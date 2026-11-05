Economía

Las consultoras que releva el BCRA previeron una inflación de 1,8% para octubre y recortaron las proyecciones de crecimiento

El Relevamiento de Expectativas de Mercado anticipó una moderación de los precios en noviembre y estimó que el tipo de cambio llegará a $1.590 al cierre de 2026

El REM estimó que la inflación cerrará 2026 en 30,4%, una leve suba frente a la encuesta anterior. (Foto: EFE)
El REM estimó que la inflación cerrará 2026 en 30,4%, una leve suba frente a la encuesta anterior. (Foto: EFE)
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Las consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estimaron que la inflación fue de 1,8% para octubre y proyectaron una baja a 1,7% para noviembre. En tanto, pronosticaron que el dólar cerrará el año a 1.590 pesos.

Así se desprende del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el BCRA. Los participantes vaticinaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) finalizará en 2026 en 30,4%, una leve suba respecto a la encuesta previa.

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Hacia adelante, los encuestados previeron una estabilización de los precios con leve tendencia bajista: 1,8% en diciembre; 1,7% en enero de 2027; 1,6% en febrero; 1,7% en marzo; 1,7% en abril. Los pronósticos de los analistas exhiben la inflexibilidad de la dinámica inflacionaria a quebrar el piso de 1 por ciento.

A fines de 2025, tanto el presidente Javier Milei como el equipo económico se entusiasmaban con la posibilidad de que la inflación mensual comenzará con 0. Sin embargo, distintos shocks como el aumento del precio de la carne y el incremento global del petróleo por la guerra en Medio Oriente complicaron los planes oficiales.

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El IPC Núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, habría sido de 1,7% en octubre y sería de 1,6% en noviembre. (Foto: Reuters)
El IPC Núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, habría sido de 1,7% en octubre y sería de 1,6% en noviembre. (Foto: Reuters)

En cuanto al IPC Núcleo, que no tiene en cuenta la evolución de los precios regulados por el Estado ni los estacionales, el conjunto de los consultados ubicó sus estimaciones para octubre en 1,7% (+0,1 puntos porcentuales respecto al REM anterior) y 1,6% para noviembre.

A propósito del comportamiento de este indicador clave de cara a futuro, las consultoras auguran un sendero similar a la inflación general: 1,8% en diciembre; 1,7% en enero de 2027; 1,6% en febrero; 1,6% en marzo y 1,6% en abril.

En materia cambiaria, el mercado espera que el dólar oficial promedie los $1.558 en noviembre y alcance los $1.590 en diciembre de 2026, según la mediana de las proyecciones relevadas por el Banco Central. La previsión para noviembre implicó una baja de $21,4 frente a la encuesta anterior, mientras que el valor estimado para diciembre supone una suba interanual del 9,8% respecto de diciembre de 2025.

Respecto a cómo evolucionará el tipo de cambio, los encuestados anticiparon una tendencia alcista alineada con el actual esquema de bandas cambiarias que se ajustan con la inflación: $1.618,8 en enero de 2027; $1.649,2 en febrero; $1.676,9 en marzo; $1.701,5 en abril. A la vez, ascendería a $1.984,9 en octubre del año que viene, justo antes de las elecciones presidenciales.

Por otra parte, las consultoras y entidades financieras consultadas por el Banco Central prevén una contracción del 2,3% de la actividad económica, descontados los efectos estacionales, durante el tercer trimestre de 2026.

Para diciembre, el mercado espera que el tipo de cambio oficial acumule una suba interanual del 9,8%. (Foto: Reuters)
Para diciembre, el mercado espera que el tipo de cambio oficial acumule una suba interanual del 9,8%. (Foto: Reuters)

Para el último trimestre del año estiman una recuperación del 2%, lo que implicaría una salida de la “recesión técnica” que habría marcado el tercer trimestre. Además, se proyectó una expansión del 0,9% en el primer trimestre de 2027.

En el promedio de todo 2026, proyectan que el Producto Interno Bruto (PIB) real será 0,7% superior al de 2025, una estimación 0,8 puntos porcentuales menor que la del relevamiento previo. La baja se traduce en un fuerte recorte de las expectativas de crecimiento económico.

A comienzos del año, los analistas proyectaban un avance de 3,5% de la actividad económica, pero el efecto “serrucho” de la economía, con subas y caídas mensuales muy pronunciadas, hizo que los especialistas empeoren sus proyecciones.

Sobre el mercado laboral, los participantes del REM calcularon que la desocupación llegará al 7,6% de la Población Económicamente Activa durante el tercer trimestre de 2026. Para el cuarto trimestre, la proyección sube al 7,8 por ciento. Ambas estimaciones se ubicaron 0,1 puntos porcentuales por encima de las registradas en la encuesta anterior.

En materia de tasas, el REM prevé que la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) de los bancos privados se ubique en una tasa nominal anual de 23,90% en noviembre, equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,96 por ciento. Para diciembre, la expectativa es que ascienda a una tasa nominal anual de 24%, con una tasa efectiva mensual de 1,97 por ciento.

Las proyecciones también anticipan un mayor superávit comercial. Las exportaciones de bienes alcanzarían los USD 103.434 millones en 2026, mientras que las importaciones sumarían USD 75.673 millones. De ese modo, el saldo favorable de la balanza comercial llegaría a USD27.761 millones, USD 2.060 millones más que lo previsto en el relevamiento anterior.

Por último, las consultoras proyectaron un superávit primario de $15,1 billones para el Sector Público Nacional no Financiero en 2026. La estimación representa una mejora de $108.000 millones frente a la encuesta previa. Ninguno de los participantes anticipó un resultado primario positivo inferior a $9 billones para este año.

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