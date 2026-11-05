Daniela Celis mandó al frente a quienes la critican en las redes, mostró sus mensajes y fue lapidaria: “Los voy a atender”

La exparticipantes de Gran Hermano hizo un casting para conseguir un novio y generó revuelo en redes (Video: La Jugada-Telefe)

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Daniela Celis sorprendió semanas atrás a sus seguidores cuando anunció la apertura de una convocatoria para conocer hombres. La propuesta le valió a la exparticipante de Gran Hermano críticas y mensajes de apoyo, y luego la llevó al streaming de Telefe para evaluar a algunos de los perfiles inscriptos.

Con entrevistas al aire de La Jugada, el programa del que forma parte, esta convocatoria continúa avanzando. Durante la noche del miércoles, de hecho, realizaron una nueva edición de este casting, tras el cual no tardaron en aparecer comentarios de hate.

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“¡Arranca una nueva sesión! Voy a elegir a los comentarios de hate más repetitivos en mis reels y los voy atender”, escribió la influencer al anunciar la dinámica en sus historias de Instagram. La iniciativa se produjo horas después de una nueva emisión del mencionado casting, donde Celis tuvo un primer contacto en vivo con los candidatos anotados para conquistar su corazón y obtener la posibilidad de conseguir una cita.

Fue precisamente tras esa edición nocturna del miércoles cuando los mensajes críticos volvieron a proliferar en sus publicaciones, lo que motivó la decisión de dedicarles una ronda de respuestas públicas y sin filtros.

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Daniela se cansó de los mensajes de odio y decidió salir al cruce de algunas personas (Instagram)

Entre los intercambios que Celis eligió mostrar, el primero giró en torno a un comentario que cuestionaba su actitud ante la exposición pública. “La dignidad, bien, gracias”, decía el mensaje, que había acumulado 38 “me gusta”. La streamer respondió sin rodeos: “La vida es una, yo que ustedes haría lo mismo y la viviría en vez de criticar”, una contestación que sumó 15 “me gusta” en pocos minutos.

El segundo cruce involucró una crítica irónica al formato del casting. “El que gana pierde”, escribió un usuario acompañando el texto con un emoji de risa y 3 “me gusta”. La exjugadora del reality que conduce Santiago del Moro respondió con el mismo tono: “Cuánto autoestima decir eso con esa cara”, escribió la influencer junto a una captura de pantalla de la foto del internauta en cuestión.

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El tercer intercambio tuvo como disparador un comentario en el que hacía referencia a la venta de servicios sexuales. “Le falta el cartel con el precio”, comentó un usuario con 18 “me gusta” y dos emojis de gato llorando. Pestañela, apodo que se ganó dentro de GH, respondió apuntando a quien lo había escrito: “Ah mira, mujer de familia diciendo eso”, con 9 “me gusta” entre los seguidores que siguieron el cruce en tiempo real.

Celis decidió exponer el resto y los comentarios que recibió

En los tres casos, Daniela mantuvo un patrón consistente: retomó la frase del comentario original y la devolvió con una observación personal dirigida a su autor, combinando ironía y confrontación directa. Ninguno de los mensajes quedó sin respuesta. Según los tiempos registrados en cada intercambio, las réplicas llegaron en un lapso de entre cinco y nueve minutos desde que se publicaron los comentarios originales.

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Esta no es la primera vez que la joven tiene que enfrentar las críticas, puesto que apenas se hizo conocida la convocatoria tuvo que salir al cruce. Semanas atrás, la joven reveló los requisitos que buscaba en su hombre ideal: “Que viva solo, que tenga movilidad, que sea independiente y que esté bueno”. Junto a una sensual foto suya, Celis aclaró: “Si me querés conocer llena el formulario. Aclaro, no busco el amor de mi vida, no me quiero casar, no quiero padrastros. Busco divertirme y pasarla bien”.

La joven también aprovechó sus redes para mostrar cómo vivía la convocatoria. “Les quiero recordar que se viene Pestañela vs 20 hombres. Ellas me mostraban el perfil de los postulantes”, escribió la influencer con una foto junto a su equipo.

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Sin embargo, poco después, tras leer una serie de mensajes, la situación cambió. Pestañela expuso su furia y realizó un descargo ante las críticas recibidas. “Pero se sorprendieron porque ahora subí un formulario y un QR para que se postule la gente. Quiero contarles que la sorprendida soy yo. Sí, a veces me sorprende mi fama. ¿Cuánto pasó? ¿Un par de horas? Gracias Marta, Graciela, Gisela que son las típicas que comentan ‘no le da vergüenza’. Después quieren que las respete. Gracias de verdad por potenciar mi engagement”, lanzó.