Su mensaje fue el siguiente: “En realidad, sí quiero que el mundo tenga toneladas de memoria y que la gente ponga tanta como quiera en sus ordenadores. Es jodidamente molesto que esto se haya sacado de contexto. Llevo mucho tiempo argumentando que el mundo debería aumentar la producción de memoria”.

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La explicación del directivo plantea una aparente contradicción con lo dicho en el pódcast. Mientras en X defiende que la gente tenga toda la memoria que desee, en Cheeky Pint calificó como “bastante terrible” que los ordenadores personales concentren DRAM que, a su juicio, se utiliza de forma ineficiente la mayor parte del tiempo.

La frase original quedó registrada en el propio pódcast sin ambigüedad: resulta “bastante terrible que todo el mundo tenga su propio ordenador con una DRAM que se utiliza apenas el 5% del tiempo cuando estamos en un momento en el que este es un recurso tan limitado”. El argumento de que la cita fue descontextualizada pierde fuerza frente a la claridad de esa declaración.

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Altman apuntó directamente a los fabricantes de RAM y al motivo por el cual este componente se ha convertido en un bien crítico. REUTERS/Dado Ruvic

El papel de OpenAI en la escasez de memoria RAM

Más allá de la polémica puntual, el episodio señala hacia un problema de fondo que el propio Altman mencionó en el pódcast: la dificultad de las empresas que fabrican memoria para ampliar su producción en un mercado donde la demanda ha crecido de forma sostenida.

En esta ocasión, Altman apuntó directamente a los fabricantes de RAM y al motivo por el cual este componente se ha convertido en un bien crítico. Sin embargo, esa misma escasez que lamenta tiene una relación directa con el crecimiento de la demanda de infraestructura para inteligencia artificial, un sector donde OpenAI ocupa un lugar central.

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La consecuencia de esa tensión en el mercado no se limita a los usuarios interesados en ejecutar modelos de inteligencia artificial en sus equipos. El encarecimiento y la escasez de memoria y almacenamiento ya afectan a la disponibilidad de cualquier producto de consumo que integre esos componentes, un efecto que trasciende el debate técnico sobre inferencia local o en la nube.