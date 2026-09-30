Instagram presenta un editor de video con IA que busca cambiar la forma de crear contenido y competir con CapCut

Instagram estrena nuevas funciones de IA para edición de videos. (Meta)

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Instagram incorporará un asistente de inteligencia artificial a Edits, su aplicación de edición de vídeos, con el objetivo de ofrecer a los creadores recomendaciones personalizadas a partir de las estadísticas de sus cuentas.

La herramienta, denominada Edits Assistant, analizará métricas como las visualizaciones, la retención de la audiencia, los seguidores y las interacciones para identificar tendencias y sugerir cómo mejorar el rendimiento de las publicaciones.

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El anuncio se realizó este miércoles y refuerza la apuesta de Meta por competir con CapCut, una de las aplicaciones más utilizadas para editar vídeos cortos. A diferencia de otras herramientas basadas en inteligencia artificial que automatizan el proceso creativo, la propuesta de Instagram se centra en analizar los resultados de cada creador y ofrecer información que le permita tomar sus propias decisiones.

Edits de Instagram cuenta con funciones similares a CapCut. (Meta / Bytedance Pte. Ltd.)

Según Brett Westervelt, responsable de Edits, el asistente combina las estadísticas de las cuentas con los comentarios de los usuarios, las tendencias de Instagram y los intereses de sus audiencias. De esta manera, puede identificar patrones en el rendimiento de los contenidos y proporcionar recomendaciones que no siempre son evidentes al consultar las métricas tradicionales.

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Cómo funciona el asistente de inteligencia artificial de Edits

La nueva función de Edits está diseñada para analizar el comportamiento de las publicaciones y ofrecer sugerencias adaptadas a cada creador. Para ello, utiliza datos como el número de seguidores, las reproducciones de los vídeos, el tiempo que los usuarios permanecen viendo el contenido, los “me gusta” y las veces que se comparte una publicación.

El asistente también tiene en cuenta las tendencias de Instagram y los intereses de la audiencia. La combinación de estos elementos permite que las recomendaciones no se limiten a consejos generales, sino que respondan a las características de cada cuenta y al comportamiento de sus seguidores.

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Uno de los objetivos de Meta es que los creadores puedan comprender mejor qué contenidos funcionan y cuáles necesitan ajustes. Por ejemplo, el análisis de la retención puede ayudar a identificar si determinados vídeos consiguen mantener el interés de los espectadores o si pierden audiencia durante su reproducción.

Es necesario iniciar sesión con Instagram para usar esta nueva app. (Edits)

Westervelt explicó que la herramienta se desarrolló en colaboración con un grupo de creadores. Según el directivo, una de las principales demandas de este colectivo era disponer de un sistema que facilitara el análisis de los resultados sin sustituir su criterio creativo.

Por ese motivo, Edits Assistant se concentra en la investigación y el análisis de datos, mientras que las decisiones sobre la edición y el contenido permanecen en manos de los usuarios.

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Meta busca diferenciarse de otras herramientas de edición con IA

Instagram presentó por primera vez el asistente de inteligencia artificial de Edits en junio, durante un evento dirigido a creadores. En aquella ocasión, Meta también adelantó que trabajaba en una versión de escritorio de la aplicación, aunque el anuncio más reciente se centra en las capacidades de análisis de la nueva herramienta.

La iniciativa forma parte de la competencia entre las plataformas que buscan atraer a los creadores de vídeos cortos. Edits es una alternativa a CapCut, que permite editar contenido para redes sociales y ofrece diversas herramientas para modificar imágenes, sonido y secuencias.

Instagram estrena nueva función para editar videos. (Instagram)

Sin embargo, Meta no es la única compañía que desarrolla asistentes conversacionales para la edición de vídeos. YouTube anunció recientemente que trabaja en una herramienta de inteligencia artificial que permitirá a los creadores interactuar mediante instrucciones en lenguaje natural. Su lanzamiento está previsto para principios de 2027.

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Aunque ambas propuestas recurren a la IA conversacional, sus enfoques son diferentes. Mientras que Instagram prioriza el análisis de las estadísticas y el rendimiento de las publicaciones, YouTube plantea utilizar esta tecnología para ayudar directamente durante el proceso de edición.

Edits tendrá límites de uso para su asistente de IA

La nueva herramienta no estará disponible con un uso ilimitado. Meta establecerá un número máximo de consultas para los creadores, aunque permitirá ampliar ese límite mediante una suscripción a Meta One.

Esta modalidad introduce una diferencia entre quienes utilizan las funciones gratuitas de Edits y quienes están dispuestos a pagar por un mayor acceso al asistente. La compañía no detalló en el anuncio cuántas consultas estarán disponibles inicialmente ni el alcance exacto de las ventajas de la suscripción.

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La aplicación Edits de Meta ahora cuenta con un asistente de IA. (Meta)

Con esta incorporación, Instagram busca que Edits sea algo más que una aplicación para cortar y modificar vídeos. El análisis de datos mediante inteligencia artificial podría convertirse en una herramienta adicional para que los creadores comprendan el comportamiento de sus audiencias y adapten sus publicaciones sin delegar las decisiones creativas en un sistema automatizado.