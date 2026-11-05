La CASATUR reunirá este mes a 200 líderes para elevar las divisas del turismo salvadoreño

Según datos del Ministerio de Turismo, entre enero y octubre de 2026 El Salvador recibió 3,920,726 turistas internacionales, un 19% más que en el mismo período de 2025.(Cortesía: Secretaría de Prensa)

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Carlos Umaña, presidente de CASATUR, lo dijo sin rodeos en un comunicado enviado a medios: entre enero y agosto de 2026 las llegadas de visitantes crecieron 22% y el ingreso de divisas, apenas 12%. Esa brecha entre volumen y valor es el problema central que el sector busca resolver antes de que termine el año.

Para intentar cerrarla, la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) reunirá a 200 líderes de la industria los días 9 y 10 de noviembre en la segunda edición de su Congreso Anual de Turismo.

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El objetivo declarado es definir las prioridades del sector para 2027 y diseñar estrategias que permitan captar más divisas con estadías más largas, en momentos en que la demanda hacia El Salvador sigue en expansión.

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El congreso buscará transformar crecimiento en más divisas

“El volumen crece más rápido que el valor. Cerrar esa brecha es el reto del sector y el hilo conductor de los dos días del congreso”, dijo Umaña.

El dirigente explicó que la primera jornada se dedicará a diagnosticar el momento del sector: arrancará con una radiografía del turismo salvadoreño en diez datos y continuará con una votación en vivo de los 200 asistentes para fijar diez prioridades de la industria.

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Ese bloque incluirá además la participación de expertos internacionales y una “Conversación País” con la ministra de Turismo, Morena Valdez.

La segunda jornada convertirá esos insumos en decisiones concretas: habrá un debate en el que el sector votará en vivo sobre las disyuntivas más relevantes, y el cierre llegará con la entrega a la ministra Valdez del documento “Las prioridades del sector Turismo 2027”.

Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) realizará con congreso sobre turismo el 9 y 10 de noviembre en San Salvador. Representantes de la gremial y de Mitur participaron en el anuncio.

Entre los asistentes con derecho a voto figuran turoperadores, agencias de viaje, aerolíneas, transportistas, guías y empresarios hoteleros y restauranteros.

Los expositores internacionales invitados

La agenda incluye tres ponentes extranjeros. Sol Freixa, presidenta internacional de Amadeus, empresa tecnológica que conecta a aerolíneas, aeropuertos, hoteles y agencias de viajes, hablará sobre dónde se genera valor en el turismo mundial y qué implica eso para un destino como El Salvador.

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Daniel Lezaca, director comercial regional de Amadeus Colombia, abordará herramientas de fidelización, venta cruzada y gestión de precios aplicables a pequeñas y medianas empresas del sector.

El consultor mexicano Luis Pineda, especializado en psicología positiva, centrará su charla en el papel del talento humano en la experiencia turística.

La ministra apuesta por eventos de clase mundial y mayor gasto

La ministra Valdez señaló que la estrategia turística del país para 2027 se apoya en tres ejes: la consolidación del turismo de eventos de clase mundial, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la infraestructura y la conectividad.

La ministra Valdez informó que El Salvador recibió 2.1 millones de visitantes internacionales hasta mayo de 2026 y avanzó hacia la meta anual de 4.2 millones de turistas./ (Secretaría de Prensa)

La funcionaria subrayó la necesidad de apostar por la hospitalidad de alto rendimiento y por experiencias diferenciadas que permitan captar viajeros de mayor poder adquisitivo.

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“El Salvador se sigue posicionando en la región como un destino atractivo para visitar, invertir y vivir, y eso exige al sector estar a la vanguardia y atento a las nuevas tendencias”, afirmó la ministra, quien añadió que el trabajo conjunto con CASATUR busca responder a ese desafío.

Valdez señaló que las propuestas que surjan del encuentro “serán un insumo valioso para seguir construyendo, juntos, la visión turística del país”.

Los números que respaldan el auge turístico salvadoreño

Según datos del Ministerio de Turismo, entre enero y octubre de 2026 El Salvador recibió 3,920,726 turistas internacionales, un 19% más que en el mismo período de 2025.

Guatemala es el principal mercado emisor, con 1,603,239 visitantes, seguido de Estados Unidos, con 1,028,829, y Honduras, con 804,076. El resto del mundo aportó 484,582 viajeros.

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El Parque Natural Cerro Verde, ubicado en el departamento de Santa Ana, El Salvador, destaca por sus senderos rodeados de exuberante vegetación y vistas panorámicas a los volcanes Izalco e Ilamatepec. Este espacio es ideal para el turismo ecológico y la observación de aves. Ofrece áreas de descanso, guías y actividades al aire libre para visitantes nacionales y extranjeros./ (MITUR)

Buena parte del aumento corresponde a visitas de corta duración o de bajo gasto diario, mientras que la captación de divisas depende de estadías prolongadas y de un mayor desembolso por turista, según planteó CASATUR al definir el objetivo central de su congreso anual.

El turismo, segunda fuente de divisas del país

Según un reportaje de El Nacional, diario venezolano, el turismo ya es la segunda fuente de divisas de El Salvador, solo por detrás de las remesas, y representa cerca del 10% del producto interno bruto según el Ministerio de Turismo.

El mismo reportaje precisó que en 2025 el sector dejó más de USD 3.600 millones en divisas, un 7% más que en 2024, y que el Gobierno proyecta llegar a cinco millones de visitantes internacionales en 2030.

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Infobae informó que entre enero y septiembre el país recibió más de 3,5 millones de visitantes internacionales, sobre una meta anual de 4,2 millones, en un crecimiento que las autoridades atribuyen en buena medida a la mejora de las condiciones de seguridad.