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Nuevos detalles sobre la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: los shows confirmados y las estrellas internacionales que se sumaron a los invitados

Mientras el Apache espera por el pulgar arriba de Cristiano Ronaldo para reunirlo con Messi, empieza a tomar forma su homenaje del 20/12

Despedida de Carlos Tevez en la Bombonera
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Carlos Tevez prepara su partido despedida para el domingo 20 de diciembre en la Bombonera, luego de haber gestionado ante el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, también invitado al evento, la disponibilidad del estadio Alberto J. Armando. Tras la confirmación de la prensencia de Lionel Messi y a la espera del OK de Cristiano Ronaldo, lo que transformaría al evento en el primero en el que ambos históricos futbolistas compartirían equipo, se filtraron nuevos invitados internacionales, shows musicales y otros detalles.

Hace algunos días, en una entrevista con el ex defensor del Manchester United y la selección inglesa Rio Ferdinand, quien también acudirá al evento, el Apache confirmó que Messi y Riquelme participarán de la jornada, mientras espera la respuesta de Cristiano, con quien compartió equipo en el United entre 2007 y 2009, y que acaba de anunciar oficialmente su retiro de la selección portuguesa. Messi se prepara en Inter Miami para afrontar los playoffs de la MLS, que tienen proyectada su final para el 18 de diciembre, en tanto que Ronaldo terminaría su actividad con Al Nassr el 14/12.

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Aunque de menor calibre, no dejan de sorprender la calidad de figuras que jugarán un rato en la Bombonera: la lista internacional incluye a Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Arturo Vidal y Patrice Evra, mientras que el entrenador italiano Roberto Mancini podría dirigiría al combinado de Amigos de Tevez o Resto del Mundo, frente a un equipo de glorias xeneizes que tendría a Carlos Bianchi como DT. Ahora surgieron dos nombres más: el español Fernando Llorente, quien compartió filas con Carlitos en la Juventus, y el español David Silva, ex compañero en Manchester City. Ambos fueron campeones del mundo con la selección española en 2010.

Fernando Llorente y David Silva

Entre los invitados que ya dieron el visto bueno figuran referentes de Boca como Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Diego Cagna y Rolando Schiavi, además de ex integrantes de la selección argentina como Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín y Gabriel Batistuta. La organización prevé convocar cerca de 60 figuras y aún aguarda definiciones de otros ex jugadores como Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Fernando Gago, Leandro Paredes, Ángel Di María, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Paul Pogba y Wayne Rooney, entre otros.

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Tevez tiene la idea de cumplir un sueño que persiguió desde pequeño: jugar un picado en Fuerte Apache con todas las figuras que viajarán para el evento a lo largo del fin de semana. Si bien el match exhibición será el domingo 20 de diciembre, el plan de Carlitos es armar uno o dos duelos callejeros en Buenos Aires abiertos al público para que puedan verse en acción las glorias del fútbol nacional y mundial.

Carlos Tevez con la Mona Jiménez y Pablo Lescano

Por su parte, el encuentro del 20/12 podría tener una duración menor a los 90 minutos y será transmitido por ESPN. Además del partido, habrá espectáculos musicales elegidos por Tevez, entre los que se confirmaron los de cuarteto con La Mona Jiménez y de cumbia a cargo de Pablo Lescano. Además, en las últimas horas la cuenta de Instagram que informa sobre el acontecimiento envió guiños con canciones de Ulises Bueno y Trueno entre sus historias. Si bien la venta de entradas estaba prevista para este jueves 5 de noviembre, finalmente se postergó para la próxima semana: será informado en la cuenta de Instagram adiosapacheoficial. Por otra parte, el 27/11 se llevará a cabo un sorteo para niños de entre 6 y 12 años que saldrán a la cancha con los jugadores.

El homenaje, denominado “De alcanzapelotas a leyenda”, fue programado una vez finalizada la competencia oficial del club y buscará evitar su cercanía con las elecciones de Boca previstas para 2027. Tevez, retirado de la actividad profesional en 2022, jugó 279 partidos, convirtió 94 goles y ganó 11 títulos con la camiseta azul y oro.

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