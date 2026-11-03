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Ver Barcelona vs Aston Villa en Fútbol Libre o Roja Directa puede traer la suspensión del internet

Las emisiones ilegales de partidos de la Champions League exponen a los usuarios a descargas de malware y acceso no autorizado a archivos personales

Lamine Yamal y John McGinn posan a los lados de dos círculos con un balón de fútbol y el logotipo de Roja Directa TV
Las páginas que retransmiten eventos deportivos sin autorización son bloqueadas en la mayoría de países. (Fotocomposición Infobae)
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El partido entre Barcelona y Aston Villa por la Champions League puede llevar a muchos usuarios a buscar transmisiones sin costo en sitios o aplicaciones piratas, como Fútbol Libre o Roja Directa.

Esa decisión puede exponer el dispositivo a programas maliciosos y robo de datos, sumado a que el uso de estos servicios puede tener consecuencias para la conexión. a internet del hogar

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Según ESET, la retransmisión de contenido protegido sin autorización puede derivar en bloqueos aplicados por proveedores de internet, según las políticas de cada empresa, las órdenes de autoridades competentes y la normativa vigente en cada país.

Mano de una persona con túnica negra sosteniendo un mazo de madera sobre una base redonda en un escritorio de madera.
La legislación de la mayoría de países sanciona la piratería digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué ver partidos en apps pirata puede terminar en un bloqueo de internet

Los partidos de la Champions League están protegidos por derechos de transmisión que pertenecen a canales, plataformas y operadores autorizados. Las páginas que difunden esos encuentros sin licencia vulneran la propiedad intelectual de los titulares de esos derechos.

Los expertos advierten que el acceso y la distribución de este tipo de emisiones implica riesgos legales. Los proveedores de internet pueden bloquear dominios, limitar el acceso a determinados servicios o actuar ante requerimientos judiciales. Las medidas varían según la legislación local y las condiciones del contrato de cada cliente.

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Qué pasa si se descarga una aplicación fuera de las tiendas oficiales

Muchas aplicaciones que prometen partidos, películas y series sin suscripción no están disponibles en Google Play Store ni en App Store. Para instalarlas, el usuario debe buscar archivos en páginas alternativas, enlaces compartidos en redes sociales o sitios con publicidad invasiva.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Las apps descargadas fuera de tiendas como Google Play Store o App Store no tienen garantías de seguridad. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Ese recorrido elimina parte de los controles que aplican las tiendas oficiales sobre las aplicaciones publicadas. Los archivos descargados desde fuentes no verificadas pueden incluir código malicioso, versiones alteradas de programas conocidos o componentes adicionales que no son necesarios para reproducir un video.

Cómo puede infectar un malware al celular, la computadora o el televisor

Una aplicación streaming no oficial puede presentarse como un reproductor de contenidos, pero incorporar funciones ajenas a esa tarea. ESET señala que este tipo de software puede abrir la puerta a spyware, troyanos y herramientas destinadas a obtener información personal.

El riesgo no se limita al dispositivo donde se instaló la aplicación. Si ese aparato está conectado al router de la vivienda, una infección puede afectar la seguridad de toda la red doméstica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un malware puede infectar a la red WiFi doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contraseñas, archivos personales, datos bancarios y sesiones abiertas en otros servicios pueden quedar expuestos si el software malicioso logra acceso al sistema.

Por qué las aplicaciones piratas pueden acceder a información privada

Una señal de alerta aparece cuando una plataforma de video solicita accesos amplios que no guardan relación con la reproducción de partidos. Algunos programas pueden obtener datos sobre otras aplicaciones instaladas, revisar archivos, leer contenidos multimedia o modificar información almacenada en el aparato.

Asimismo, pueden mostrar notificaciones con enlaces engañosos, publicidad fraudulenta o mensajes que imitan alertas del sistema. Expertos identificaron que ciertas apps de este tipo tienen capacidades que podrían facilitar el envío de contenido no solicitado, la consulta de fotos, audios y documentos, o la alteración de archivos guardados en el dispositivo.

Teléfono inteligente con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados abiertos, calaveras y virus disipándose.
Un programa malicioso puede facilitar el acceso a datos privados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra práctica consiste en mostrar avisos que piden instalar un complemento, una nueva versión del reproductor o una supuesta mejora para ver el partido. El mensaje puede aparecer justo antes de un encuentro de alto interés, cuando el usuario busca una solución rápida para acceder a la transmisión.

Qué alternativas reducen los riesgos al ver partidos de fútbol

La forma más segura de seguir el encuentro es utilizar emisoras, plataformas o servicios que tengan los derechos de la competición en el país donde se encuentra el espectador. Esos servicios operan dentro de marcos de distribución establecidos y cuentan con canales de soporte para sus usuarios.

Se debe evitar la descarga de archivos desde enlaces desconocidos, no ingresar datos personales en páginas que prometen acceso inmediato y revisar las aplicaciones instaladas en celulares, computadoras y televisores.

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