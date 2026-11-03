“La gente también merece tener su RAM”: Elon Musk responde a Sam Altman por afirmar que la memoria debe ir a centros de datos

Elon Musk compartió en X un meme inspirado en Malditos bastardos para cuestionar los dichos de Sam Altman sobre la memoria RAM. (EFE)

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Elon Musk se burló del consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, luego de que este último afirmara que poseer una computadora personal con memoria RAM resulta “bastante terrible”, ya que ese componente debería destinarse a alimentar la próxima generación de centros de datos dedicados a inteligencia artificial.

El dueño de X compartió un meme en la red social que recrea una escena de la película ‘Malditos bastardos’, con el oficial nazi interpretado por Christoph Waltz en la búsqueda de personas que esconden módulos de memoria DRAM (el tipo de RAM usado actualmente). “¡La gente también merece tener su RAM!”, declara el texto de la publicación.

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El origen de la polémica

Altman formuló su planteamiento durante una aparición en el canal de YouTube Cheeky Pint, en una conversación con John Collison, cofundador de Stripe, sobre si los modelos de inteligencia artificial de código abierto permitirían reducir la dependencia de la infraestructura de las grandes tecnológicas. El directivo cuestionó que millones de personas mantengan memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM) en sus equipos domésticos sin aprovecharla de forma intensiva.

Altman formuló sus declaraciones durante una conversación con John Collison, cofundador de Stripe, en el pódcast Cheeky Pint. (Reuters)

“Desde el punto de vista de la distribución global de recursos, en realidad es bastante terrible que todo el mundo tenga una parte del suministro mundial limitado de DRAM en su propio ordenador y que se utilice el 5% del tiempo”, afirmó Altman en declaraciones recogidas por Cheeky Pint. “Lo que se quiere es maximizar la utilización en la nube si se intenta lidiar con un entorno con tanta restricción de suministro. Y de alguna manera la intuición de mucha gente es la contraria”, agregó.

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El debate sobre la inferencia local

La discusión surgió a partir de un planteamiento habitual entre defensores de los modelos abiertos: la posibilidad de ejecutar inteligencia artificial directamente en computadoras personales, proceso conocido como inferencia local. “Mucha gente quiere ejecutar la inferencia en local”, reconoció Altman, aunque cuestionó que esa alternativa resuelva por sí sola la necesidad de infraestructura centralizada.

Según el directivo, existe la suposición extendida de que, con modelos de código abierto disponibles para ejecutarse en equipos propios, dejaría de ser necesaria la construcción de grandes centros de datos. OpenAI cuenta con algunos sistemas de código abierto, aunque su actividad principal se sostiene sobre modelos de código cerrado que operan en infraestructura propia, lo que vincula la postura de Altman con los intereses comerciales de la empresa que dirige.

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Intel, Dell, Samsung y SK hynix advirtieron que la escasez de memoria impulsada por la inteligencia artificial se extenderá hasta 2027. (Reuters)

Un mercado bajo presión por la demanda de inteligencia artificial

Las declaraciones se producen en un contexto de encarecimiento de los componentes de cómputo, impulsado por la expansión de los centros de datos orientados a inteligencia artificial. El consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, advirtió que “el hardware de inteligencia artificial se mantendrá en escasez durante los próximos dos a tres años”, una tendencia que atribuyó a “restricciones persistentes en la cadena de suministro tecnológica subyacente”.

En la misma línea se pronunció el consejero delegado de Dell, Michael Dell, quien manifestó su convicción de que la escasez de memoria se agravará hasta 2027 y que los problemas de abastecimiento de RAM se prolongarán por un período considerable.

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Los principales fabricantes de DRAM, Samsung y SK hynix, también advirtieron que la escasez de memoria impulsada por la inteligencia artificial se extenderá hasta 2027 o después, con inventarios que, según trascendió, se reducirían a menos de diez días de suministro.

La escasez de componentes encarece los equipos de cómputo personal mientras crece la demanda de los centros de datos de inteligencia artificial. (Europa Press)

En ese marco, Altman se reunió recientemente con cerca de 50 ejecutivos sénior de Samsung en Corea del Sur, en una gestión orientada a asegurar más hardware para expandir la capacidad de cómputo de OpenAI.