Dave Grohl y Aerosmith: el reencuentro que marcó la vuelta de la banda

Dave Grohl tocó la batería durante gran parte del regreso de Aerosmith al escenario en Los Ángeles (REUTERS/Tita Barros)

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Aerosmith volvió a tocar en vivo después de tres años y tuvo a Dave Grohl en la batería durante gran parte de su primer concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. La banda encabezada por Steven Tyler ofreció dos presentaciones, el 29 de octubre y el 1 de noviembre, bajo el título California, Dream On: Aerosmith & Friends. El encuentro reunió a figuras invitadas del rock y dejó abierta la incógnita sobre el futuro del grupo después del final de sus giras.

El regreso se produjo tras la lesión en la laringe que Tyler sufrió en septiembre de 2023 durante un concierto en Nueva York. El problema obligó a cancelar el tramo pendiente de la gira de despedida Peace Out. En agosto de 2024, la banda comunicó que no retomaría los tours debido a las dificultades del cantante para recuperarse por completo de su lesión vocal.

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La primera noche tuvo una formación inusual para el grupo. Dave Grohl, cantante y guitarrista de Foo Fighters, se ubicó detrás de la batería durante la mayor parte del repertorio de Aerosmith. Su participación fue uno de los datos centrales de un show planteado como una celebración de la trayectoria de la banda estadounidense.

Las dos fechas habían sido anunciadas para el Hollywood Bowl con invitados como Guns N’ Roses, The Black Crowes, Heart, Billy Idol, Sammy Hagar, Tom Morello y Jerry Cantrell, entre otros, según informó el sitio de la banda.

Grohl acompañó seis canciones y Joey Kramer regresó para el cierre

Aerosmith subió al escenario en la primera jornada para interpretar seis canciones: “Toys in the Attic”, “Back in the Saddle”, “Sweet Emotion”, “Dream On”, “The Train Kept A-Rollin’” y “Walk This Way”. Grohl tocó la batería durante buena parte de ese set, mientras que el actor Johnny Depp se sumó con la guitarra en “The Train Kept A-Rollin’”.

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El cierre incluyó otro regreso esperado. Joey Kramer, baterista original de Aerosmith, apareció para “Walk This Way” junto a Tyler, Joe Perry, Brad Whitford y Tom Hamilton. John Douglas, baterista que había acompañado al grupo en sus últimas presentaciones, también formó parte de esa interpretación. Según NME, volvió para el número final tras varios años alejado de las actuaciones con Aerosmith.

Antes de que aparecieran los anfitriones, Guns N’ Roses interpretó “Nobody’s Fault”, “Last Child” y “Seasons of Wither”, tres composiciones del catálogo de Aerosmith. La banda liderada por Axl Rose completó su participación con “Welcome to the Jungle” y “Paradise City”. También actuaron The Black Crowes, Heart, Eric Church, Billy Idol y Sammy Hagar, con versiones de canciones asociadas a la historia de la formación de Boston.

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El concierto contó, además, con una introducción de Liv Tyler y Alicia Silverstone, protagonistas del videoclip de “Crazy”, publicado en 1994. La actuación del 29 de octubre fue la primera de Aerosmith desde 2023 y reunió canciones de distintas etapas de su discografía en un set breve.

Aerosmith volvió a tocar en vivo con dos funciones especiales en el Hollywood Bowl de Los Ángeles (X/Aerosmith)

Steven Tyler rechazó que las dos funciones fueran la despedida de Aerosmith

La segunda presentación, el 1 de noviembre, contó con la participación de Tom Morello y Lzzy Hale, quienes interpretaron “Kings and Queens” y “Round and Round”. Jerry Cantrell y Mike Inez, integrantes de Alice in Chains, tocaron junto a Richie Kotzen “Draw the Line” y “Nobody’s Fault”. En esa función, John Douglas se encargó de la batería y Aerosmith incluyó una versión de “Come Together”, de The Beatles.

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A diferencia de lo ocurrido en la primera noche, Grohl y Depp no participaron del segundo concierto. La reseña de Press Enterprise señaló que el repertorio de la primera noche se extendió por poco más de media hora, una decisión acorde con la naturaleza especial de las funciones.

Bill Burr, comediante y conductor de ambas fechas, definió los conciertos como “los últimos dos shows en la historia de Aerosmith”. Tyler cuestionó esa afirmación desde el escenario: “¿No sabe que no puedes deshacerte de Aerosmith?”. Luego agregó que, al final del mundo, quedarían “las cucarachas, Aerosmith y, supongo, Bill Burr”.

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La declaración dejó abierta la posibilidad de nuevas apariciones en vivo, aunque la banda no anunció una gira ni otras fechas. Por ahora, las dos noches de Los Ángeles quedaron como sus primeras actuaciones desde la cancelación de Peace Out y como una reunión entre sus integrantes históricos e invitados de distintas generaciones del rock.