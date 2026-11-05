Sebastián Domínguez dejó de ser el entrenador de Central Córdoba tras 14 partidos: todos los cambios de técnicos del 2026

Sebastián Domínguez dejó de ser técnico de Central Córdoba después de tres meses (@cacc_sde)

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Central Córdoba de Santiago del Estero anunció la salida de Sebastián Domínguez como director técnico a una fecha del cierre del Torneo Clausura. El exfutbolista con pasado en Vélez y Newell’s abandonó el cargo antes de cumplir cinco meses al frente del equipo y en medio de una campaña que dejó al Ferroviario comprometido con la permanencia para la próxima temporada. Fue el entrenador número 29 en ser destituido de su puesto en un equipo de la Primera División en 2026.

Domínguez dirigió 14 partidos, con 2 triunfos (Unión y San Lorenzo), 4 empates y 8 derrotas. Esto relegó al elenco santiagueño al último lugar de la Zona A con 10 puntos, mientras que figura 27º en la Tabla Anual, con 26 unidades, apenas por encima de Deportivo Riestra (23) y de los descendidos Aldosivi (19) y Estudiantes de Río Cuarto (14).

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La misma posición se replica en la tabla de promedios, una situación que mantendrá al conjunto santiagueño entre los equipos involucrados en la pelea por conservar la categoría en el próximo año. La decisión se resolvió tras una reunión entre Domínguez y la dirigencia. El técnico llegó para reemplazar a Lucas Pusineri y dejó el cargo antes del último compromiso del campeonato.

“El Club Atlético Central Córdoba informa que el entrenador Sebastián Domínguez y su cuerpo técnico dejaron de formar parte de la institución. Central Córdoba agradece el trabajo realizado y les desea éxitos en sus próximos desafíos”, confirmó el Ferroviario en el comunicado de la desvinculación. Además, informó que Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras asumirán de manera interina la conducción del plantel profesional ante Lanús: chocarán en la última fecha el domingo a las 19:30 en Santiago del Estero.

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Domínguez dirigió 14 partidos, con dos triunfos, cuatro empates y ocho derrotas (FOTOBAIRES)

El ciclo en Santiago del Estero fue la cuarta experiencia de Domínguez como entrenador principal. Antes había dirigido a Tigre, Vélez y Deportivo Garcilaso de Perú, además de haber integrado el cuerpo técnico de Hernán Crespo en Al-Duhail de Qatar. Tras retirarse como futbolista en 2017, trabajó como panelista y comentarista en ESPN. En paralelo, se preparó para la dirección técnica y conformó su propio cuerpo de trabajo.

Su ingreso formal a un equipo profesional se produjo como ayudante de campo de Crespo en Al-Duhail, entre 2022 y 2023. Durante esa etapa, el club qatarí ganó la Liga de Qatar 2022/23, la Qatar Cup 2023 y la QSL Cup 2022/23. La primera oportunidad como máximo responsable llegó en abril de 2024, cuando asumió en Tigre, que peleaba por mantenerse en Primera División. El equipo consiguió resultados que le permitieron alejarse de la zona baja, aunque el proceso no continuó hasta consolidarse en 2025.

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En el Matador dirigió 29 encuentros y promedió 1,17 puntos por partido. Su siguiente destino fue Vélez, el club con el que mantiene una identificación por su carrera como jugador. El ciclo en el Fortín comenzó en enero de 2025 y terminó a principios de marzo, luego de ocho partidos. El equipo obtuvo una sola victoria, ante Midland por la Copa Argentina, en un período atravesado por la urgencia deportiva de la institución.

En marzo de 2026, Domínguez fue anunciado como entrenador de Deportivo Garcilaso. La experiencia peruana fue su primera fuera de Argentina como técnico principal y terminó con 15 partidos dirigidos. El regreso al fútbol argentino se produjo a fines de julio de 2026, cuando asumió en Central Córdoba con contrato hasta junio de 2027, aunque la salida anticipada puso fin al vínculo.

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A lo largo de su carrera como entrenador, Domínguez acumula 19 victorias, 19 empates y 30 derrotas en 68 partidos oficiales (@cacc_sde)

Antes de iniciar su carrera como técnico, Domínguez fue marcador central y tuvo una trayectoria que incluyó títulos en Argentina y Brasil. Surgió de Newell’s Old Boys, equipo con el que ganó el Torneo Apertura 2004. Luego pasó por Corinthians, donde conquistó el Brasileirao en 2005. También jugó en Estudiantes de La Plata y en América de México.

Su etapa más extensa y reconocida como futbolista transcurrió en Vélez entre 2009 y 2015. Allí se convirtió en referente y capitán, ganó cuatro títulos de liga y levantó la Supercopa Argentina. Cerró su carrera profesional en Newell’s en 2017. Entre 2009 y 2013 disputó ocho partidos con la selección argentina.

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Domínguez se sumó a otros 28 entrenadores que fueron cesados de su cargo en un equipo de la Primera División en la temporada 2026. En las últimas semanas, pese a la cercanía del cierre del Clausura, también fueron destituidos Diego Dabove de Tigre, Guillermo Duró de Riestra y Rubén Darío Forestello de Estudiantes de Río Cuarto.

TODOS LOS TÉCNICOS QUE FUERON DESPEDIDOS EN LA TEMPORADA 2026 DE LA PRIMERA DIVISIÓN

Daniel Oldrá - Instituto2 Eduardo Domínguez - Estudiantes de La Plata Favio Orsi y Sergio Gómez - Newell’s Hugo Colace - Atlético Tucumán Marcelo Gallardo - River Plate Iván Delfino - Estudiantes de Río Cuarto Damián Ayude - San Lorenzo Guillermo Farré - Aldosivi Ariel Broggi - Gimnasia de Mendoza Gustavo Benítez - Deportivo Riestra Fernando Zaniratto - Gimnasia de La Plata Mariano Soso - Defensa y Justicia Carlos Tevez - Talleres de Córdoba Gustavo Costas - Racing Club Claudio Úbeda - Boca Juniors Ruben Darío Insua - Barracas Central Lucas Pusineri - Central Córdoba de Santiago del Estero Gustavo Álvarez - San Lorenzo Walter Zunino - Platense Gustavo Quinteros - Independiente Eduardo Coudet - River Plate Israel Damonte - Aldosivi Jorge Sampaoli - Talleres Néstor Gorosito - San Lorenzo Juan Pablo Vojvoda - Racing Club Diego Dabove - Tigre Guillermo Duró - Deportivo Riestra Rubén Darío Forestello - Estudiantes de Río Cuarto Sebastián Domínguez - Central Córdoba de Santiago del Estero