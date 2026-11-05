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“Eso no lo pusimos al aire”: Mario Pergolini reveló por qué debieron editar la nota con Ronnie Wood

El conductor contó la trastienda de la entrevista que le realizó al guitarrista de The Rolling Stones en Otro día perdido

El conductor tuvo la oportunidad de entrevistar al integrante de The Rolling Stone y contó el detrás de escena del momento
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Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones, llegó a la Argentina para brindar dos shows en el Movistar Arena y uno en Rosario con su banda solista, pero también pasó por los estudios de Otro día perdido. Un día después de su visita al ciclo de El Trece, Mario Pergolini, quien lo entrevistó, reveló en su programa de radio los entretelones de ese encuentro.

En el ciclo No preguntes por Rusia (Vorterix), Pergolini contó que, antes de salir al aire, el músico y él tuvieron unos minutos a solas para acordar cómo sería la charla. “¿Querés que nos pongamos de acuerdo en algo?”, le preguntó Wood. “No, no, hacé lo que quieras”, le respondió el conductor. “Buenísimo, dejemos correr, ¿no?”, cerró el artista.

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Pergolini también reconoció que Wood “se perdía un poco en las respuestas largas”, aunque aclaró que esos momentos no llegaron a verse en el producto final gracias al trabajo de edición posterior. “Eso al aire no lo pusimos, lo sacamos”, blanqueó.

La dinámica de la entrevista se apoyó en la traducción simultánea: el conductor hablaba en castellano para el público y Wood lo escuchaba en su idioma, lo que, según Pergolini, le permitió al músico “responder más fluido”.

“Yo así hablaba en castellano para el público. Tampoco es que mi inglés es increíble, pero quedaba como que podíamos charlar tranquilos. Él me escuchaba en su idioma, entonces podía responder más fluido”, explicó el conductor. La técnica, que según Pergolini empezaron a aplicar en Vorterix, fue bien recibida por su equipo: “Felicitaciones a vos por la nota, Mario, estuviste increíble”, le dijo uno de sus compañeros al aire.

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Wood también se mostró dispuesto más allá de la entrevista. Se levantó a tocar en el estudio, algo que Pergolini atribuyó a la experiencia del músico. “Tiene eso de artista, viste, que tiene muchos años en el negocio y sabe que si acepta ir a la tele, hay que hacer ciertas cosas de tele”, dijo. El clima del piso fue distendido también gracias al público presente: “El público tampoco era así muy cabeza”, evaluó el conductor.

El mítico músico de los Rolling Stones fue el invitado estelar del programa (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

Cómo fue la entrevista de Mario Pergolini a Ron Wood

Desde el primer minuto el programa de Pergolini tuvo un tono particular. El conductor destacó que el invitado había aceptado “las reglas del programa” para participar del segmento. “Señoras y señores, de pie, hay un Stone en la casa”, anunció ante el estudio lleno de fanáticos que corearon su nombre con el tradicional “olé, olé, olé”.

Wood respondió al clima de la bienvenida con una frase breve, “whenever you want” (“cuando quieras”), antes de que Pergolini señalara, entre risas, que la entrevista resultaría “difícil” de sostener tras semejante recibimiento. El músico contestó entonces en inglés, con una frase que resumió el motivo de su regreso al país: “Extrañé Argentina y es genial estar de regreso”. La declaración generó una nueva ovación del público.

En la charla hubo tiempo para aspectos más personales: Wood recordó su infancia, sus primeros pasos en la música, la paternidad de sus gemelas de 11 años Gracie Jane y Alice Rose, fruto de su matrimonio con la productora teatral Sally Humphreys, y su faceta como pintor.

Apenas se sentó en el sillón junto al conductor, contó que toca la armónica, la sacó de su bolsillo y comenzó a tocar para el público presente. El artista improvisó y Niño Monja, la banda que acompaña al programa en cada emisión, lo siguió. “Lo que menos esperaba era que fueras a tocar una armónica”, le señaló Pergolini cuando terminaron de tocar unos pocos acordes. Luego, ante la pregunta del conductor sobre si siempre la llevaba encima, el inglés respondió: “Sí, como mi papá. Mi papá siempre tenía una armónica en su bolsillo”.

No conforme con esa primera actuación, Wood se calzó una de las guitarras que rodeaban a la banda presente en el estudio y se sumó para tocar otro tema, esta vez conocido para el público nacional. Al oír el clásico “olé, olé, olé” que se canta en Argentina para celebrar desde la llegada de artistas hasta partidos de fútbol, el músico lo interpretó con la guitarra. El grupo lo siguió y juntos recrearon una breve versión del cántico.

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