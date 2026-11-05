El riesgo país trepó por encima de los 900 puntos y las acciones argentinas sufrieron fuertes caídas en Wall Street

Las elecciones en EEUU genereron alto impacto en las valuaciones.

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La rueda financiera transcurrió con grandes pérdidas, que se fueron ampliando al avanzar los negocios. El desplome de las compañías tecnológicas de Wall Street acaparó el protagonismo, pero en un segundo plano del foco inversor, los activos argentinos también fueron sacudidos por la aversión al riesgo.

Los activos argentinos exhibieron un renovado sesgo bajista este jueves, con un salto del riesgo país otra vez por encima de los 900 puntos básicos. Las acciones y los bonos domésticos recibieron un reciente castigo por la volatilidad internacional, marcada en la región por las recientes elecciones en EEUU y Brasil.

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La tendencia negativa de esta sesión vino acompañada por un desplome en los indicadores de Wall Street, que consumieron el importante rebote de las cotizaciones del miércoles, luego del triunfo demócrata en las elecciones de medio término en los EEUU.

Al cierre, el índice tecnológico Nasdaq lideró las pérdidas en Wall Street con un 5,5 por ciento. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo descontó la suba inicial y perdió 0,6%, en los 166.595 puntos.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 4,1%, en los 84.594 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street predominaron las bajas, encabezadas por Mercado Libre (-12,4%) luego de la presentación de su balance trimestral.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- perdieron un 2,5% en promedio, con bajas de hasta 3% en las emisiones de mayor duration. El riesgo país de JP Morgan saltó 78 puntos básicos para la Argentina, en los 925 puntos, un máximo desde el 24 de octubre del año pasado.

“Los bonos en dólares suman otra rueda muy negativa, y ahora se derrumban en promedio un 2,5% entre las principales referencias, con un riesgo país que se dispara por encima de los 900 puntos básicos. Ello ocurre mientras los operadores siguen esperando ansiosamente detalles específicos sobre cómo se afrontarán los próximos vencimientos de deuda en dólares, ya sea mediante REPO (prestamos garantizados de bancos), swaps o la compra de divisas al BCRA”, afirmó el economista Gustavo Ber.

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Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea, expresó que “la economía argentina enfrenta el desafío de recuperar el crecimiento y fortalecer sus reservas en un contexto internacional cada vez más complejo. La suba del riesgo país, los vencimientos de deuda y las dificultades para acumular dólares condicionan las perspectivas económicas de 2027. A esto se suman los interrogantes que abre la derrota electoral de Donald Trump sobre el rumbo de la política económica estadounidense y las condiciones financieras internacionales”.

El mercado argentino se apresta a una prolongada inactividad, comenzando este viernes sin bancos por el día del trabajador sectorial, pasando al lunes y martes con cierre total de la plaza financiera dada la visita al país del papa León XIV.

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En Wall Street las acciones cayeron repentinamente el jueves, al confluir factores como el cambio de poder en Washington, la guerra en Irán, los resultados empresariales y los datos del mercado laboral. El índice PHLX Semiconductor se desplomó 11,4%, mientras que Nvidia cayó un 8,8%, Micron se desplomó un 17,4% y las acciones de chips cayeron en general.

En paralelo, los precios del crudo avanzaron ante las dudas sobre una posible negociación de Washington con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente. El barril de Brent del Mar del Norte se negoció a USD 98,47 (+4,1%) para los contratos con entrega en enero, mientras que el WTI (West Texas Intermediate), referencia estadounidense, quedó a USD 90,72 (+3%) el barril en las posiciones a diciembre.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, indicó que “las bolsas de Nueva York sufrieron una profunda liquidación este jueves, cortando la euforia de la sesión previa a medida que los inversores asimilaron los riesgos regulatorios que el control demócrata de ambas cámaras del Congreso podría implicar para el desarrollo de la inteligencia artificial y los centros de datos”.

“La masiva salida de flujos del sector tecnológico llevó al Nasdaq a ingresar formalmente en zona de corrección, en un contexto de renovada aversión global al riesgo donde el petróleo rebotó hacia los USD 97 tras su desplome semanal y el índice de volatilidad VIX se disparó casi un 50%”, definió Vlassich.

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“El cambio de composición del Congreso norteamericano puede moderar algunas iniciativas, pero también aumenta la probabilidad de investigaciones, vetos cruzados y tensiones por financiamiento del gobierno. El límite de deuda y las partidas presupuestarias aparecen como focos potenciales para comienzos de 2027”, señaló Vector Investments.

“La agresiva toma de utilidades vivida hoy refleja el cambio de narrativa en el mercado, la euforia inicial por la estabilidad fiscal del ‘gobierno dividido’ cedió ante el temor real de un sesgo regulatorio hostil contra las empresas de mayor crecimiento e infraestructura de inteligencia artificial”, aportó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

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En el plano cambiario, un importante monto de negocios en el segmento de contado, por USD 754,9 millones, brindó oferta suficiente para mantener estabilizado al dólar mayorista, que cedió 50 centavos, a 1.545,50 pesos.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 11,50 pesos (+0,7%), por encima del aumento de 4,50 pesos registrado en la semana anterior”, afirmó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. Agregó que los “próximos feriados en la semana que viene, sumados a un feriado en EEUU el miércoles, tendrán impacto en la actividad local”.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, aportó que tras un máximo intradiario en $1.549,50, “la aparición de nuevas posturas vendedoras llevó nuevamente al tipo de cambio hacia los $1.547, nivel en el que encontró el equilibrio durante buena parte de la rueda. Ya sobre el último tramo, con un mercado más ofrecido, la cotización cedió algunos puntos”.

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El BCRA estableció un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.958,16 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 412,66 pesos o 26,7% de ese límite para la flotación administrada.

El dólar al público permaneció sin variantes a $1.570 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.571,84 para la venta y $1.518,39 para la compra. El dólar blue bajó cinco pesos o 0,3%, a 1.555 pesos.

El BCRA absorbió USD 42 millones con la intervención cambiaria del día, el 5,6% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas restaron USD 793 millones, a USD 49.642 millones, luego de un pago efectuado al FMI por 880 millones de dólares.