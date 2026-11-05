Adobe Premier habilita la música de Universal y Warner para videos: tendrá un máximo de segundos

Adobe incorporará música de Universal Music Group y Warner Music Group en la versión móvil de Premiere.

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Adobe prepara un cambio en su aplicación de edición de vídeo para móviles: la empresa llegó a un acuerdo con Universal Music Group y Warner Music Group para incorporar música de sus catálogos directamente dentro de Premiere, sin que los usuarios tengan que salir de la aplicación para buscar canciones en otro servicio.

La integración apunta a quienes editan vídeos para redes sociales y permitirá usar fragmentos de hasta 60 segundos de temas comerciales, sincronizarlos con el montaje y partir de plantillas ya armadas con música incluida. Adobe no precisó todavía cuándo estará disponible la función, aunque adelantó que llegará “próximamente” a la versión móvil de Premiere.

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Cómo funcionará la búsqueda de música dentro de la app

Los usuarios podrán buscar canciones por artista o título y escuchar fragmentos antes de incorporarlos al vídeo. La herramienta también permitirá filtrar los resultados por género musical y por duración, además de guardar temas como favoritos para proyectos futuros.

A eso se suman colecciones destacadas elaboradas por las propias discográficas, pensadas para facilitar el descubrimiento de música popular dentro del editor. Adobe no detalló qué artistas ni cuántas canciones integrarán el catálogo inicial, ni si Universal y Warner pondrán a disposición la totalidad de sus repertorios.

La aplicación permitirá buscar temas por artista o título y filtrar los resultados por género musical y duración.

Los usuarios podrán incorporar hasta 60 segundos de una canción comercial de Universal o Warner directamente en el editor de vídeo móvil, ajustar el montaje al ritmo del tema y partir de plantillas que ya combinan imagen y música, todo sin salir de la aplicación.

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La compañía también anunció plantillas personalizables basadas en música, que ofrecen una base audiovisual lista para que el creador adapte las imágenes al tema elegido, en lugar de empezar el montaje desde cero.

Qué música podrá usarse y con qué límites

La condición más relevante del acuerdo tiene que ver con los derechos. Las canciones de Universal y Warner estarán licenciadas para uso personal y no comercial, por lo que su disponibilidad en Premiere no habilita su empleo en publicidad ni en contenidos promocionales de marcas.

Quien necesite una licencia comercial deberá seguir recurriendo al catálogo de audio de Adobe Stock, que la empresa mantiene como alternativa para ese tipo de proyectos.

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Adobe Stock se mantiene como la opción de la compañía para los proyectos que requieren licencias comerciales de audio. (Adobe Premiere)

Tampoco alcanza con tener la canción incorporada al vídeo: los usuarios solo podrán exportar y compartir sus montajes en aquellas plataformas sociales que dispongan de las licencias musicales correspondientes. Es decir, incluir un tema dentro de Premiere no garantiza poder publicarlo libremente en cualquier red.

Bryan Stone, vicepresidente sénior de Desarrollo Empresarial de Universal Music Group, explicó que la colaboración busca que los creadores puedan “construir sus historias en torno a las canciones que les encantan”, a la vez que los artistas del sello llegan a nuevas audiencias.

Rachel Scarpati, vicepresidenta de Estrategia Digital y Desarrollo de Negocio de Warner Music Group, señaló que la relación de los usuarios con la música ya no se limita a los servicios de escucha tradicionales y afirmó que el acuerdo “abre nuevas posibilidades para la expresión creativa”.

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La versión móvil de Premiere combina estas canciones con herramientas como Adobe Firefly y la exportación en resolución 4K. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras herramientas de edición llegan a Adobe Premiere

El nuevo catálogo musical se integrará con funciones que Premiere ya ofrece en su versión móvil. Entre ellas figura Mejorar audio, diseñada para reducir el ruido de fondo de las grabaciones, y los recursos de inteligencia artificial generativa de Adobe Firefly.

La aplicación permite además trabajar con varias pistas de audio y vídeo y aplicar efectos, funciones que superan las necesarias para un montaje simple. Premiere está disponible en Android desde septiembre, tras su lanzamiento inicial en iOS, y sus funciones básicas de edición, incluida la exportación en 4K, son gratuitas, siendo una opción más frente a otras aplicaciones como CapCut y Edits de Meta.

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