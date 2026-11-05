El nuevo HONOR 600 Elite 5G: un equipo todoterreno diseñado para superar cualquier clima

En el contexto de eventos climáticos severos, este celular destaca por ofrecer el grado máximo de resistencia al agua y al polvo en la industria, contando con las certificaciones IP68, IP69 y IP69K. (HONOR)

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El nuevo HONOR 600 Elite 5G se presenta como un teléfono inteligente que puede ser utilizado en cualquier parte, sin importar el clima. Este dispositivo móvil está diseñado con la potencia suficiente para enfrentar las condiciones ambientales más exigentes, siendo capaz de operar de manera óptima en temperaturas extremas que van desde los -30°C hasta los 50°C.

En el contexto de eventos climáticos severos como el fenómeno de El Niño, que suele traer consigo lluvias torrenciales y niveles extremos de humedad, este celular destaca por ofrecer el grado máximo de resistencia al agua y al polvo en la industria, contando con las certificaciones IP68, IP69 y IP69K.

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Además, frente a estas condiciones de lluvia o humedad, el dispositivo incorpora una mejora táctil en su pantalla que permite que funcione con total fluidez incluso si el usuario lo manipula con los dedos mojados.

El HONOR 600 Elite 5G está equipado con una cámara principal de 108MP que logra capturas sorprendentes incluso en escenarios nocturnos. (HONOR)

Resistencia física a caídas y protección de grado premium

Uno de los pilares del HONOR 600 Elite 5G es su protección integral contra caídas y aplastamientos, avalada por la certificación SGS de rendimiento premium de 5 estrellas. El equipo cuenta con un alto nivel de resistencia que le permite soportar caídas de hasta 2.5 metros de altura.

Gracias a esta construcción a prueba de descuidos, los usuarios no tendrán que preocuparse si el dispositivo se cae de las escaleras, durante un trayecto en bicicleta, al realizar senderismo o al dejarlo caer desde grandes alturas.

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Autonomía extrema para largas jornadas

Para acompañar su diseño resistente, el celular está equipado con una batería de doble celda de 8100mAh, la cual ofrece la mayor duración en su rango de precio y garantiza energía para todo el día.

Esta batería cuenta con una promesa de 6 años de resistencia y se complementa con la tecnología de carga rápida HONOR SuperCharge de 45W. Su rendimiento permite superar las 28 horas de reproducción en plataformas como YouTube o más de 12 horas de navegación continua bajo condiciones de uso exigentes.

Para acompañar su diseño resistente, el celular está equipado con una batería de doble celda de 8100mAh. (HONOR)

Pantalla ultra brillante y altavoces estéreo

El dispositivo incorpora una pantalla con un brillo máximo de 1020 nits que incluye una mejora para ser visible incluso bajo luz solar intensa. Asimismo, ofrece funciones de cuidado visual como baja luz azul, atenuación DC y un modo de brillo súper bajo que puede ajustarse hasta un mínimo de 2 nits para mayor comodidad visual.

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En el apartado de audio, integra altavoces estéreo duales con un modo de volumen alto que alcanza el 400%, funcionando prácticamente como una bocina portátil.

El equipo cuenta con un alto nivel de resistencia que le permite soportar caídas de hasta 2.5 metros de altura. (HONOR)

Fotografía de 108MP y herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial

El HONOR 600 Elite 5G está equipado con una cámara principal de 108MP que logra capturas sorprendentes incluso en escenarios nocturnos. El equipo se apoya fuertemente en su sistema “AI Masters”, incluyendo la función “Imagen a Video con AI 2.0” que permite darle movimiento y vida a las fotografías mediante prompts.

También incluye funciones de edición con IA para eliminar transeúntes, remover reflejos, abrir los ojos en las fotos o expandir imágenes. Para garantizar el rendimiento de todas estas tareas, el celular cuenta con un gran almacenamiento de 256GB y el sistema HONOR RAM Turbo, alcanzando hasta 24GB de memoria RAM (8GB físicos más 16GB virtuales).

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