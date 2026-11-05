Dallys Ferreira confesó que tenía sus ahorros en el banco que colapsó en Paraguay: "Es fruto de nuestro trabajo"

La conductora y modelo Dallys Ferreira confesó que tenía sus ahorros en el Ueno Bank.

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Dallys Ferreira, la exvedette paraguaya que desarrolló una extensa trayectoria en la Argentina como modelo y actriz antes de reconvertirse en periodista y conductora del programa Amanece Paraguay de su país, reveló con la voz quebrada y los ojos enrojecidos que ella misma es una de las damnificadas por el colapso del Ueno Bank, el escándalo financiero que sacudió los cimientos del sistema político de su país y forzó este miércoles la renuncia del presidente Santiago Peña. Con casi tres millones de ahorristas con los fondos congelados —el equivalente al 60% de la población adulta del Paraguay— y fondos públicos millonarios atrapados en la entidad intervenida, la crisis se convirtió en el golpe definitivo para un gobierno acorralado por la Justicia y la presión ciudadana.

Desde sus redes sociales, Ferreira dejó de lado por un momento su rol de comunicadora para alzar la voz como una ahorrista más. “Hoy ha sido un día muy difícil para mí y para mi familia”, afirmó. La conductora cuestionó con dureza los discursos políticos que, a su criterio, buscan sacar rédito de la tragedia colectiva. “Dejen de hacer populismo, porque dan vergüenza”, les reprochó directamente a los políticos.

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Su reclamo fue claro y sin matices: la devolución del ciento por ciento de los depósitos. “El Banco Central del Paraguay tiene el deber y la obligación de que cada dinero, producto del esfuerzo, del trabajo de los paraguayos, tiene que ser devuelto”, afirmó. “Ese dinero es fruto de nuestro trabajo. Trabajo honesto, sacrificado”, subrayó, antes de exigir que la restitución sea del cien por ciento: “No están hablando de devolver doscientos veintiocho millones, diez millones, cuarenta. Tienen que devolver todo el dinero”. Y rechazó de plano cualquier criterio selectivo para determinar quién merece recuperar sus ahorros: “Dejen de clasificar a los ahorristas, desmereciendo quién merece más o merece menos su propio dinero. Su propio dinero”, remarcó.

En el programa televisivo Amanece Paraguay, la conductora Dallys Ferreira expone las disposiciones anunciadas por el Banco Central del Paraguay referentes al pago de anticipos a través del Fondo de Garantía de Depósitos

Desde su programa, Ferreira también explicó el mecanismo que pondrá en marcha el BCP para devolver los fondos a los depositantes. Según detalló, los ahorristas recibirán primero un correo electrónico desde una dirección oficial que les informará en qué cuenta se acreditará el dinero. Para quienes tengan varias cuentas en distintas entidades, se priorizará aquella con mayor saldo.

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Quienes no cuenten con cuentas en otras entidades bancarias podrán acceder al cobro mediante dos alternativas: el BCP coordinará con bancos y financieras la apertura de cuentas a nombre de cada titular, o bien podrán cobrar en efectivo por ventanilla. “Por ley también van a contemplar el pago en efectivo”, precisó la conductora.

Los pagos comenzarían a partir del viernes, con un plazo de hasta cinco días hábiles para completarse. Ferreira aclaró que, dado que los fines de semana los bancos no operan, es probable que muchos ahorristas reciban su dinero recién la semana siguiente, entre el lunes y el martes.

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Dallys Ferreira contó su angustia por el escándalo del Ueno Bank, en el que tenía depositados sus ahorros

El colapso del banco más popular del país

El Ueno Bank era una institución de peso en el sistema financiero paraguayo: 2,9 millones de clientes, el 8,9% de los depósitos del sistema bancario y unos USD 850 millones en fondos de organismos del Estado, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS). Su modelo, basado en una aplicación móvil accesible y de bajo costo, lo había convertido en el banco con mayor base de usuarios del país, aunque el quinto en volumen de depósitos.

La crisis estalló cuando el BCP detectó que la entidad había otorgado créditos a empresas vinculadas al Grupo Vázquez, su controlante, en condiciones que deterioraron los índices de liquidez hasta llevar la solvencia por debajo de la mitad del mínimo requerido. La investigación posterior reveló que en junio de 2026 el banco habría transferido una cartera de créditos por USD 74,4 millones a Vinanzas SA, una firma relacionada, posiblemente para ocultar su situación real. La Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas al mayor accionista, Miguel Vásquez, quien fue trasladado esposado y con chaleco antibalas ante la sede del Ministerio Público.

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Dallys Ferreira en su época de modelo en Argentina

Peña renunció antes de que el Congreso votara su destitución

El ingrediente político que convirtió la crisis bancaria en terremoto institucional fue la vinculación directa del gobierno con la entidad caída. Peña había sido accionista del banco hasta marzo de 2025, y el titular del BCP, Carlos Carvallo, había presidido la financiera que dio origen a Ueno hasta 2023, justo antes de asumir como regulador de la misma entidad que debía supervisar.

Acorralado por un juicio político que avanzaba en el Congreso con apoyo incluso del Partido Colorado —su propia fuerza política—, Peña anunció este miércoles su renuncia a través de un video en la red social X. “Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, dijo el ahora exmandatario, quien aseguró que su salida busca preservar “la estabilidad” y “la paz social”. El golpe de gracia lo propinó Horacio Cartes, expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR): “No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”.

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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proceso de juicio político y lo giró al Senado, que este miércoles por la tarde debía decidir si acepta la renuncia o avanza con el impeachment. Para destituir a Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, se necesitan 30 de los 45 votos del Senado.

Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay

La ley de emergencia establece un anticipo de hasta USD 19.787 por ahorrista

En paralelo a la crisis política, el Congreso sancionó en tiempo récord una norma de emergencia que el propio Peña promulgó antes de renunciar. La ley habilita un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de hasta 40 salarios mínimos mensuales —equivalentes a 121,7 millones de guaraníes (unos USD 19.787)— por depositante, con un plazo máximo de pago de cinco días hábiles. Ese monto no modifica la cobertura total del FGD, que alcanza hasta 75 salarios mínimos por persona, sino que funciona como adelanto mientras avanza el proceso de liquidación del banco.

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El nuevo titular del BCP, el economista y exministro Raúl Vera Bogado, deberá instrumentar ese proceso. Su designación, pendiente de ratificación senatorial, fue parte de las últimas decisiones de un gobierno que se derrumbó junto al banco más popular de Paraguay.