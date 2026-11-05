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Google lanza nuevas herramientas para pequeñas empresas, podrán aumentar ventas y organizar finanzas

Ahora la plataforma con inteligencia artificial se pued vincular a servicios de terceros como Adobe, Canva, Dropbox, Shopify, entre otros

Google agrega un espacio empresarial en Gemini para simplificar la gestión de pequeñas empresas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Google agrega un espacio empresarial en Gemini para simplificar la gestión de pequeñas empresas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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Si tienes un pequeño negocio o administras uno, Google ha potenciado su inteligencia artificial Gemini con herramientas pensadas para ahorrar tiempo en tareas diarias.

La principal novedad es un espacio empresarial dentro de la aplicación que reúne funciones para trabajar la marca, revisar las finanzas y entender el comportamiento de los clientes desde un mismo lugar.

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Por ejemplo, una tienda que prepara el lanzamiento de un producto puede usar Gemini para ordenar los datos de ventas, crear una imagen que respete los colores y las tipografías de su marca y redactar una propuesta para una publicación en redes sociales.

Según explicó Google, la plataforma también permite conectar servicios que suelen formar parte de la operación cotidiana de una empresa como Adobe, Canva, Dropbox, Shopify, Wix, Zoho y Xero.

La plataforma reúne funciones para trabajar la marca, revisar finanzas y analizar el comportamiento de los clientes desde un solo lugar. (REUTERS/Dado Ruvic)
La plataforma reúne funciones para trabajar la marca, revisar finanzas y analizar el comportamiento de los clientes desde un solo lugar. (REUTERS/Dado Ruvic)

Qué otras nuevas funciones tiene Gemini para pequeñas empresas

Una de las herramientas permite establecer un estilo visual. El usuario puede cargar su sitio web, un manual de marca, fuentes o una paleta de colores para que Gemini tome esas referencias al generar piezas gráficas.

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La empresa indicó que esta opción utiliza Nano Banana 2.1, su modelo de generación de imágenes, y conserva el estilo definido para evitar que el negocio deba cargar las mismas indicaciones en cada pedido.

Asimismo, incorpora opciones para transformar hojas de cálculo, recibos y registros de compras en gráficos y modelos interactivos.

Así, quien administra un negocio puede pedir, por ejemplo, una comparación entre los gastos de dos meses o una visualización de los productos con mayores ventas sin organizar manualmente toda la información antes de analizarla.

Un MacBook plateado abierto sobre un escritorio de madera muestra el logo de Gemini en su pantalla blanca. A su lado derecho, una taza blanca y un ratón.
Entre las conexiones previstas, Gemini integra Perfil de Negocio de Google, Google Ads y Google Workspace para mejorar marketing y atención al cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conexiones previstas incluyen herramientas de la compañía como Perfil de Negocio de Google, Google Ads y Google Workspace.

Google señaló que estas funciones apuntan a actividades de marketing, finanzas y atención a clientes.

Como caso de uso, la ceramista Morgane, dueña de Bleu Clémentine en Burdeos, Francia, utiliza Gemini para redactar descripciones de productos, boletines y textos para redes sociales; de acuerdo con la empresa, esa tarea le permite ahorrar entre dos y tres horas diarias.

Cómo acceder a estas funciones

La página empresarial, las capacidades para marketing y finanzas, y las nuevas aplicaciones conectadas comenzaron a habilitarse de forma gradual y global para los usuarios de la app de Gemini.

Google presentó Gemini 4 Carbon, un modelo enfocado en ciberseguridad que tendrá acceso limitado y precios iniciales definidos para desarrolladores. (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)
Google presentó Gemini 4 Carbon, un modelo enfocado en ciberseguridad que tendrá acceso limitado y precios iniciales definidos para desarrolladores. (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

La disponibilidad puede variar durante el despliegue, por lo que conviene revisar la aplicación.

Para utilizarlas, el propietario o administrador debe ingresar a la app de Gemini y buscar el espacio destinado a empresas.

Desde allí puede vincular las herramientas que ya usa, cargar los elementos de identidad visual de su negocio o adjuntar documentos financieros para solicitar análisis concretos.

Google lanza Gemini 4 Carbon

Google presentó Gemini 4 Carbon, un modelo de inteligencia artificial enfocado en ciberseguridad cuyo acceso inicial estará limitado a un grupo de especialistas.

Gemini transforma hojas de cálculo y registros de compra en gráficos interactivos para analizar ventas y gastos sin ordenar manualmente los datos. (REUTERS/Dado Ruvic)
Gemini transforma hojas de cálculo y registros de compra en gráficos interactivos para analizar ventas y gastos sin ordenar manualmente los datos. (REUTERS/Dado Ruvic)

La empresa no indicó una fecha para habilitarlo a desarrolladores, compañías o usuarios generales, ya que primero busca recoger comentarios y ajustar sus mecanismos de seguridad.

Según datos de Google, Carbon obtuvo resultados destacados en pruebas de detección, aprovechamiento y corrección de vulnerabilidades informáticas.

Lidera el índice de Artificial Analysis con 59 puntos, por delante de modelos de Anthropic y OpenAI. Sin embargo, Google no divulgó un informe técnico ni detalles como la cantidad de parámetros del sistema.

FILE PHOTO: The Google logo is seen outside the company's offices in London, Britain, June 24, 2025. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo/File Photo
FILE PHOTO: The Google logo is seen outside the company's offices in London, Britain, June 24, 2025. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo/File Photo

El lanzamiento sigue una estrategia similar a la empleada con Argon, su modelo anterior: acceso gradual para socios de confianza a través del Programa Fairwind, que exige verificaciones y prohíbe compartir o revender el acceso. El programa reúne a más de 650 organizaciones.

Cuando se abra a desarrolladores, el precio inicial será de USD 2 por millón de tokens de entrada y USD 10 por millón de tokens de salida, aunque esas tarifas luego aumentarán. Evaluaciones externas señalan que Carbon mejora en programación y manejo de conocimiento.

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