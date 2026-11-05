Compartir internet desde el celular puede poner en riesgo tus datos: cuatro consejos para evitar intrusos

Protege tus datos al momento de compartir internet desde tu celular. (Foto: Descubre cómo hacerlo)

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Compartir internet desde el celular permite conectar computadoras, tabletas y otros dispositivos a la red cuando no hay una conexión WiFi disponible. Esta función, conocida como hotspot o punto de acceso móvil, puede ser especialmente útil durante viajes, traslados o jornadas de trabajo fuera de casa. Sin embargo, si no se configura correctamente, también puede facilitar que personas desconocidas utilicen la conexión sin autorización.

El problema no se limita al consumo inesperado de datos móviles. Una red portátil sin protección adecuada puede exponer información personal y facilitar accesos no deseados a la conexión. Por eso, antes de activar esta herramienta, conviene revisar algunos ajustes de seguridad y establecer límites sobre qué dispositivos pueden conectarse.

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Revisa los ajustes de seguridad de tu celular antes de compartir internet.

1. Crear una contraseña segura para compartir internet

El primer paso para proteger una red portátil es establecer una contraseña difícil de adivinar. Cuando se activa el punto de acceso móvil, el teléfono crea una red inalámbrica a la que pueden conectarse otros equipos mediante una clave.

Si la contraseña es demasiado sencilla, como una secuencia de números, una fecha de nacimiento o el nombre de una persona, terceros podrían descubrirla y utilizar la conexión sin permiso.

Lo recomendable es combinar letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. También conviene evitar claves que se utilicen en otras cuentas o servicios, ya que una contraseña repetida puede aumentar los riesgos si llega a quedar expuesta.

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Crear una contraseña segura es importante antes de compartir internet desde tu celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los ajustes del teléfono es posible modificar el nombre de la red y su contraseña. Cambiar ambos elementos ayuda a evitar que otras personas identifiquen fácilmente el dispositivo y reconozcan una clave que ya hayan utilizado anteriormente.

2. Comprobar el protocolo de seguridad de la red

Otro aspecto importante es revisar el tipo de cifrado que utiliza el punto de acceso móvil. Este mecanismo protege la información que circula entre el teléfono y los dispositivos conectados.

Entre los estándares disponibles, WPA3 ofrece una protección más reciente que WPA2. Si el celular y los equipos que se conectarán son compatibles, es preferible utilizar WPA3. Cuando esa opción no esté disponible, WPA2 sigue siendo una alternativa válida frente a redes abiertas o sin contraseña.

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Revisa el cifrado de seguridad que tiene tu celular. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para comprobar esta configuración, el usuario debe ingresar a los ajustes de conexión o de punto de acceso personal. La ubicación exacta de esta opción puede variar según el fabricante y la versión del sistema operativo.

También es importante revisar periódicamente qué dispositivos están conectados. Si aparece un equipo desconocido, lo recomendable es desactivar el punto de acceso, cambiar la contraseña y volver a habilitarlo únicamente para los dispositivos autorizados.

3. Desactivar el punto de acceso cuando no se utiliza

Mantener activada la función de compartir internet durante horas, incluso cuando nadie está conectado, puede representar un riesgo innecesario. Una red disponible permanentemente ofrece más oportunidades para que otros intenten acceder a ella.

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Por eso, una medida sencilla consiste en apagar el punto de acceso apenas termine de utilizarse. Tanto Android como iOS permiten administrar esta función desde sus respectivos menús de configuración.

Es importante desactivar el internet del celular cuando se deja de usar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Algunos teléfonos también incluyen opciones para desactivar automáticamente el punto de acceso cuando no hay dispositivos conectados durante determinado período. Esta alternativa evita que la red permanezca habilitada por descuido.

Además de reducir las posibilidades de accesos no autorizados, apagar la función contribuye a disminuir el consumo energético del equipo.

4. Vigilar el consumo de datos y la batería

Compartir internet exige que el teléfono mantenga activos sus componentes de conexión inalámbrica y móvil. Esta actividad puede elevar el consumo de batería, especialmente cuando hay varios dispositivos conectados o se realizan tareas que requieren una conexión constante.

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Por eso, conviene revisar el porcentaje de batería antes de utilizar el celular como módem portátil durante períodos prolongados. También es recomendable evitar que el equipo permanezca expuesto al calor mientras comparte internet.

Otro control necesario es el consumo de datos móviles. En Android y iPhone existen apartados que permiten consultar cuántos gigabytes se utilizaron y qué aplicaciones consumieron más información. Los operadores también ofrecen aplicaciones y plataformas de soporte para comprobar el saldo disponible.

Debes vigilar la batería y tus datos al momento de compartir internet desde el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta revisión permite detectar un gasto inusual que podría estar relacionado con dispositivos conectados sin autorización o con actividades que consumen grandes cantidades de datos, como las descargas y la reproducción de videos.

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Cómo proteger la conexión al compartir internet

Utilizar el celular como módem portátil no implica necesariamente poner en riesgo la información personal. La seguridad depende, en buena medida, de mantener una contraseña robusta, elegir un protocolo de cifrado adecuado y controlar los equipos que utilizan la red.

Desactivar el punto de acceso cuando no se necesita y revisar periódicamente el consumo de datos también ayuda a evitar gastos inesperados y a preservar la batería. Son medidas sencillas que permiten aprovechar esta herramienta sin dejar abierta la conexión a personas desconocidas.