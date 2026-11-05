“Sale un poco el sol y yo topless”: el particular posteo de Darío Barassi antes de cumplir 43 años

El conductor Darío Barassi descansa sobre una reposera al aire libre durante un día soleado

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Pocas horas antes de cumplir 43 años, Darío Barassi compartió una foto sin remera mientras tomaba sol y bromeó con sus seguidores. El conductor publicó la imagen en sus redes sociales, donde mostró una escena de descanso al aire libre, recostado en una reposera y bajo una tarde de cielo despejado.

“Sale un poco el sol y yo topless”, escribió el conductor y actor junto a la postal, con el tono irónico que suele caracterizar sus intervenciones digitales. La publicación llegó en la antesala de su cumpleaños y abrió paso a una seguidilla de mensajes de afecto, chistes y saludos anticipados por su nuevo año de vida.

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En la fotografía, el actor aparece sin remera, sentado sobre una reposera oscura y con una expresión relajada. Detrás suyo se ve un jardín amplio, sectores de césped, árboles, mesas exteriores y una construcción de estilo clásico.

El encuadre fue tomado desde un ángulo cercano y permite ver al propio Barassi en primer plano. Sin grandes producciones ni referencias al trabajo, la publicación se apoyó en una situación cotidiana y en un comentario breve. Esa combinación fue suficiente para que el posteo se llenara de respuestas en cuestión de horas.

La expresión “topless” fue el punto de partida para los comentarios de quienes siguen al conductor. Lejos de limitarse a los saludos tradicionales por su cumpleaños, varios usuarios retomaron la broma y respondieron con mensajes que mezclaron admiración, humor y cariño.

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El posteo de Darío Barassi

“Sos un grande, genio Darío”, escribió una de las personas que reaccionó a la publicación. Otra usuaria se sumó con una frase directa: “Te voy a decir lo que te dicen todas: te amo”. Las respuestas dejaron en evidencia la cercanía que Barassi construyó con su comunidad digital, que suele acompañar sus publicaciones personales con intervenciones en el mismo registro distendido.

También hubo quienes resaltaron el lugar que ocupa el actor y presentador en la televisión argentina. “Este es el argentino más adorable de la TV, me encanta. Es un amoroso”, señaló una seguidora. Entre los comentarios, la imagen sin remera no quedó asociada a una producción ni a un anuncio, sino a una nueva muestra del humor con el que el conductor suele compartir momentos de su vida diaria.

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La publicación tomó otra dimensión por el momento en que fue difundida. Barassi la subió pocas horas antes de que comenzara el día de su cumpleaños número 43. Así, la foto funcionó también como una suerte de previa informal a los festejos y dio lugar a una ola de saludos antes de la fecha.

Dario Barassi y su hija Inés

Entre las reacciones hubo palabras de aliento para los proyectos personales y laborales del conductor. “Darío, lo mejor de lo mejor en este nuevo año, que se cumplan todos tus deseos y proyectos”, escribió una usuaria. Otra persona le dejó un mensaje con deseos para la nueva etapa: “Feliz cumple, Darío. Sos un ser excepcional, que este nuevo año de vida esté repleto de bendiciones”.

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Los saludos convivieron con el tono de humor que propuso el propio Barassi. La imagen, tomada bajo el sol y con un entorno verde como escenario, recibió respuestas que celebraron su espontaneidad. El conductor no necesitó sumar una explicación extensa: alcanzó con la frase sobre su versión “topless” para activar el intercambio con sus seguidores.

A lo largo de los años, las redes sociales se convirtieron en uno de los espacios donde el actor comparte situaciones de su intimidad, escenas familiares y momentos vinculados con sus jornadas laborales. En esta oportunidad, eligió una pausa al aire libre y una broma sobre la llegada del sol para abrir la conversación con quienes lo siguen.

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