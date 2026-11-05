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Marta Fort recordó a su papá Ricardo en el día de su cumpleaños: “Creo que estaría sorprendido con lo que logré”

El Comandante hubiese cumplido 58 años este jueves y su hija contó cómo vive cada aniversario que pasa y lo que le hubiese gustado que viera de su presente

La hija del mediático contó cómo vive este nuevo anviersario sin su padre (Video: A la Barbarossa-Telefe)
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Este jueves 5 de noviembre Ricardo Fort hubiese cumplido 58 años y su hija Marta eligió unas palabras muy sentidas para recordarlo. Desde elestudio de MasterChef Celebrity, antes de las grabaciones, la influencer habló sobre lo que significa atravesar esa fecha a casi trece años de la muerte de su padre. En plena previa del reality de cocina más famoso decidió abrir su corazón en un móvil de A la Barbarossa (Telefe) y contó cómo ella y su hermano Felipe viven este triste día.

“Vine en un día muy sensible. Me desperté medio movilizada. Pero bueno, a cocinar, a cocinar y espero que mis emociones no se me pongan en medio”, le dijo Marta a Pía Shaw. Lejos de quedarse en casa, eligió presentarse al reality de cocina con un plan concreto: “Aspiro a hacerme algún espacio durante el día para poder ir a visitarlo y enfocar mi energía ahí directamente, en vez de estar deprimida todo el día”.

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La primera pregunta de Shaw fue qué había pensado al levantarse esa mañana. “En no venir”, respondió Marta entre risas. Luego explicó que pensaba tomárselo más relajado, pero que finalmente optó por presentarse: “A veces es mejor salir de la cueva, tener tus planes”.

MARTA FORT, A SOLAS / 1- FORT CON SUS HIJOS
Ricardo murió hace 13 años y sus hijos lo recuerdan en cada ocasión que tienen

Cuando Shaw le preguntó si ir al cementerio le resultaba difícil, Marta fue directa: “No, me tranquiliza, la verdad”. Y ante la consulta sobre qué creía que le diría su padre al verla hoy, respondió con una mezcla de orgullo y emoción: “Yo aspiro a que esté feliz. Creo que estaría feliz y, quizás, sorprendido con lo que logré yo sola. Me siento así como si fuera, como le digo siempre, la sobrina del grupo, por así decir”.

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Sobre cómo va cambiando con el tiempo la forma de vivir esa fecha, Marta reconoció que no siempre es igual: “Hay años en los que lo vivo más, años que lo vivo menos”. Lo que más pesa en este aniversario, explicó, es la conciencia de todo lo que él no pudo presenciar. “La idea es qué es lo que yo estoy viviendo ahora que no pudo vivir. Este año fue muy importante para mí y me hubiera gustado que haya vivido esta faceta mía, conocer a la gente que yo conocí”, señaló. Su participación en MasterChef Celebrity ocupa ese centro: un espacio donde, según sus propias palabras, parte de sus apariciones en cámara son “en parte porque me gusta a mí” y, por otra parte, pensando en él.

Sobre su hermano Felipe, que lleva el duelo de otra manera, fue concisa: “Es más reservado. A veces expresa cómo se siente, a veces no. Él quizás se lo guarda más para adentro”. Marta, en cambio, se define como alguien que “vive muy para el afuera, pero que es muy expresiva con sus sentimientos”. Ella en cambio, necesita expresarlo: “Si yo estoy días así, lo comunico o voy al memorial”, señaló, en referencia al lugar donde descansa su padre.

Los mellizos tenían 9 años cuando murió Ricardo
Los mellizos tenían 9 años cuando murió Ricardo

Al cierre del móvil, Shaw la invitó a pedirle al público que recuerde a Ricardo. Marta aceptó con una sonrisa y la frase más precisa para definirlo: “Al fin y al cabo es lo que él más quería. Hacer un show”.

El 25 de noviembre de 2013, cuando tenían nueve años, los mellizos perdieron a su padre, pero lo recuerdan cada vez que tienen la oportunidad en sus redes sociales; ahora, la influencer lo hace al aire en el programa de Telefe. Durante su breve trayectoria mediática, Ricardo dejó una marca imborrable en el conciente colectivo por sus frases, sus videos, sus looks con tapados de piel y el carisma que, en poco tiempo, lo llevó a la fama.

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