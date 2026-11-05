Teleshow

Daniela Celis mandó al frente a quienes la critican en las redes, mostró sus mensajes y fue lapidaria: “Los voy a atender”

Tras una nueva emisión de su casting para conocer hombres, la exparticipante de Gran Hermano publicó los comentarios negativos que recibió en Instagram y les contestó sin filtros

La exparticipantes de Gran Hermano hizo un casting para conseguir un novio y generó revuelo en redes (Video: La Jugada-Telefe)
Guardar

Daniela Celis sorprendió semanas atrás a sus seguidores cuando anunció la apertura de una convocatoria para conocer hombres. La propuesta le valió a la exparticipante de Gran Hermano críticas y mensajes de apoyo, y luego la llevó al streaming de Telefe para evaluar a algunos de los perfiles inscriptos.

Con entrevistas al aire de La Jugada, el programa del que forma parte, esta convocatoria continúa avanzando. Durante la noche del miércoles, de hecho, realizaron una nueva edición de este casting, tras el cual no tardaron en aparecer comentarios de hate.

PUBLICIDAD

¡Arranca una nueva sesión! Voy a elegir a los comentarios de hate más repetitivos en mis reels y los voy atender”, escribió la influencer al anunciar la dinámica en sus historias de Instagram. La iniciativa se produjo horas después de una nueva emisión del mencionado casting, donde Celis tuvo un primer contacto en vivo con los candidatos anotados para conquistar su corazón y obtener la posibilidad de conseguir una cita.

Fue precisamente tras esa edición nocturna del miércoles cuando los mensajes críticos volvieron a proliferar en sus publicaciones, lo que motivó la decisión de dedicarles una ronda de respuestas públicas y sin filtros.

PUBLICIDAD

Capturas de tres comentarios de Instagram con respuestas de la cuenta de Daniela Celis sobre fondo negro y fotos circulares de perfil
Daniela se cansó de los mensajes de odio y decidió salir al cruce de algunas personas (Instagram)

Entre los intercambios que Celis eligió mostrar, el primero giró en torno a un comentario que cuestionaba su actitud ante la exposición pública. “La dignidad, bien, gracias”, decía el mensaje, que había acumulado 38 “me gusta”. La streamer respondió sin rodeos: “La vida es una, yo que ustedes haría lo mismo y la viviría en vez de criticar”, una contestación que sumó 15 “me gusta” en pocos minutos.

El segundo cruce involucró una crítica irónica al formato del casting. “El que gana pierde”, escribió un usuario acompañando el texto con un emoji de risa y 3 “me gusta”. La exjugadora del reality que conduce Santiago del Moro respondió con el mismo tono: “Cuánto autoestima decir eso con esa cara”, escribió la influencer junto a una captura de pantalla de la foto del internauta en cuestión.

El tercer intercambio tuvo como disparador un comentario en el que hacía referencia a la venta de servicios sexuales. “Le falta el cartel con el precio”, comentó un usuario con 18 “me gusta” y dos emojis de gato llorando. Pestañela, apodo que se ganó dentro de GH, respondió apuntando a quien lo había escrito: Ah mira, mujer de familia diciendo eso”, con 9 “me gusta” entre los seguidores que siguieron el cruce en tiempo real.

Capturas de tres comentarios de Instagram con respuestas de la cuenta de Daniela Celis sobre fondo negro y fotos circulares de perfil
Celis decidió exponer el resto y los comentarios que recibió

En los tres casos, Daniela mantuvo un patrón consistente: retomó la frase del comentario original y la devolvió con una observación personal dirigida a su autor, combinando ironía y confrontación directa. Ninguno de los mensajes quedó sin respuesta. Según los tiempos registrados en cada intercambio, las réplicas llegaron en un lapso de entre cinco y nueve minutos desde que se publicaron los comentarios originales.

Esta no es la primera vez que la joven tiene que enfrentar las críticas, puesto que apenas se hizo conocida la convocatoria tuvo que salir al cruce. Semanas atrás, la joven reveló los requisitos que buscaba en su hombre ideal: “Que viva solo, que tenga movilidad, que sea independiente y que esté bueno”. Junto a una sensual foto suya, Celis aclaró: “Si me querés conocer llena el formulario. Aclaro, no busco el amor de mi vida, no me quiero casar, no quiero padrastros. Busco divertirme y pasarla bien”.

La joven también aprovechó sus redes para mostrar cómo vivía la convocatoria. “Les quiero recordar que se viene Pestañela vs 20 hombres. Ellas me mostraban el perfil de los postulantes”, escribió la influencer con una foto junto a su equipo.

Sin embargo, poco después, tras leer una serie de mensajes, la situación cambió. Pestañela expuso su furia y realizó un descargo ante las críticas recibidas. “Pero se sorprendieron porque ahora subí un formulario y un QR para que se postule la gente. Quiero contarles que la sorprendida soy yo. Sí, a veces me sorprende mi fama. ¿Cuánto pasó? ¿Un par de horas? Gracias Marta, Graciela, Gisela que son las típicas que comentan ‘no le da vergüenza’. Después quieren que las respete. Gracias de verdad por potenciar mi engagement”, lanzó.

Temas Relacionados

Daniela CelisGran Hermano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Sale un poco el sol y yo topless”: el particular posteo de Darío Barassi antes de cumplir 43 años

El actor publicó una foto relajado en una reposera, apeló a su humor habitual y sus seguidores reaccionaron con chistes, elogios y saludos anticipados

“Sale un poco el sol y yo topless”: el particular posteo de Darío Barassi antes de cumplir 43 años

Marta Fort recordó a su papá Ricardo en el día de su cumpleaños: “Creo que estaría sorprendido con lo que logré”

El Comandante hubiese cumplido 58 años este jueves y su hija contó cómo vive cada aniversario que pasa y lo que le hubiese gustado que viera de su presente

Marta Fort recordó a su papá Ricardo en el día de su cumpleaños: “Creo que estaría sorprendido con lo que logré”

“Eso no lo pusimos al aire”: Mario Pergolini reveló por qué debieron editar la nota con Ronnie Wood

El conductor contó la trastienda de la entrevista que le realizó al guitarrista de The Rolling Stones en Otro día perdido

“Eso no lo pusimos al aire”: Mario Pergolini reveló por qué debieron editar la nota con Ronnie Wood

Se demora el velatorio de Daniel Bifulco de Los Jaimitos: el particular motivo por el que no puede realizarse

A dos días del fallecimiento del actor, sus seres queridos avanzan con las gestiones necesarias antes de comunicar los detalles del último adiós

Se demora el velatorio de Daniel Bifulco de Los Jaimitos: el particular motivo por el que no puede realizarse

La reacción de Wanda Nara al descubrir cuántos años tiene Nazareno Casero: “Ahora te empiezo a ver con otros ojos”

La conductora quedó perpleja en MasterChef al enterarse de la verdadera edad del actor y desató un divertido coqueteo en las cocinas

La reacción de Wanda Nara al descubrir cuántos años tiene Nazareno Casero: “Ahora te empiezo a ver con otros ojos”

AMÉRICA

Así es el curioso método que usan ciertas polillas para bloquear el radar de los murciélagos

Así es el curioso método que usan ciertas polillas para bloquear el radar de los murciélagos

Denuncias por secuestro virtual en Costa Rica alcanzan 120 casos y superan el registro de 2025

Haití no enfrenta pandillas sino ejércitos privados con drones, dicen analistas salvadoreños

Honduras registra alrededor de 250 muertes violentas de mujeres en diez meses

Estudio advierte que Guatemala no rastrea las ganancias de las redes de trata de personas

MALDITOS NERDS

HoYoverse abre la beta final de ‘Honkai: Nexus Anima’ el 25 de noviembre

HoYoverse abre la beta final de ‘Honkai: Nexus Anima’ el 25 de noviembre

‘Pokémon Pokopia’ suma nuevos Pokémon y accesorios con su segundo DLC

Retrocultura Activa | Future Wars: antes de Another World y Flashback, Delphine ya viajaba en el tiempo

CI Games obtiene un préstamo millonario para terminar ‘Lords of the Fallen II’

Meg’s Monster llegará a PlayStation 5 en 2027 con el DLC ‘Lost Memories’

DEPORTES

River Plate empata con el descendido Aldosivi en Mar del Plata por la última fecha del Torneo Clausura

River Plate empata con el descendido Aldosivi en Mar del Plata por la última fecha del Torneo Clausura

La contundente sentencia de Colapinto cuando le preguntaron qué cambiaría de la F1: “Es muy difícil de entender”

"No estoy de muy buen humor": la sorpresa que arruinó el primer día de Pierre Gasly en el Gran Premio de Brasil

Medvedev recibió un “warning”, amenazó con irse de la cancha y lanzó una frase alarmante: “No tengo más ganas de jugar este año”

El increíble gol en contra del arquero que decretó el descenso de Chapecoense en Brasil